Блистательный князь мрачной эпохи Русского государства

Междоусобица в Московском княжеском доме, разразившаяся на долгие годы в середине XV века – одна из самых мрачных эпох в истории нашей страны. Двоюродные братья и их подручники и помощники с упоением дрались за власть друг с другом и закончилось это для всех не то, чтобы хорошо. Даже победитель усобицы – Василий Темный остался незрячим.

Самым талантливым и просто харизматичным князем той жестокой эпохи был совсем не он. Такое ощущение, что сначала Василий Темный был откровенный пентюх, за которого рулил слишком властный дедушка и не менее властолюбивая матушка. Потом заматерел, конечно, в изменах и предательствах. Но самым блистательным князем эпохи, самым харизматичным потомком Александра Невского был все-таки Дмитрий Юрьевич Шемяка.

Он обладал неуемной энергией. Был страстен в борьбе с врагами и умел увлекать за собой сомневавшихся и просто трусливых. И, самое главное, он понял, что для того, чтобы создать что-то новое, чтобы на самом деле избавиться от Орды и ее наследия на русской земле – надо опираться не на Москву, а на вольный русский Север. Его отец Юрий тоже, наверное, начал понимать что-то такое. Но его хватало только на «добровольное» оставление Москвы. В которую он все-таки вернулся.

А Шемяка пошел до конца. И начал строить новое – северно-русское государство. В Галиче, Устюге, с опорой на атаманов из Вятки. Он смотрел дальше, чем его московский визави, подручник татар, которым ему пришлось заплатить огромный выкуп после попадания в плен в битве под Суздалем. Но союзники Шемяки были нестойкими, а галицких пушек было мало. Да и армии в Москве собирали больше.

А самое главное – это было не время ни для Шемяки, ни для создания северно-русского государства. Потому что вокруг бесталанного Василия собрались талантливые сподвижники. А Шемяка в конце концов остался один. Так уж получилось, что в итоге победил, может быть, и бесталанный, но зато совершенно беспринципный князь. Василий ведь так и не одолел окончательно Шемяку в прямом противостоянии – нашел тех, кто подсыпал ему зелье.

И закончилось все полным разгромом московского княжеского дома – по сути от него только великокняжеская семья и осталась после длинной междоусобной войны. А там недалеко было уже до безграничной власти Ивана III и царского венца Ивана Грозного.

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