Каким образом Персидская империя столетиями контролировала большие территории, чем Древний Рим?

Отари ХидирбегишвилиПолитикаКаким образом Персидская империя столетиями контролировала большие территории, чем Древний Рим?Кир Великий поднял восстание против Мидийской державы, быстро захватил всю ее территорию, а затем покорил новые владения. На пике своей силы и власти Ахемениды владели землями от Северной Индии до Македонии и от Нубии до Кавказа. Общая территория на момент максимального расширения составляла 5,5 миллионов квадратных километров. В 329-м году это государство пало в результате македонского завоевания, но затем несколько раз возрождалось, правда, не в прежних границах. Но персы всегда хотели их восстановить, и в 7-м веке н.э. ненадолго захватили у Византии Сирию, Левант, Анатолию и Египет. Те династии, которые правили после македонского вторжения и до нападения арабов, имели территорию около 3-3,5, миллионов кв. км, а в упомянутом случае почти добрались до успехов Ахеменидов. И вот они продержались уже достаточно долго – с 1-го века до н.э. и до 7-го века н.э. Римская республика расширялась очень медленно и имела время для развития своих управленческих институтов. В момент максимальной экспансии при Траяне (117-й год н.э.) она занимала 5 миллионов кв. км, но уже следующий император отдал персам Северную Месопотамию и эвакуировал римские поселения с северного берега Дуная. В 395-м году империя как раз для удобства управления была разделена на западную и в Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : о «Истерический пароксизм» женщин и изобретение вибраторов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597951668/) Надгробие — сексуально притягивающее женщин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43938892120/) Острожно, штраф: 10 странных запретов в разных странах мира (https://otari.mirtesen.ru/blog/43589899650/) сточную часть. Итак, персы дольше в исторической перспективе управляли большими территориями с намного превышающим населением. У них в распоряжении не было Средиземного моря, которое сильно облегчало перемещение торговцев и армий. Как же им это удавалось? Ну, персидский стиль управления был похож на римский, хотя и возник независимо и гораздо раньше. Если народ выражал верность, ему дозволялось сохранять свои законы, религию и даже существующих правителей под верховной персидской властью. И если сенат и императоры разрабатывали свою систему столетиями, то у персов оказался один административный гений – тот самый Кир. Когда он основал свою державу, она строилась на принципах регионального самоуправления. Гражданская власть оставалась у лидеров племен и народов. Однако, назначенный из столицы сатрап являлся верховным судьей, занимался сбором налогов, а также полностью держал в своих руках военную власть. Так как сатрапы чаще всего происходили из большого и разветвленного персидского царского рода, они стремились обеспечивать единство государства. Сравните это с должностью прокуратора. Кир пытался показать себя, как милостивого господина и стремился восстановить справедливость. Евреев, уведенных вавилонским царем в свою страну, он отпустил на родину, где-то снизил налоги, где-то организовал строительство необходимого канала, а в других местах избавился от шаек разбойников. Указ Кира Великого 6-го века до н.э. фактически является первым манифестом прав и свобод человека. Там провозглашается веротерпимость, законодательно закрепляется отмена рабства, царь обещает править в соответствии с традициями подчиненных народов. Большим плюсом Персии, который отличал ее от Древнего Рима, что на существенной части ее территории проживали те или иные иранские народы: мидяне и персы на западе, согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, ферганцы и пактии. Эти люди исповедовали одну религию, зороастризм, и осознавали свое культурное родство. Никакой независимости им не хотелось. К тому же, персы сумели создать единый правящий класс, который предпочитал бороться за власть надо всем государством, а не над его отдельными провинциями. Это привело к высокой долговременной стабильности. Существование в виде империи тысячу лет – это действительно огромное достижение. Источник Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписатьсяНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудить
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