Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

Очень немногие из нас продолжают читать книги по биологии после окончания школы, поэтому всегда интересно узнавать некоторые факты о мире, о которых вы, вероятно, никогда раньше не слышали. Интересная информация в этом посте расширит ваш кругозор.

1.

Самки трехпалых ленивцев становятся на 200% более активными во время брачного сезона. Они издают звуки, похожие на птичьи крики или пронзительный свист, чтобы привлечь самцов

2.

Броненосцы пересекают ручьи или реки, ступая по дну. Они могут задерживать дыхание до 6 минут. Заглатывая воздух, животное также может регулировать свою плавучесть

3.

Змеи спят с открытыми глазами. У них нет век — вместо них прозрачные чешуйки. Это можно заметить во время линьки, когда глаза становятся мутными

4.

Все рыбы-удильщики со страшными челюстями и огнями на головах — самки

5.

Некоторые аисты и стервятники мочатся на ноги, чтобы их охладить

6.

Морские игуаны чихают от соли. У них есть солевая железа над глазами, которая соединена с ноздрями

7.

У крокодилов есть печеночный насос, который вместе с диафрагмой может изменять центр тяжести для регулировки плавучести

8.

Арктический шерстистый медвежий мотылек может оставаться гусеницей до 7 лет.

9.

В этом состоянии покоя оно может выдерживать температуру до -35° Цельсия

В воде у утконосов не работают слух, зрение и обоняние. Они ориентируются с помощью электролокации

10.

Феромон, который заставляет пчел нападать, содержится также в бананах

11.

У гигантских броненосцев самое большое количество зубов среди млекопитающих — от 80 до 100. У них нет эмали, и они растут на протяжении всей жизни

12.

Самки стрекоз притворяются мертвыми, чтобы избежать преследования от самцов

13.

Кролики — единственные млекопитающие, у которых нет подушечек на лапах, вместо них просто мех

14.

Все пауки в мире съедают от 400 до 800 миллионов тонн добычи в год. Это примерно в два раза больше совокупного веса всех взрослых людей в мире

15.

У рыб Паку зубы как у человека

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2540778545815489394

А вы знали об этом?

Первая копейка, говорят историки, появилась на Руси в 1535 году. Официально она тогда так не называлась, но народ очень быстро подобрал ей удачное имечко. На обороте ее чеканилось изображение всадника с копьем, вот все и стали называть монетку копейкой. Так и прижилось. Копейки до сих пор имеют хождение в трех восточнославянских государствах - в России, Белоруссии и на Украине. Выглядят они везде по-разному. но суть одна - это самая мелкая разменная единица. Маленький металлический кругляшок. И даже странно представить, что когда-то копейка могла быть не монетой, а... купюрой. Дело в том, что во время Первой мировой войны в России остро встал вопрос экономии. Металл оказался в страшном дефиците, ибо шел - сами понимаете куда. Чеканить монеты стало намного менее выгодно, чем печатать купюры.

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