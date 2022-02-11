Загадки Куликовской битвы: что не сходится

21 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва. Благодаря победе Дмитрия Донского монгольское полонение Руси вступило в завершающую фазу. До сих пор это сражение хранит множество загадок.

«Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»

С проблемой достоверности источников столкнуться несложно. История Куликовского сражения во многом напоминает сказку. «Сказание» с красочным рассказом о сражении воспринимается как история из учебника. А ведь написано оно было на век позже событий Куликовской битвы. Создавалось для пропаганды – Иван III объединил Русь, возвеличил Московское княжество и пошел против хана Ахмета. С поэтической «Задонщиной», написанной вслед за Куликовской битвой, могли бы спорить летописи, но и летописцы предпочитали поэтику «Задонщины». Повесть о Куликовской битве – не история. Миф сродни творениям Гомера.

Куликово ли поле?

Место сражения - одна из основных загадок славной битвы. Поле есть, есть даже памятник славы русских войск, но там ли? Пик интереса к битве Дмитрия Донского с Мамаем пришелся на первую четверть XIX века. Декабристы живо увлекались историей противостояния Руси Золотой Орде, интерес к Куликовской битве обязывал найти-таки славное поле. В 1820 году дворянин Нечаев, поклонник Пестеля и Муравьева, сделал счастливое открытие.

Где был Дмитрий Донской?

Поле, по глубокому убеждению Нечаева, располагалось аккурат в границе его имения, доказательством служили топонимы – село Куликовка, сельцо Куликово, на место исторической битвы указывали даже овраги. Тем не менее, местонахождение куликовской битвы до сих пор остается спорным вопросом.

Отвлекаясь от таинственной истории местонахождения Куликова поля, обращаемся к личности победителя - Дмитрия Донского. Куликовская битва – триумф московского князя Дмитрия. Но вот вопрос, а был ли князь на поле? Конечно был, но роль себе отвел самую скромную. Сражался с ханом Мамаем двоюродный брат московского князя Владимир Серпуховский, а кольчуга и знамя Дмитрия и вовсе оказалось у боярина Михаила Бренка. Так повествует «Сказание о Мамаевом побоище». Остается либо верить в стратегические навыки Дмитрия Донского, не забывая об авторском характере сказания, либо принять загадочную версию об отказе князя вести битву. Разгадки искать поздно.

Мамай

Хан Мамай занимал равное Дмитрию Донскому положение – потомок Чингисхана, Тохтамыш, был золото-ордынским властителем, Мамай его эмиром. В поход против Руси Мамай ходил не один раз. Сдав Сарай, Мамай рванул за наживой. Кого он взял с собой? Миф о генуэзцах остается мифом – не было черной генуэзской пехоты из Феодосии. Как не было и продолжительного стояния русского войска. Сражение носило локальный характер. Численность войск, их состав, так же, как и роль Мамая, жестокого монгола, вызывают сомнения, но стоит ли подвергать сомнению славу русского войска? О жестокой битве судить современникам: «О горький час! О година крови исполнена!»

Николо-Угрешский монастырь

Николо-Угрешский монастырь был заложен в 1381 году в память о битве на Куликовском поле. Заложил монастырь Дмитрий Донской по обету, данному перед Куликовским сражением. Благословение на сражение князь получил от Сергия Радонежского. По пути к Куликову полю князю явилась икона Николая Чудотворца.

Сергий Радонежский

Рассказ о благословении игуменом Радонежского монастыря Сергием князя Дмитрия можно найти в житии преподобного. Этот факт всегда вызывал массу сомнений – благословение Сергием Дмитрия Донского не оспаривали, но приписывали его битве на реке Воже 1378 года. Источники молчат о встрече князя с игуменом, а «Сказание» - в очередной раз предлагает идею сильного московского князя и его богоизбранности.

Пересвет и Ослябя

Схимники Пересвет и Ослябя бились в Куликовской битве вместе с Дмитрием Донским, монахи были посланы на помощь князю. Пересвет погиб в битве против монгольского богатыря Челубея. Пересвет и Ослябя были похоронены в Москве у Рождественской церкви Симонова монастыря. В XVIII веке были обнаружены мощи святых схимников. Монахи были причислены к лику святых. Пересвет и Ослябя стали единственными воинами, минующими братской могилы Куликова поля.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/28196-zagadki-kulikovskoy-bitvy-c...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно Куликовская битва считается одним из самых загадочных и противоречивых событий в русской истории, обросшихся большим количеством мифов, домыслов и разоблачений. Порой ставится под сомнение даже сам факт этого сражения.Сегодня Куликовскую битву официально празднуют как победу русского оружия над татарами, и она находится в реестре славных военных побед российского государства. Однако это более чем странно, особенно если учесть, что Дмитрий Донской воевал на стороне татар, литовцев против войск Мамая, состоявших опять-таки из русских, литовцев и татар .

