Полные красавицы: почему жертвами Салтычихи были девушки определенной внешности

Одной из самых кровавых женщин в российской, да и мировой истории является помещица Дарья Салтыкова. По одним данным, она собственноручно отправила на тот свет несколько десятков человек, по другим – более 100. Почти все ее жертвы — девушки, имеющие схожие внешние данные.

Монстр в юбке

Салтыкова родилась в 1730 году, проживала в городском доме на углу улиц Кузнецкий Мост и Большая Лубянка в Москве. Рано вышла замуж, ее избранником стал ротмистр Глеб Салтыков. Но семейное счастье было недолгим: в возрасте 26 лет барыня овдовела. Издеваться над своими крепостными Салтыкова начала примерно через полгода после смерти супруга. Провинившихся по всяким мелочам крестьян она избивала поленьями, могла облить несчастных кипятком, поджечь их волосы. Их оставляли связанными голыми на морозе, пытали горячими щипцами для завивки волос. У кровавой помещицы были собственные пыточные застенки.

Особенно чудовищно Салтычиха поступала с девушками и беременными женщинами. Их она пытала медленно, но с особой изощренностью, наслаждаясь болями и страданиями жертв. Обваривание и отрезание конечностей — еще не самые ужасные ее деяния.

Деяния Салтыковой стали известны императрице Екатерине II в 1762 году. Следствием руководил чиновник Степан Волков, который поднял домовые книги, внимательно их изучил и предположил, что Салтыкова могла убить 138 крепостных.

В соответствии с официальными записями, 50 человек якобы умерли от болезней, 16 – «уехали к мужу» или «пустились в бега», а напротив фамилий 72 остальных крепостных стояла не менее подозрительная формулировка – «безвестно отсутствующий».

Разбирательство длилось три года, в итоге удалось доказать убийство 38 крестьян. За это императрица отправила кровавую барыню на пожизненное заключение в темницу, где она просидела 33 года и умерла в 1801 году.

Психически невменяема

Многие исследователи уверены: Салтыкова была больна эпилептоидной психопатией. Во всяком случае, все признаки болезни у кровавой барыни были налицо. Немецкий психиатр Карл Леонгард и его советский коллега Андрей Личко отмечали среди признаков недуга немотивированные вспышки агрессии, приводящие к самым изощренным и жестоким преступлением вплоть до убийства, причем нападения на людей эпилептоиды совершают в состоянии крайнего возбуждения и раздражения. Больные этим видом психопатии часто находятся в беспричинном мрачном настроении, которое лишь усиливается с течением времени. Доходящие до крайних форм садизм и ревность – еще одни признаки эпилептоида, отмечали ученые. Салтыкова как нельзя лучше подходит под их описание.

Зависть к молодым красавицам

Современники отзывались о Салтычихе как о мрачной женщине, которая почти всегда находилась в тяжелом расположении духа, а ее садистские наклонности были подробно разобраны в ходе следствия. Известно, что супруг не любил Дарью и постоянно изменял ей. Возможно, дело было в том, что она была худощавого телосложения, а муж предпочитал полных хохотушек. Ненависть к пухлым (или к беременным), полногрудым девушкам превратилась в настоящую манию.

Русский психиатр Петр Ганнушкин, объясняя природу недуга, которым, вероятно, страдала Салтычиха, отмечал его врожденные свойства. Психопатия формируется изначально, до поры до времени «дремлет», и необходим лишь спусковой крючок, чтобы болезнь вырвалась наружу.

Страдающий эпилептоидной психопатией, отмечал Ганнушкин, не испытывает стыда и угрызения совести, такие чувства будто бы заперты глубоко в его сознании. Примечательно, что Салтыкова во время допросов вела себя подчеркнуто нагло и вызывающе, в ней не было ни капли сочувствия к своим жертвам, стыда и раскаяния за содеянное. На поведение кровавой барыни не смогли повлиять даже уговоры священников. А уже будучи в застенках, она ругалась отборной бранью и плевалась в тех, кто проходил мимо ее крохотного окошка.

Красочнее всех характер эпилептоидов описал немецкий психиатр Эмиль Крепелин, автор фундаментального труда «Введение в психиатрическую клинику». «C Библиeй в pукax и кaмнeм зa пaзуxoй» – говорил он о таких людях. В них, утверждал Крепелин, удивительным образом сочетается показное приличие и злобная жестокость, деспотизм и ханжеская учтивость. И действительно, Салтыкова вела двойную жизнь. Современники отмечали, что она была хоть и светским, но очень набожным человеком, периодически совершала паломничество к святым местам, выделяла значительные средства храмам и монастырям. И это в то время, когда в ее застенках томились невинные крепостные.

А вдруг что-то другое?

Кроме версии о зависти к пышным красавицам, есть и другая — возможно, имела место латентная гомосексуальность кровавой барыни. Свои лесбийские наклонности она пыталась подавить посредством избиений сексуально привлекательных объектов. От своей «особенности» Салтыкова получала определенный дискомфорт, влечение к своему полу считала недугом, и возникавшую внутри злобу и раздражение проецировала на представительниц женского пола, которые не могли оказать сопротивления. О подобных случаях писал основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд.

В свою очередь, основатель аналитической психологии Карл Юнг отмечал, что подобное отклонение является врожденным. Это значит, что Салтыкова могла унаследовать это с генами родителей еще в утробе матери. Впрочем, современные исследователи больше склонны полагать о приобретенном латентном лесбиянстве. В своих исследованиях американский биолог и сексолог Альфред Кинси утверждал, что собственная гомосексуальность осознается женщиной примерно к 20-25 годам. Салтыкова же, напомним, овдовела в 26 лет.

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