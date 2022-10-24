ВСЕЙ РОССИИ ПОСТАВИЛИ ЖЁСТКИЙ ДИАГНОЗ: ТЕПЕРЬ ЛИБО СРОЧНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ, ЛИБО СМЕРТЬ

Всей России поставили жёсткий диагноз. Александр Дугин заявил, что сознание нашего общества поразило своего рода биполярное расстройство. Теперь остаётся либо срочное исцеление, либо смерть.

Россия не вполне оказалась готова к финальной битве с Западом из-за своего рода болезни, которой страдает значительная часть нашего общества, заявил доктор политических и социологических наук, профессор Александр Дугин в программе "Царьград. Главное".

Этот недуг поразил не только некоторых простых людей, но также и отдельных чиновников, прежде всего - отвечающих за экономику и даже военных.

Армия - часть общества. На неё тоже влияют разлагающие прозападные настроения. Представим: сидит генерал, включил телевизор и смотрит… А там [юморист Максим] Галкин* хихикает и [певица Алла] Пугачёва открывает свой тёмный рот, вместилище тяжёлого хамства. И ещё их награждают в Кремле. И туда же приглашают и певца Бориса Моисеева. Такой генерал, по сути, живёт в капиталистическом западном мире, пользуется всеми американскими и европейскими благами. И как он будет готовиться к цивилизационному противостоянию с США и Европой? - задался вопросом собеседник "Первого русского".

Ещё более сложная ситуация в отечественной экономике.

Стране, с одной стороны, предлагалась глубокая интеграция в западные рынки, но с другой стороны - анонсировалась ориентация на сохранение суверенитета.

Александр Дугин уверен, что это взаимоисключающие вещи. Это совершенно невозможная, неадекватная постановка целей, и такая двойственность провоцирует фундаментальное расстройство психики.

Это разложило нас. И когда мы уже вошли 24 февраля в прямую конфронтацию с Западом, бросили ему вызов, вот эта неадекватность, эта патология, эта биполярность, биполярное расстройство сознания нашего общества дали о себе знать, - констатировал философ.

Он добавил, что теперь России остаётся одно - экстренно излечиться и прочно осознать происходящее: идёт решающая битва между русской и западной цивилизациями. В противном случае нам грозят разгром и небытие.

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Попугай по имени Вили Квакер оказался настоящим другом. Несмотря на то, что многих раздражает крик этих птиц, в некоторых ситуациях они могут сослужить верную службу. Когда Вили Квакер увидел, как двухлетняя Хана подавилась пищей и начала задыхаться, он тут же принялся хлопать крыльями и вопить во все горло: "Мама-мама, ребенок".

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