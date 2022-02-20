За что в СССР расстреляли этого подростка?

В 1964 году, в августе, случилось, то, чего не бывало в послевоенном Советском Союзе. 15-летнего парня приговорили к высшей мере. Случился расстрел. Уголовный кодекс РСФСР, принятый за 4 года до этого, не содержал норм о том, что можно расстреливать несовершеннолетних. В нем были следующие ограничения: к высшей мере не могли приговорить женщину, мужчину старше 60 лет, подростка до 18 лет. Но Аркадий Нейланд стал исключением.

17 февраля 1964 года Президиум Верховного совета СССР принял постановление, в котором указывалось, что высшая мера может применяться к подросткам в исключительных случаях.

О том, насколько, с юридической точки зрения, эта мера была обоснована – еще пойдет речь.

Судьба Нейланда

Далее от автора: Аркадий Нейланд родился в 1949 году в простой советской семье в Ленинграде. По каким-то причинам ребенок решил вести асоциальный образ жизни. Самое простое из того, что приходит на ум – это то, что Аркадий сильно переживал из-за расставания матери с отцом. А с отчимом у него отношения так и не заладились. Мужчина, по некоторым данным, трудился на пивзаводе и очень любил продукцию, в производстве которой сам принимал участие.

В результате Аркаша рос парнем нервным, неспокойным, который не хотел учиться и думал только о том, где бы и чем поживиться.

В 12 лет Неймана исключили из школы. Он оказался в интернате. Но там жить Аркадию не хотелось, поэтому он сбежал и даже отправился в Москву. Подростка поймала полиция, вернула в родной город. Ракитин А.И. в «Загадочных преступлениях прошлого» указывает, что Аркадий трудился на «Ленпищмаше», но и там у него не слишком-то получалось. Он прогуливал работу, ссорился с коллегами и так далее.

А 27 января 1964 года, накануне своего 15-летия, Аркадий сходил на последнее свое «дело», чтобы начать новую жизнь. После совершенного она смогла начаться при условии, что существует переселение душ. Если его нет, то Аркадий, выходит, бесславно закончил свою жизнь. Сам сделал всё необходимое, чтобы уйти из этого мира. Не жалко.

Печально то, что Нейланд лишил жизней двух человек.





Следствие вели

В одной из передач Леонида Каневского об этом случае было рассказано. Но я не опираюсь на эту программу. По некоторым данным, в ней есть неточности. Например, никак не могут определиться с тем, фотоаппарат какой марки вынес Нейланд из квартиры номер 3 дома 9 по улице Сестрорецкой в Ленинграде.



Следствию удалось установить следующее:

27 января 1964 года 14-летний Аркадий Нейланд появился по указанному адресу, проник в указанную квартиру. Никаких сложностей с этим не было.

Во-первых, Аркаша уже был в этом доме под видом человека, собирающего макулатуру. Парень тогда отобрал фонарик у местного мальчика, но больше ничего не делал.





На этот раз Нейланд четко шел в квартиру номер 3, потому что был уверен: у её хозяйки Ларисы Купреевой было много денег и драгоценностей.

Своей жертве Аркадий сказал, что он почтальон. Женщина, поведя себя доверчиво, впустила Нейланда, который, орудуя топором, лишил её жизни. К сожалению, в иной мир, вслед за мамой последовал и 3-летний сын Купреевой Юра.

Нейланд, будучи под следствием, объяснял, что у него не было другого выбора, кроме как лишить мальчика жизни. Во-первых, Юра якобы «путался под ногами», во-вторых, Нейланд посчитал, что без матери малышу жизнь не нужна.

После того, как Аркадий лишил жизни двух людей, он, по некоторым данным, приготовил и съел яичницу, затем собрал ценные вещи, включил газ и поджег деревянный пол.

К счастью, пожарные

В жилье обнаружили отпечатки пальцев Нейланда. На балконе в груде тряпья был зарыт топор. Кроме того, дворничиха пояснила, что видела в подъезде неместного подростка.

