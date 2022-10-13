А вы знали об этом?(Статья 78) 

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Такое понятие как «содомия» нередко встречается церковных и светских текстах Древней Руси. Особенно часто оно упоминается как один из тяжких грехов. При детальном изучении древнерусских литературных источников становится ясно, что представления о содомии носили в допетровской Руси довольно расплывчатый характер и включали в себя любые отклонения от нормальных половых отношений. Содомитами считались не только мужчины, вступающие в интимные отношения с другими мужчинами, но, например, женщины и мужчины, предпочитающие менять позы во время близости. Но в целом на Руси к этому относились терпимее, чем в странах Европы. Уголовного наказания за содомию не было вообще, предусматривалось исключительно церковное покаяние. При этом, накладывая епитимью, священник принимал во внимание брачный статус грешника и его возраст, и учитывал, был ли он «пассивной» или «активной» стороной.

В целом наказание за мужеложство бытовало в тех же пределах, что и за обычное распутство: накладывалось церковное покаяние сроком от 1 года до 7 лет. Покаяние заключалось, например, в отлучении от причастия на некоторый период времени, в определенном количестве земных поклонов, посте и т.

д.. При Петре I положение изменилось. Сам государь, отличавшийся широтой взглядов, был, как известно, весьма женолюбив, но при этом молва приписывала ему и контакты с мужчинами. Однако это не помешало ему в 1706 году принять воинский артикул (списанный со шведского воинского статуса), в котором «ненатуральное прелюбодеяние со скотиной», «муж с мужем» и «которые чинят блуд с ребятами» каралось ни много ни мало — сожжением на костре.

Впрочем, в уставе от 1716 года положение о сожжении на костре исключено и заменено телесным наказанием, а в том случае, если соитие с мужчиной происходило с применением насилия, — вечной ссылкой. Распространялось это исключительно на военных. Гражданское население за такого рода прегрешения каралось по-прежнему церковным наказанием. В эпоху Екатерины II порка для военных за однополые контакты была отменена, поскольку императрица полагала, что «стыд и бесславие», сопровождавшие арест за содомию, – сами по себе достаточное наказание.

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Как не парадоксально, но первый автомобиль, работающий на воде, в середине 70-х стал советский автомобиль и это при том, что в современности подобная разработка пошла в серию только в 2015 г, да и то не всему миру (речь идет о Toyota Mirai)! Путем проб и ошибок к 1976 году был представлен первый экспериментальный автомобиль, работающий на воде, сделанный на базе «Москвича-412». И устроен он был намного проще, чем может показаться! Если сказать точно, то работала эта машина не на воде, а на водороде. В бак заливается вода и при запуске двигателя начинают работать насосы, поставляющие «топливо» по отдельным трубкам в камеру с катализаторами (окислы разных металлов).При взаимодействии с катализаторами начиналась химическая реакция, в результате которой вода распадалась на водород и кислород. Именно водород и был тем самым топливом, на котором работал двигатель, при этом экологическая чистота была действительно идеальной – вместо выхлопных газов из отдельной трубы шел простой пар.По сути ,этот автобиль тогда был уже гибридным ,поскольку запуск двигателя производился бензиновым двигателем!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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