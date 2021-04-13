Единственный человек в СССР лишенный трёх звезд Героя и всех наград. Кто он?

В истории СССР были десятки случаев, когда человека лишали звезды Героя Советского Союза или Социалистического Труда. Как правило, бывший Герой совершал тяжелое преступление, и после этого суд лишал его наград и отправлял за решетку. Но был и случай, когда заслуженный человек с 3 звездами Героя оказался лишен всех наград. И мотивы для этого отнюдь не преступные.

В 1954 году году звездой Героя Социалистического Труда наградили Андрея Дмитриевича Сахарова. Молодой ученый, которому на тот момент было всего 33 года, уже трудился над созданием первой в СССР водородной бомбы. Естественно, руководство страны по заслугам оценило вклад всех творцов нового оружия. За особые заслуги перед Советским государством Сахаров стал дважды Героем в 1956-м году, и трижды Героем уже в 1962 году.

Однако, большая научная карьера академика Сахарова продлилась недолго. Вскоре он стал активно выступать с громкими политическими заявлениями. Сахаров подписал письмо к Брежневу против реабилитации Сталина и обличал "вождя народов". В том числе через американскую прессу Сахаров критиковал ввод советских войск в Чехословакию и процессы над политзаключенными.

Активная политическая и гражданская позиция Сахарова привела к тому, что в январе 1980 года Андрея Дмитриевича лишили Сталинской и Ленинской премии, а так же всех наград. Академик Сахаров стал единственным человеком, которых был лишен трёх званий Героя. До начала перестройки Андрей Дмитриевич находился в ссылке в Горьком. Академик Сахаров стал единственным человеком, которых был лишен трёх званий Героя. До начала перестройки Андрей Дмитриевич находился в ссылке в Горьком.

После возвращения Сахарова из ссылки Горбачев предложил восстановить его награды и звания. Однако, Андрей Дмитриевич выставил свои условия для принятия наград. Сахаров скончался в 1990 году, а в статусе трижды Героя Социалистического Труда восстановлен не был.

В 2021 году мы отмечаем 100-летия со дня рождения Андрей Дмитриевича Сахарова - ученого и гражданина с большой буквы. Представители научной среды неоднократно обращались к президенту с просьбой посмертно восстановить в наградах академика Сахарова. Если это произойдет, то подобный случай станет первым в истории нашей страны.