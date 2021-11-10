6 ноября — день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость», послужило причиной широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо первого московского образа, насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, весях и обителях.

Душе русского человека особенно близок и понятен скрытый в названии иконы смысл — упование на Пречистую, неизменно спешащую утешить, облегчить скорбь и страдания людские, дать «нагим одеяние, больным исцеление»…Богородица пишется на этой иконе в полный рост, обычно со скипетром в деснице и с Младенцем на шуйце, но иногда и без Него, с распростертыми руками, как на знаменитой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками), в окружении припадающих к Ней бедствующих христиан и посланных для утоления их скорбей Ангелов, указующих на Приснодеву — источник неиссякаемой и всепобеждающей радости. Одеяние Пречистой на списках разнится: Она предстает то во славе, с венцом на главе и в ризах царицы, то в обычном для земных Ее дней плаще и белом плате.

Как повествует старинная церковная летопись, в лето 7196 от сотворения мира (1648 год от Рождества Христова) терзаемая огромной незаживающей язвой в боку вдова Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, отчаявшись получить исцеление у лекарей, воззвала к Пречистой и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего в скорби своей не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?» — «Где же найти такую Целительницу?» — смиренно спросила больная. И тогда глас повелел обратиться к священнику «храма боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и преподобного отца Варлаама Хутынского, новгородского чудотворца», что на Большой Ордынке в Москве, с тем чтобы тот взял там «на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины», образ Пречистой и отслужил перед ним молебен с водосвятием. Немедленно исполнив все это, Евфимия получила исцеление. Так произошло первое чудо от «иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, яже нарицается Всех скорбящих Радость», а самый храм получил и доселе сохраняет название Скорбященского (хотя главный престол его и освящен во имя Преображения). Знаменит храм на Большой Ордынке еще и тем, что здесь ежегодно исполняются «Всенощная» С. В. Рахманинова (в ближайшую ко дню его кончины, 28 марта, субботу) и «Литургия» П. И. Чайковского (день его кончины пришелся на 25 октября по старому стилю — следующий за празднованием чудотворной день). Каждую субботу здесь совершается молебен у чудотворной, в последние годы явившей новый благодатный дар исцеления страждущих от алкоголизма и наркомании. У каждого века свои скорби — не преходит лишь даруемая Заступницей радость исцеления.Помимо храма на Большой Ордынке, в первопрестольной ныне действуют еще четыре приходских храма во имя иконы «Всех скорбящих Радость» (на 3-й Мещанской при Старо-Екатерининской больнице, на Калитниковском кладбище (с местночтимым списком), на Зацепе (более известный по приделу как храм Фрола и Лавра) и при психиатрической больнице на Канатчиковой даче); такое же посвящение имеет и престол больничного храма Николо-Угрешского монастыря. Прежде в Москве имелись также Скорбященский женский монастырь на Новослободской улице и почти десяток Скорбященских церквей, в том числе при нескольких больницах, приютах и тюрьме «Матросская тишина».



В отличие от москвичей, православные города на Неве были уверены, что первоявленный образ чудотворной был в 1711 году перевезен в новую столицу сестрой Петра I царевной Наталией Алексеевной и со временем оказался в Скорбященской церкви на Шпалерной улице. Чуду именно от этого образа приписывалось прекращение свирепствовавшей во времена Екатерины II эпидемии оспы.Церковные историки уже к началу ХХ столетия затруднялись ответить, какая из икон — на Большой Ордынке в Москве или на Шпалерной в Санкт-Петербурге — являлась первым образом. Но судя по тому, что петербургская икона написана на кипарисной доске на загрунтованном холсте, она моложе московской.

Однако со временем и Санкт-Петербург обрел свою икону «Всех скорбящих Радость» в особом ее изводе — так называемой «Богородицы с грошиками». В давние времена жившие в пригородной деревне Клочки (ныне это район Стеклянного завода, давно вошедший в черту Петербурга) купцы Куракины нашли прибитый волнами Невы к берегу образ Богородицы; через несколько поколений их наследники пожертвовали семейную святыню в часовню при Стеклянном заводе.

23 июля 1888 года над невскими берегами разразилась страшная гроза. Ударом молнии выжгло внутренние стены часовни вместе со всеми иконами и разбросало монеты из кружки для подаяний. Уцелела лишь одна икона, причем с лика Пречистой спали позднейшие записи, а двенадцать медных монет из кружки были с нечеловеческой силой вбиты в доску иконы. С тех пор новая чудотворная и получила народное наименование «Богоматери (с грошиками)». На следующий день к часовне потекли потоки богомольцев, начались и уже не прекращались чудесные исцеления. В 1898 году здесь был освящен новый храм, причем чудотворная оставалась в часовне и переносилась в храм лишь на время богослужений. Именно это место упоминается в строках А. А. Ахматовой «Пароходик идет до Скорбящей…» — так обычно добирались сюда богомольцы. В советское время храм был разрушен, часовня Промыслом Божиим сохранилась до наших дней, сам же чудотворный образ (с грошиками) находится неподалеку, в Троицкой церкви «Кулич и пасха».

На петербургском изводе Пречистая пишется с распростертыми руками, со склоненным влево ликом, нижние Ее одежды багряные, верхние — темно-синие, глава облечена в белое покрывало, без царского венца. Выше в облаках — благословляющий Спаситель, вокруг — Ангелы, страждущие, зеленые ветви и непременные двенадцать монет.

Празднование иконе «Всех скорбящих Радость» совершается 24 октября по старому стилю (некоторые из списков с нее имеют и свои особые дни празднования). И в нынешних границах России, и в ее исторических пределах, и по всему миру, где только ни ступала нога русского человека, звучали, звучат и до конца мира сего будут звучать слова песнопений в честь этой святой иконы.

Стихира, глас 2,

поемая на молебне вместо тропаря

Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристанище, больных Посещение, немощных Покров и Заступнице, Жезле старости, Мати Бога Вышнего, Ты еси Пречистая, потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

Молитва

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивным Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе: воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от внезапныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница еси всем притекающим к Тебе и крепкое Прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец жития нашего мирен и непостыден и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися во обителях небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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