Исходя из этого, трудно сказать — причем здесь русско-татарские отношения и доблесть русского оружия?На самом деле истинная картина тех событий по понятным причинам безбожно скрывается. Значение же битвы состоит вовсе не в том, что якобы тогда Русь побила татар в борьбе против татаро-монгольского ига, а все с точностью наоборот: это русское войско вместе с литовцами и татарской конницей Тохтамыша воевало за интересы Орды против восставшего темника Мамая.

Все дело в том, что в начале 1370-х Великий князь Литовский Ольгерд, пользуясь смутой в Золотой Орде, освободил Московское княжество и вернул его в «русский мир», так что в период 1372-1383 годов Москва не была под «татаро-монгольским игом», а была под протекторатом Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Царь же Орды Тохтамыш являлся союзником ВКЛ против восставшего на Дону темника Мамая ,кстати, вовсе не татарина.Как ни странно, Мамай был из казаков и являлся крымским “князем” (согласно источникам, Мамай — это христианское имя, до сих пор присутствующее в христианских святцах греческой церкви в форме Мамий).В Крыму он принял католичество, а его войско состояло из наемной генуэзской пехоты, донских казаков-тюрок и народов Северного Кавказа.

Мамай начал поход против Золотой Орды с целью свергнуть ее царя Тохтамыша, а затем завоевать Московское княжество ВКЛ. Отсюда понятно, почему Куликовской битвой командовали литовские князья Ольгердовичи и Тохтамыш, которые находились в засаде, бросив на убой ополчение Москвы. Они же и победили в битве, а Дмитрий Донской в этой битве просто переоделся в пешего ратника и прятался в кустах, видимо, ожидая кто победит. Собственно говоря, его вообще заставили принять участие в конфликте, в котором он предпочитал бы не участвовать.

Любопытно, что князь Дмитрий Иванович становится Донским не после Куликовской битвы, а лишь при царе Иоанне Грозном, очень уважавшем своего предка. Но церковь не спешила приписывать Дмитрия Донского к святым по той причине, что он противостоял законному царю и вмешался в назначение митрополитов. Причислен же к лику святых главный «герой» Куликовской битвы был лишь в 1988 году.

Следует также отметить, что русские законных ханов Золотой Орды ни в какие времена не считали заклятыми врагами. Честную попытку объективного научного подхода к событиям того времени сделал Лев Николаевич Гумилев. Он четко развеял туман над Куликовым полем, сказав про Дмитрия Донского, что "Русский улус" остался верен Золотой Орде и после этой битвы пережил новый карательный поход Тохтамыша и еще сто лет русские платил дань.Кроме того, Гумилев считал, что подлинная проблематика истории того времени заключается в этногенезе русской нации, в процессе которого русские князья убивали друг друга и погрязли в междоусобной борьбе. Безусловно, они разнесли бы Русь в клочья, если бы не "дисциплинирующая" роль орды – это признавали многие русские историки.

Таким образом, на Куликовсаом поле фактически была битва ВКЛ и Тохтамыша с Мамаем, а после победы войск над Мамаем Москва в политическом плане стала банальной провинцией ВКЛ, где опять правил вовсе не московский князь, а ставленник ВКЛ племянник Ольгерда Остей. Однако через 2 года после битвы Дмитрий Донской устроил восстание против «литовской оккупации Москвы» и сбежал в Коломну, откуда воззвал о помощи к своему повелителю — царю Орды Тохтамышу, подтвердив свой статус его раба. Спасая Дмитрия Донского и возвращая из власти ВКЛ во власть Орды Москву, Тохтамыш осадил город и уничтожил всех там оборонявшихся литвинов-беларусов и вернул в Москву править своего вассала Дмитрия Донского, а саму Москву вернул под свою власть царя Орды. Вот вся бесславная эпопея Куликовской битвы, которую до сих пор вынуждены безбожно скрывать российские власти, разведя свой народ как лохов!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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