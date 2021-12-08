Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !





— Сонечка, таки мы с тобой 15 лет женаты. Скажи честно — ты мне хоть раз мысленно изменяла?

— Боренька, честно… мысленно — ни разу…





— Не слушай других, Берточка. Ты самая красивая-- только в своей весовой категории!





В Одесском переполненном автобусе.

— Мужчина! Что ви об меня всё трётесь и трётесь, ви шо, меня хотите?

— Ну шо ви. Нет, конечно же.

— Ну так отойдите, может другие хотят!





— Розочка, как ваш роман?

— Фира, представляете — этот подлец таки меня бросил, и я осталась одна с мужем!

— Фима, и где ты познакомился с такой девушкой?

— Как где? На Дерибасовской, ночью под фонарем!

— И шо, фонарь тогда не горел?



С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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