Нейланда задержали в Сухуми спустя несколько дней.









Что не так было со следствием

Очень быстро установили, что произошло. 15-летний Аркадий Нейланд и не думал ничего скрывать. Он охотно помогал следствию. Ему даже льстило то, что он – подросток, которого внимательно выслушивают сотрудники правоохранительных органов.

Нейланд был уверен, что к расстрелу его не приговорят – не имеют права. А значит, всё простят.



Однако, как указывалось, в феврале Президиум Верховного совета издал Постановление с обратной силой.

К Нейланду применили наказание, которое не распространялось на подростков, когда Аркадий совершал преступление. Получается, что обратную силу получил закон, усиливающий ответственность. Некоторые иностранные юристы протестовали. Хрущев же решил, что всё абсолютно справедливо.

В августе 1964 года А. Нейланда расстреляли.

Источник : https://back-in-ussr.com/2022/02/za-chto-v-sssr-rasstrelyali....

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Тогда подобное игнорирование законов правосудия могло произойти только в отсталых недемократических странах и в такой утопической и антинародной социалистической стране , как СССР !Все же началось при правлении палача народов Сталина, когда его кровавый режим стремился вовлечь в политические игры представителей всех слоёв населения, не исключая даже детей , которые, как и взрослые, также подвергались репрессиям.

Разве это не варварство , когда постановлением от 7 апреля 1935 года Сталин узаконил акт о применении смертной казни в отношении несовершеннолетних с 12-летнего возраста, считая это не репрессивной, а воспитательной мерой (именно так он оправдывал это, по сути, варварское постановление в беседе с известным писателем Ромен Ролланом)?

Один из самых вопиющих случаев произошёл в 1944 году в Саратове, где по 58-й статье судили шестерых школьников, в т. ч. 11-летнего Венедикта Егорова. К сожалению , Егоров, не был самым юным осуждённым за «контрреволюционную деятельность»! По 58-й вообще никакого возрастного минимума не существовало!

Как не парадоксально, но по сведениям Александра Солженицына этот «рекорд» побил 6-летней мальчик, сидевшего в колонии по 58-й статье !Популярный советский лозунг «Все лучшее – детям» по-своему воспринимался работниками НКВД. Дети, как и взрослые, уже с 12 лет. попадали в ГУЛАГ, а многие из них рождались за решеткой и умирали там же.

Уровень смертности был настолько высок, что «деткомбинат» в лагере, как пишет мемуаристка Хава Волович, можно было называть «Домом Смерти Младенца».Правда, детей в возрасте от 12 до 15 лет заставляли работать 4 часа в день, однако по достижении 16 лет они переводились на 8-часовой рабочий день, такой же, как у взрослых. Ничего не скажешь – «гуманное» отношение Сталина к детям!

Заслуживает также внимания рассказ Дмитрия Лихачева, отбывавшего в то время заключение в Соловецком лагере , о визите Горького в этот жуткий «большевистский лагерь смерти». Лихачев вспоминал о разговоре, который состоялся у Горького с четырнадцатилетним (обратите внимание на возраст!) заключенным мальчиком, отбывавшим наказание в лагере.

Несовершеннолетний узник сам вызвался рассказать писателю о реальных условиях существования, о пытках и нечеловеческих условиях труда на лесозаготовках. Их диалог длился не менее сорока минут, после чего Горький, выйдя из из барака, стал громко плакать на виду у всех ! К сожалению, несчастного мальчика больше никто не видел, а Горький в своем «патриотическом» очерке «Соловки» в 1929 году сообщал только об эффективности выбранной системы сталинского перевоспитания заключенных, которая выращивала людей с новым, советским мировоззрением !

Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической советской утопической социалистической эпохи! Вот какую "великую" страну построили большевистские нехристи и кровопийцы!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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