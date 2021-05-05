Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    А по делу, Ершович, что можешь сказать?Зюганов назвал ви...
  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...

Царица, которая, чтобы получить трон, искалечила собственного ребенка

В Константинополе в 797 году нашей эры вдова одного византийского императора по имени Ирина приняла титул "автократора римлян". Чтобы стать единоличной главой государства, женщина ослепила собственного сына Константина — законного наследника трона.

Царица, которая, чтобы получить трон, искалечила собственного ребенка
Православная икона, изображающая императрицу Ирину

     В Константинополь — Царьград Ирина приехала в 768 из родных Афин в качестве невесты наследника, будущего императора Льва IV. В то время Византийской империей правил Константин V. Внутри страны монарх вел непримиримую войну с иконами. Он считал, что греховно изображать Бога и святых, а икона — это как раз то самое, о чем сказано в Библии — не сотвори себе кумира. Поэтому всех, кто использовал иконы, он нещадно преследовал.
     Лев IV тоже считал иконы порождением диавола, поэтому по смерти своего отца в 775 году продолжил репрессии против несогласных. Ирина же полагала, что ничего страшного в молении перед святым образом нет, и разводить весь этот иконоборческий сыр-бор не имеет смысла. Но муж ее мнения не спрашивал, а потому политические разговоры она вела на женской половине дворца (гинекее) с евнухами.

Царица, которая, чтобы получить трон, искалечила собственного ребенка
Ирина Афинская. Гравюра Д. Стралхейма, 1840 г.

     В 771 году Ирина родила сына, которого назвали в честь деда Константином.

И с рождением первенца для нее настал звездный час. Если раньше она была просто супругой монарха, царицей-консортом, то теперь становилась матерью будущего цезаря, настоящей императрицей.
     В 780 году император Лев IV умирает при загадочных обстоятельствах, якобы от того, что носил корону, снятую с мертвеца, на которой остался трупный яд. Сегодня большинство историков уверено, что он был отравлен супругой, которая, завербовав себе сторонников из числа евнухов, готовилась к захвату власти.

Царица, которая, чтобы получить трон, искалечила собственного ребенка
Тронный зал в Византии. Худ. Ж.-Ж. Бенжамен-Констан. 1870-е гг. (?)

     Наследнику на тот момент было 9 лет. Конечно, он был слишком мал, чтобы править. Встал вопрос о регентстве матери при малолетнем императоре.
     Проблема заключалась в том, что в Византийской империи того времени не существовало никаких законов о регентстве. Никто даже и представить себе не мог, что такое возможно. Кроме этого на трон имелись и другие законные претенденты (по старшинству) — единокровные братья покойного Льва IV — Никифор и Христофор.

Царица, которая, чтобы получить трон, искалечила собственного ребенка
Предполагаемое изображение императрицы Ирины. Миниатюра алтаря собора Святого Марка, Венеция. Х в.

     Но Ирина хотела царствовать, поэтому разработала стратегию захвата власти. На все ключевые посты в государстве она назначила своих ставленников из числа евнухов. Один из них — Ставракий, ее фаворит, даже сделался министром. Всех, кто был несогласен с новыми назначениями Ирина отправила в ссылку.
     После этого необходимо было позаботиться и о малолетнем Константине — ведь только он гарантировал ей доступ к власти. Ирина решила сосватать ему самую знатную невесту из всех возможных — дочь императора франков Карла Великого.
     Основатель династии Каролингов не возражал, поэтому свадебный договор сладился быстро. После этого Ирина занялась внутренней политикой. От имени своего сына она созвала Никейский собор, разрешивший наконец использовать иконы в религиозных обрядах и осудивший репрессии Константина V, к официальному имени которого добавилось теперь прозвище, содержащее слово "дерьмо" — Копроним.
     Возвращение иконопочитания добавило Ирине авторитета в среде монахов и церковников, но армия по-прежнему относилась к ней с настороженностью — солдатам не нравилось, что ими управляет женщина, пусть и от имени сына. Они хотели, чтобы на троне был мужчина и желали императором одного только Константин VI. Без каких бы то ни было приложений.
     Царский ребенок рос, и Ирина начинала нервничать. По достижению совершеннолетия вся полнота власти должна была перейти к Константину, а если он еще женится на дочери Карла Великого — то пиши пропало — в руках его сосредоточится невиданное доселе могущество. Плюс, он наверняка попадет под сильное влияние тестя — харизматичного Карла Великого, завоевавшего полмира. И тогда мать точно отстранят от дел.
     Ирина решает расстроить помолвку с императорской дочкой и подыскивает сыну невесту попроще, которая не будет выступать против свекрови, а будет слушаться и выполнять, что ей прикажут. Такая девушка, наконец, нашлась, ею стала скромная и незнатная Мария Амнийская. Константину она не понравилась.

Царица, которая, чтобы получить трон, искалечила собственного ребенка
Утренний выход византийской царицы к гробницам своих предков. Худ. В. В. Смирнов, 1890 г.

     Юноша давно уже измучился под гнетом властной матери (она держала его взаперти и не разрешала участвовать в политике), и в конце концов эта тирания ему настолько надоела, что он решил отстранить ее от власти. Для этого он заручился поддержкой армии, в результате чего ему удалось на короткий срок убрать Ирину с престола. Раздухарившись, Константин выгнал Марию Амнийскую и женился на девушке из свиты, которую сам выбрал.
     Тут уже возмутились вельможи — шутка ли развод в царской семье! К тому же и как правитель Константин проявил себя не лучшим образом — проиграл несколько сражений, а когда начались волнения, что мол лучше бы посадить на трон его дядю Никифора или кого другого поспособнее, недолго думая ослепил дядю, а у других своих родственников приказал вырезать языки. На всякий случай.

