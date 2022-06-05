Комплекс бесприданницы: почему мы считаем себя недостойными любви

Мы выбираем только среди тех мужчин, которых разрешаем себе увидеть. А разрешаем мы себе удивительно мало. Многие верят, что богатые выбирают только богатых. Или что хорошее образование — залог успеха, а без красного диплома не стоит и открывать рот в приличном обществе. Как избавиться от этих подсознательных установок, мешающих обрести счастье?

«Этот мужчина слишком богат, этот слишком хорош для меня, а тот — чересчур красив» — вот и получается, что и среди нескольких миллиардов мужчин не находится тот, кто полюбит. На самом же деле это женщине просто страшно любить.

Частный случай такой «слепоты» — комплекс бесприданницы. Ситуация, достойная классической литературы, когда девушка уверена, что ее не возьмут замуж, пока у нее нет определенного материального «сверхресурса». Это может быть своя квартира, образование, автомобиль или статусная одежда. И пока этого нет, потенциальные женихи обходят ее стороной, или она их: ей за себя стыдно.

Мысль не лишена рационального зерна. Есть браки, которые заключаются между финансовыми состояниями, и это не новость. Но шансов выйти замуж за мужчину при деньгах и амбициях у нас сегодня больше, чем у наших прабабушек из класса крестьян или рабочих.

Если мужчина достиг успеха, заработал состояние и сложил свою картину мира, конечно, ему хочется, чтобы рядом была подходящая спутница. Потому что в паре он хочет чем-то наслаждаться, а не только давать. Вот только отнюдь не всегда ему нужна девушка с наследством. Чаще речь идет о подходящем характере, сексе, типаже или даже знании, что «Бесприданницу» написал Островский.

Комплекс бесприданницы состоит из иллюзий, суть которых можно свести к идее: обладание материальным ресурсом привлечет мужчину для счастливых отношений.

Однако пока человек считает себя никчемным, то даже покупка квартиры в центре города не заставит его глубинно считать иначе. Думаете, все дело в деньгах? Вот несколько вопросов, ответы на которые помогут избавиться от иллюзий и навести порядок в голове.

Я ценная?

Главная трагедия бесприданницы в том, что она себя обесценила. И ценность себя она измеряет исключительно в деньгах (достаточным количеством которых она, по ее собственному мнению, не обладает). Разумеется, даже если деньги у девушки появятся, любящих отношений это не гарантирует. Потому что ей «нельзя» быть счастливой, быть выбранной, словно на роду написано: не получится хорошо.

Бесприданница может думать: «Мужчина, который мне нравится, зарабатывает полмиллиона, я — в 10 раз меньше. Значит, мы друг другу не подходим». Она оправдывает свою нерешительность или неготовность к этим отношениям финансовой составляющей. Однако она забывает, что деньги можно подсчитать до копейки, а вот столь же точно измерить любовь, нежность, заботу и человеческие качества нереально.

Обесцениванию себя бесприданницу научили. Будь то родители («Да кому ты такая нужна!») или травмирующий опыт прошлого (например, боль проигранной конкуренции: ее возлюбленный выбрал другую и объяснением этому стали деньги). Попробуйте отделить: ценность себя начинается в уважительном отношении к самой себе, а не в деньгах на карточке.

Я обязана повторить судьбу родителей?

Это из разряда осознаваемого или нет упрека родителям за отсутствие наследства и обреченность на унылую жизнь. Возьмите ответственность за себя в свои руки. Непростое или даже голодное детство становится для многих фундаментом для социального успеха, а не поводом запрещать себе счастье вовсе.

Что я принесу в пару?

В концепции бесприданницы у мужчины незавидная роль. Такое одноклеточное существо, которому кроме вашей квартиры ничего не нужно. Но ведь на самом деле вы вряд ли хотите провести жизнь с таким мужчиной.

У мужчин тоже тонкая душевная организация, и они тоже переживают, боятся и ищут поддержки. Ценность женщины в том, что она приводит их к любви. Кому-то нужен сексуальный ресурс, и найти подходящего партнера не так-то просто. Это и химия наших тел, и готовность полностью довериться. Кому-то не хватает материнского ресурса — периодически все мужчины хотят быть мальчиками, и дать это ощущение может только их женщина. А кто-то хочет, чтобы женщина взяла на себя ту роль, которую мужчина не может исполнять сам. Например, искать лучшие отели и билеты для отпуска.

А правда ли я хочу отношений?

С мужчинами может не ладиться не потому, что у вас нет машины и квартиры. А потому что построена стена неврозов и страхов. И стоит мужчине появиться на горизонте, как все эти страхи усиливаются. Стоит поразмышлять, чего вы на самом деле боитесь в отношениях и с какой болью отверженности разбираетесь до сих пор?

Комплекс бесприданницы название ненаучное. А суть хорошо изложена в пьесе: «На меня смотрели и смотрят как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия… нечего и искать».

Начните замечать: за страхом быть приговоренной к ничтожной жизни в наши дни стоит только детская боль, мы гораздо свободнее, чем все литературные героини. А тоска о яркой и красивой жизни может быть очень иллюзорна: важнее самой перестать обращаться с собой как с вещью. Иначе именно это сделает и мужчина.

Источник

А вы знали об этом?

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как анархисты после революции объявили всех девушек страны собственностью народа https://otari.mirtesen.ru/blog/43908048604/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!