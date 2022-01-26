Хирурги обнаружили у отца троих детей матку и яичник

Грыжа, с жалобами на которую в Косово обратился в больницу пожилой мужчина, оказалась маткой и яичником, образовавшимися в результате нарушения эмбрионального развития.
Подробнее этот случай врачи из Приштинского университета описали в статье в журнале Urology Case Reports.
67-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на отеки в паху, которые наблюдались у него на протяжении уже десяти лет. Кроме того, у пациента не опустилось одно яичко — впрочем, это не помешало мужчине стать отцом троих детей.
Осмотрев пациента, врачи пришли к выводу, что у него паховая грыжа и решили его прооперировать. Однако во время операции они обнаружили в образовании матку с шейкой, фаллопиеву трубу, яичник, а также недостающее яичко.
У мужчины оказался синдром персистирующих мюллеровых протоков. Мюллеровы протоки — это каналы, из которых в процессе внутриутробного развития образуются у женщин матка, фаллопиевы трубы и часть влагалища, а у мужчин — простатическая маточка и привесок придатка яичка.
При синдроме же в генетически и физиологически мужском организме присутствуют оба вида производных мюллеровых протоков.Причиной обычно становится нехватка антимюллерова гормона или нечувствительность рецепторов к нему.
Всего известно лишь около 200 случаев синдрома, но на самом деле их может быть гораздо больше — синдром стал изучаться лишь в ХХ веке и обычно выявляется случайно, когда пациент обращается с жалобами на неопущение яичка, грыжу или бесплодие.
У врачей не было возможности провести генетические тесты, однако они рекомендуют делать это другим командам в случае обращений пациентов с такой же проблемой. Также неизвестно, родными ли мужчине приходятся его дети.
Источник : https://health.mail.ru/news/1-hirurgi_obnaruzhili_u_ottsa_tr...
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