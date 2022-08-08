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Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

Очень немногие из нас продолжают читать книги по биологии после окончания школы, поэтому всегда интересно узнавать некоторые факты о мире, о которых вы, вероятно, никогда раньше не слышали. Интересная информация в этом посте расширит ваш кругозор.

1.

Самки трехпалых ленивцев становятся на 200% более активными во время брачного сезона. Они издают звуки, похожие на птичьи крики или пронзительный свист, чтобы привлечь самцов

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

2.

Броненосцы пересекают ручьи или реки, ступая по дну. Они могут задерживать дыхание до 6 минут. Заглатывая воздух, животное также может регулировать свою плавучесть

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

3.

Змеи спят с открытыми глазами. У них нет век — вместо них прозрачные чешуйки. Это можно заметить во время линьки, когда глаза становятся мутными

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

4.

Все рыбы-удильщики со страшными челюстями и огнями на головах — самки

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

5.

Некоторые аисты и стервятники мочатся на ноги, чтобы их охладить

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

6.

Морские игуаны чихают от соли. У них есть солевая железа над глазами, которая соединена с ноздрями

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

7.

У крокодилов есть печеночный насос, который вместе с диафрагмой может изменять центр тяжести для регулировки плавучести

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

8.

Арктический шерстистый медвежий мотылек может оставаться гусеницей до 7 лет.

В этом состоянии покоя оно может выдерживать температуру до -35° Цельсия

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

9.

В воде у утконосов не работают слух, зрение и обоняние. Они ориентируются с помощью электролокации

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

10.

Феромон, который заставляет пчел нападать, содержится также в бананах

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

11.

У гигантских броненосцев самое большое количество зубов среди млекопитающих — от 80 до 100. У них нет эмали, и они растут на протяжении всей жизни

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

12.

Самки стрекоз притворяются мертвыми, чтобы избежать преследования от самцов

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

13.

Кролики — единственные млекопитающие, у которых нет подушечек на лапах, вместо них просто мех

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

14.

Все пауки в мире съедают от 400 до 800 миллионов тонн добычи в год. Это примерно в два раза больше совокупного веса всех взрослых людей в мире

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

15.

У рыб Паку зубы как у человека

Интересные факты о том, что в каждом животном есть что-то неземное

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2540778545815489394

А вы знали об  этом?

Первая копейка, говорят историки, появилась на Руси в 1535 году. Официально она тогда так не называлась, но народ очень быстро подобрал ей удачное имечко. На обороте ее чеканилось изображение всадника с копьем, вот все и стали называть монетку копейкой. Так и прижилось. Копейки до сих пор имеют хождение в трех восточнославянских государствах - в России, Белоруссии и на Украине. Выглядят они везде по-разному. но суть одна - это самая мелкая разменная единица. Маленький металлический кругляшок. И даже странно представить, что когда-то копейка могла быть не монетой, а... купюрой. Дело в том, что во время Первой мировой войны в России остро встал вопрос экономии. Металл оказался в страшном дефиците, ибо шел - сами понимаете куда. Чеканить монеты стало намного менее выгодно, чем печатать купюры.

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