Царица, которая, чтобы получить трон, искалечила собственного ребенка
Императрица Ирина с сыном на Седьмом Вселенском соборе. Фреска Дионисия. XV в. Источник: Википедия

     В 795 году Ирина, воспользовавшись волнениями в государстве, отправила стражу арестовать сына. Константину удалось бежать, но всего через месяц, преданный собственным окружением, он вернулся в столицу. Тут его сразу схватили люди Ирины и снова заточили во дворце.
     По легенде именно Ставракий выколол глаза сыну своей любовницы, после чего объявили, что раз Константин слепой, править империей у него теперь не получится. Ирина была на седьмом небе от счастья.
     Она повелела называть себя "базилевс", так титуловали себя правители мужского пола, и начала чеканить монету, на которой теперь было только ее изображение. Единственное и неповторимое.
     Ее свергли в 802 году и отправили в ссылку. Восточная церковь канонизировала ее как святую за то, что она защищала иконы и была щедра к монахам. Тот факт, что она была никудышней матерью и покалечила собственного ребенка, в расчет при этом не принимали.

Источник : https://historicus.ru/2385/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

«Истерический пароксизм» женщин и изобретение вибраторов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597951668/)

Надгробие — сексуально притягивающее женщин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43938892120/)

Острожно, штраф: 10 странных запретов в разных странах мира (https://otari.mirtesen.ru/blog/43589899650/)

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

5 фактов из жизни Гоголя, о которых не принято говорить

Читать
Сколько лет человечеству?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости науки

Сколько лет человечеству?

Фейки о российских специалистах и солдатах FACA привели к судебному разбирательству в ЦАР
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Фейки о российских специалистах и солдатах FACA привели к судебному разбирательству в ЦАР

В районе проспекта Победы начали строить новую подстанцию скорой медицинской помощи (СЮЖЕТ)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В районе проспекта Победы начали строить новую подстанцию скорой медицинской помощи (СЮЖЕТ)

Власти Беларуси ответили на предложение о новых президентских выборах
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Власти Беларуси ответили на предложение о новых президентских выборах

Мария Захарова посмеялась над высказыванием президента
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Мария Захарова посмеялась над высказыванием президента

Гордона приперли к стенке неудобным вопросом про рейс МН17 на украинском ТВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

Гордона приперли к стенке неудобным вопросом про рейс МН17 на украинском ТВ

Сатановский посоветовал всей семье Ельциных «забиться по щелям»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоu Новости

Сатановский посоветовал всей семье Ельциных «забиться по щелям»

Ставропольского врача уволили из-за пролежней пациентки
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Ставропольского врача уволили из-за пролежней пациентки

«Хамить надо меньше» – политолог объяснил, почему Москва не отвечает на звонки Киева
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитнавигатор

«Хамить надо меньше» – политолог объяснил, почему Москва не отвечает на звонки Киева

Ковальчук заявил об огромном потенциале Крыма в научной сфере
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Ковальчук заявил об огромном потенциале Крыма в научной сфере

Крупные штрафы за отсутствие масок выписаны подросткам в Карелии
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Крупные штрафы за отсутствие масок выписаны подросткам в Карелии

Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

Кабмин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов
Материал, выбранный редакторами МиртесенТВЦ

Кабмин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов

Власти Белоруссии обнародовали имена поддержавших митинги силовиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлагоL

Власти Белоруссии обнародовали имена поддержавших митинги силовиков

Эксперт поведал, о каких скрываемых Западом странностях рассказало «железо» MH17
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

Эксперт поведал, о каких скрываемых Западом странностях рассказало «железо» MH17

В двух поселках Челябинской области благодаря Народному фронту навечно зажглись Вечные огни
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В двух поселках Челябинской области благодаря Народному фронту навечно зажглись Вечные огни

Минприроды опровергло ограничения на сбор грибов и ягод
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Минприроды опровергло ограничения на сбор грибов и ягод

Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца

В Минприроды разъяснили права россиян на грибы и лесные ягоды
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Минприроды разъяснили права россиян на грибы и лесные ягоды

«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфо-кухня

«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс

Туристка умерла во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Туристка умерла во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии

Бывшим сторонникам Навального плевать на его судьбу, поскольку блогер перестал «хайповать»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПодробно о главном

Бывшим сторонникам Навального плевать на его судьбу, поскольку блогер перестал «хайповать»

Американец рассказал, почему Россия победит в любой войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Американец рассказал, почему Россия победит в любой войне

Ельцин: «Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь»
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Ельцин: «Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь»

Чешское радио раскрыло подробности дела о взрывах на складах во Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Чешское радио раскрыло подробности дела о взрывах на складах во Врбетице

В Петербурге предложили организовать футбольный турнир памяти Леонида Генусова
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

В Петербурге предложили организовать футбольный турнир памяти Леонида Генусова

Украинский журналист обнажил правду: Зеленский давно привился российским "Спутником V"
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Украинский журналист обнажил правду: Зеленский давно привился российским "Спутником V"

Гнилая душонка. Сосед поехал на море с дочкой соседей и чуть не получил срок.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив для оптимистов

Гнилая душонка. Сосед поехал на море с дочкой соседей и чуть не получил срок.

Картина дня

наверх