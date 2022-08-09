Вещи, которые нужно сделать, чтобы пережить расставание

Не зря говорят, что мужчины — с Марса, а женщины — с Венеры. Вот почему нам так часто сложно понять истинные причины расставания. Если ваш избранник все-таки решил покинуть вас, то, о чем вы должны беспокоиться больше всего, — это вы. Нужно сохранить внутреннюю и физическую стабильность.

Есть несколько советов, которые помогут пережить разрыв отношений.

1. Поставьте точку

Если человек принял решение уйти — его нужно отпустить. Вы не можете быть счастливы, если одному из вас отношения не приносят никакой радости. Насильно мил не будешь.

Спрячьте подальше или выбросьте все, что хоть как-то напоминает о бывшем возлюбленном. Это необходимо для того, чтобы поскорее начать жизнь с чистого листа.

2. Не пытайтесь его вернуть

Худшее, что вы можете сделать, — это умолять его не уходить или предложить остаться друзьями. Лучше удалите его номер и заблокируйте в соцсетях. Так будет меньше соблазна узнать, как он живет без вас, или увидеть его "новую".

Также не стоит публично демонстрировать произошедшее в Интернете и писать у себя на странице печальные речи о несчастной любви. Не пытайтесь вызвать жалость у людей, большинство из которых вы совсем не знаете.

3. Не замыкайтесь в себе

Если хочется поплакать, то лучше дать волю эмоциям.

4. Попробуйте отвлечься

Поделитесь неприятной новостью с друзьями или родными. Но ни в коем случае нельзя замыкаться в себе. После расставания жизнь не кончается, поэтому не нужно закрываться в квартире и никуда не выходить.

Не стоит зацикливаться на том, что произошло. Но при этом не нужно с головой погружаться в работу: это вызывает еще большее напряжение. Займитесь тем, о чем уже давно мечтали, или отправьтесь в небольшое путешествие, чтобы освежить мысли.

5. Не мстите

Месть еще никому не помогала, поэтому не стоит сидеть в обиде и придумывать коварные планы.

6. Займитесь собой

Запишитесь на маникюр или в парикмахерскую, сходите на шопинг, то есть делайте все, чтобы вам было приятно. Этим вы поднимите себе настроение, отвлечетесь от происходящего и вдобавок будете выглядеть неотразимо.

7. Не занимайтесь самокопанием

Не нужно винить себя в том, что случилось, и придумывать возможные причины. Навязчивые мысли приносят больше страданий, чем сама ситуация. Не бойтесь попросить о помощи со стороны. Это не обязательно должен быть профессиональный психолог. Поделитесь с кем-то, кто может оценить произошедшее и дать объективную оценку.

8. Больше радуйтесь

Говорят, смех — лучшее лекарство. Когда вы веселитесь со своими друзьями, это помогает чувствовать себя эмоционально лучше. Старайтесь мыслить более позитивно, ведь главное, что вы живы и здоровы.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2537730008172988873/

А вы знали об этом?

В штыковую атаку русские солдаты ходили с незапамятных времен. Чего стоит только знаменитое суворовское высказывание о "штыке-молодце". Оружие в то время и впрямь было ненадежное, а вот штык не давал осечек. В наставлениях 1853 года и более поздних русский штыковой бой отличался от иностранного. Солдат тренировали бить штыком сверху вниз в область живота а потом опускать руками приклад винтовки. Такое наставление было совсем не гуманно по отношению к противнику. И естественно, никто не хотел воевать с таким безжалостным противником. Чтобы "приобщить к цивилизации" непокорных русских в 1864 году была созвана Женевская конвенция, на которой настояли, чтобы Россия отказалась от своей тактики обучения солдат штыковому бою.

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