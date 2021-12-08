Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
— Сонечка, таки мы с тобой 15 лет женаты. Скажи честно — ты мне хоть раз мысленно изменяла?
— Боренька, честно… мысленно — ни разу…
— Не слушай других, Берточка. Ты самая красивая-- только в своей весовой категории!
В Одесском переполненном автобусе.
— Мужчина! Что ви об меня всё трётесь и трётесь, ви шо, меня хотите?
— Ну шо ви. Нет, конечно же.
— Ну так отойдите, может другие хотят!
— Розочка, как ваш роман?
— Фира, представляете — этот подлец таки меня бросил, и я осталась одна с мужем!
— Фима, и где ты познакомился с такой девушкой?
— Как где? На Дерибасовской, ночью под фонарем!
— И шо, фонарь тогда не горел?
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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