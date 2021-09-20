Каким образом Персидская империя столетиями контролировала большие территории, чем Древний Рим?

Римская республика расширялась очень медленно и имела время для развития своих управленческих институтов. В момент максимальной экспансии при Траяне (117-й год н.э.) она занимала 5 миллионов кв. км, но уже следующий император отдал персам Северную Месопотамию и эвакуировал римские поселения с северного берега Дуная. В 395-м году империя как раз для удобства управления была разделена на западную и в

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сточную часть.

Итак, персы дольше в исторической перспективе управляли большими территориями с намного превышающим населением. У них в распоряжении не было Средиземного моря, которое сильно облегчало перемещение торговцев и армий. Как же им это удавалось?

Ну, персидский стиль управления был похож на римский, хотя и возник независимо и гораздо раньше. Если народ выражал верность, ему дозволялось сохранять свои законы, религию и даже существующих правителей под верховной персидской властью. И если сенат и императоры разрабатывали свою систему столетиями, то у персов оказался один административный гений – тот самый Кир.

Когда он основал свою державу, она строилась на принципах регионального самоуправления. Гражданская власть оставалась у лидеров племен и народов. Однако, назначенный из столицы сатрап являлся верховным судьей, занимался сбором налогов, а также полностью держал в своих руках военную власть. Так как сатрапы чаще всего происходили из большого и разветвленного персидского царского рода, они стремились обеспечивать единство государства. Сравните это с должностью прокуратора.

Кир пытался показать себя, как милостивого господина и стремился восстановить справедливость. Евреев, уведенных вавилонским царем в свою страну, он отпустил на родину, где-то снизил налоги, где-то организовал строительство необходимого канала, а в других местах избавился от шаек разбойников. Указ Кира Великого 6-го века до н.э. фактически является первым манифестом прав и свобод человека. Там провозглашается веротерпимость, законодательно закрепляется отмена рабства, царь обещает править в соответствии с традициями подчиненных народов.

Большим плюсом Персии, который отличал ее от Древнего Рима, что на существенной части ее территории проживали те или иные иранские народы: мидяне и персы на западе, согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, ферганцы и пактии. Эти люди исповедовали одну религию, зороастризм, и осознавали свое культурное родство. Никакой независимости им не хотелось.

К тому же, персы сумели создать единый правящий класс, который предпочитал бороться за власть надо всем государством, а не над его отдельными провинциями. Это привело к высокой долговременной стабильности. Существование в виде империи тысячу лет – это действительно огромное достижение.

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