Убрать морщинки вокруг глаз можно и без косметолога. Помогут два простых продукта.

Морщинки вокруг глаз — это наши смешинки.
Слышали такое выражение?
Когда-то читала, что люди с интенсивной мимикой стареют быстрее. Быстрее образуются глубокие заломы, а мелкие морщинки появляются раньше, чем у более сдержанных в мимике людей.
Ну что ж теперь, не посмеяться? Я на это не согласна!
Кожа вокруг глаз тонкая и нежная, и средства для неё должны быть специальные, более щадящие, чем для остальных зон лица.
Бывают, правда, универсальные средства, где в одном креме сочетается дневной/ночной уход + за кожей вокруг глаз.
Для меня это лучший вариант. Не люблю я груды банок, пусть будет один крем, зато хороший. У меня сейчас корейская премиум серия: крем для лица + тонер для чувствительной кожи. Пользуюсь около месяца, очень довольна.
Ну а кто предпочитает делать средства по уходу из простых ингредиентов, помните главное – не все домашние маски можно наносить на зону вокруг глаз.
Пример тому известная маска-лифтинг из яичного белка. Для кожи под глазами, особенно в чистом виде, она не подходит. Белок стянет и пересушит кожу, тем самым углубит уже имеющиеся морщины.
Хочу поделиться с вами одной классной маской. Многие из вас наверняка о ней знают, поэтому напоминаю.
Она отлично помогает от лучиков вокруг глаз (хотя что за солнышко без лучиков?
Маска действует с первого раза. Напитывает кожу, сокращает мелкие морщинки. А если делать её регулярно, сглаживает и более глубокие заломы.
Нужно всего два ингредиента: молоко и кусковые дрожжи.
Почему-то их редко встретишь в магазинах. Везде сухие рассыпные. А как в вашем городе, нет ли дефицита? Напишите.
Берём чайную ложку дрожжей и чайную ложку тёплого молока. В идеале, конечно, домашнего. Жаль, не у всех есть такая возможность.
Растворяем дрожжи в молоке, должна получиться консистенция блинного теста. Оставляем минут на 20, чтобы побродили, и кисточкой наносим на кожу вокруг глаз.
Подержать 15 минут и смыть тёплой водой. После того, как смыли, крем наносить не нужно.
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