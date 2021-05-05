Царица, которая, чтобы получить трон, искалечила собственного ребенка

В Константинополе в 797 году нашей эры вдова одного византийского императора по имени Ирина приняла титул "автократора римлян". Чтобы стать единоличной главой государства, женщина ослепила собственного сына Константина — законного наследника трона.



Православная икона, изображающая императрицу Ирину

В Константинополь — Царьград Ирина приехала в 768 из родных Афин в качестве невесты наследника, будущего императора Льва IV. В то время Византийской империей правил Константин V. Внутри страны монарх вел непримиримую войну с иконами. Он считал, что греховно изображать Бога и святых, а икона — это как раз то самое, о чем сказано в Библии — не сотвори себе кумира. Поэтому всех, кто использовал иконы, он нещадно преследовал.

Лев IV тоже считал иконы порождением диавола, поэтому по смерти своего отца в 775 году продолжил репрессии против несогласных. Ирина же полагала, что ничего страшного в молении перед святым образом нет, и разводить весь этот иконоборческий сыр-бор не имеет смысла. Но муж ее мнения не спрашивал, а потому политические разговоры она вела на женской половине дворца (гинекее) с евнухами.



Ирина Афинская. Гравюра Д. Стралхейма, 1840 г.

В 771 году Ирина родила сына, которого назвали в честь деда Константином.

И с рождением первенца для нее настал звездный час. Если раньше она была просто супругой монарха, царицей-консортом, то теперь становилась матерью будущего цезаря, настоящей императрицей.В 780 году император Лев IV умирает при загадочных обстоятельствах, якобы от того, что носил корону, снятую с мертвеца, на которой остался трупный яд. Сегодня большинствоуверено, что он был отравлен супругой, которая, завербовав себе сторонников из числа евнухов, готовилась к захвату власти.



Тронный зал в Византии. Худ. Ж.-Ж. Бенжамен-Констан. 1870-е гг. (?)

Наследнику на тот момент было 9 лет. Конечно, он был слишком мал, чтобы править. Встал вопрос о регентстве матери при малолетнем императоре.

Проблема заключалась в том, что в Византийской империи того времени не существовало никаких законов о регентстве. Никто даже и представить себе не мог, что такое возможно. Кроме этого на трон имелись и другие законные претенденты (по старшинству) — единокровные братья покойного Льва IV — Никифор и Христофор.



Предполагаемое изображение императрицы Ирины. Миниатюра алтаря собора Святого Марка, Венеция. Х в.

Но Ирина хотела царствовать, поэтому разработала стратегию захвата власти. На все ключевые посты в государстве она назначила своих ставленников из числа евнухов. Один из них — Ставракий, ее фаворит, даже сделался министром. Всех, кто был несогласен с новыми назначениями Ирина отправила в ссылку.

После этого необходимо было позаботиться и о малолетнем Константине — ведь только он гарантировал ей доступ к власти. Ирина решила сосватать ему самую знатную невесту из всех возможных — дочь императора франков Карла Великого.

Основатель династии Каролингов не возражал, поэтому свадебный договор сладился быстро. После этого Ирина занялась внутренней политикой. От имени своего сына она созвала Никейский собор, разрешивший наконец использовать иконы в религиозных обрядах и осудивший репрессии Константина V, к официальному имени которого добавилось теперь прозвище, содержащее слово "дерьмо" — Копроним.

Возвращение иконопочитания добавило Ирине авторитета в среде монахов и церковников, но армия по-прежнему относилась к ней с настороженностью — солдатам не нравилось, что ими управляет женщина, пусть и от имени сына. Они хотели, чтобы на троне был мужчина и желали императором одного только Константин VI. Без каких бы то ни было приложений.

Царский ребенок рос, и Ирина начинала нервничать. По достижению совершеннолетия вся полнота власти должна была перейти к Константину, а если он еще женится на дочери Карла Великого — то пиши пропало — в руках его сосредоточится невиданное доселе могущество. Плюс, он наверняка попадет под сильное влияние тестя — харизматичного Карла Великого, завоевавшего полмира. И тогда мать точно отстранят от дел.

Ирина решает расстроить помолвку с императорской дочкой и подыскивает сыну невесту попроще, которая не будет выступать против свекрови, а будет слушаться и выполнять, что ей прикажут. Такая девушка, наконец, нашлась, ею стала скромная и незнатная Мария Амнийская. Константину она не понравилась.



Утренний выход византийской царицы к гробницам своих предков. Худ. В. В. Смирнов, 1890 г.

Юноша давно уже измучился под гнетом властной матери (она держала его взаперти и не разрешала участвовать в политике), и в конце концов эта тирания ему настолько надоела, что он решил отстранить ее от власти. Для этого он заручился поддержкой армии, в результате чего ему удалось на короткий срок убрать Ирину с престола. Раздухарившись, Константин выгнал Марию Амнийскую и женился на девушке из свиты, которую сам выбрал.

Тут уже возмутились вельможи — шутка ли развод в царской семье! К тому же и как правитель Константин проявил себя не лучшим образом — проиграл несколько сражений, а когда начались волнения, что мол лучше бы посадить на трон его дядю Никифора или кого другого поспособнее, недолго думая ослепил дядю, а у других своих родственников приказал вырезать языки. На всякий случай.



Императрица Ирина с сыном на Седьмом Вселенском соборе. Фреска Дионисия. XV в. Источник: Википедия

В 795 году Ирина, воспользовавшись волнениями в государстве, отправила стражу арестовать сына. Константину удалось бежать, но всего через месяц, преданный собственным окружением, он вернулся в столицу. Тут его сразу схватили люди Ирины и снова заточили во дворце.

По легенде именно Ставракий выколол глаза сыну своей любовницы, после чего объявили, что раз Константин слепой, править империей у него теперь не получится. Ирина была на седьмом небе от счастья.

Она повелела называть себя "базилевс", так титуловали себя правители мужского пола, и начала чеканить монету, на которой теперь было только ее изображение. Единственное и неповторимое.

Ее свергли в 802 году и отправили в ссылку. Восточная церковь канонизировала ее как святую за то, что она защищала иконы и была щедра к монахам. Тот факт, что она была никудышней матерью и покалечила собственного ребенка, в расчет при этом не принимали.

Источник : https://historicus.ru/2385/

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