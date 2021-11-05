Как Ленин относился к евреям?

Ильич, конечно, с Троцким в губы не целовался, и сравнивал его поведение манерами падших женщин, однако всегда терпел соратника по партии и признавал его таланты как в государственном строительстве, так и в военном деле. Собственно, именно с подачи Ленина организаторские способности Лейбы Давыдовича были брошены на создание Красной армии справедливыми революционными методами. Стратегические решения своего коллеги большевик № 1 никогда сомнению не подвергал, хотя и часто ссорился с ним из-за политических моментов.

Но отношение лидера большевиков к евреям не исчерпывается его любовью/ненавистью к Троцкому. В социалистических партиях России было куча активистов еврейской национальности, и со многими из них вождь не раз встречался на своем длинном и тернистом жизненном пути.

Как же Ленин относился к евреям?

По одной из версий – непосредственно. Эх, как же пропустить такой шикарный каламбур! Есть мнение, что его дед по матери Александр Бланк был выкрестом, т.е. евреем, принявшим православие. Правда, по наиболее широко распространенной версии, он был немцем, но правильный ответ мы уже никогда не узнаем. Ведь генеалогия Ильича давно изучена вдоль и поперек, и новых чудных открытий там не будет.

Нам известно, что даже в начале своей политической карьеры наш герой искренне боролся со всеми проявлениями антисемитизма, которые были обычным делом в современной ему Российской империи. Он требовал отмены черты оседлости, державшей большую часть евреев в бедности; строго выступал против пoгрoмoв которые царское правительство санкционировало и поощряло с 1880-х годов; был намерен предоставить им гражданское равноправие, как и всем другим народам страны.

Именно такого мнения он придерживался еще в свою бытность Владимиром Ульяновым и не изменил ему даже после восхождения на политический небосклон. Более того, когда Ленин возглавил коммунистическую партию, именно он предложил создать национальную еврейскую автономию, о которой европейские евреи не могли и мечтать. Правда, исполнить это решение он не успел, а его преемники реализовали его с присущей сталинской версии социализма спецификой.

Кроме того, лысый в кепке всегда был главным инициатором продвижения детей Сиона на высокие партийные, а затем и государственные, посты. В результате к моменту его ухода из жизни евреи имели непропорциональное высокое представительство в Центральном комитете и еще большую процентную долю в ВЧК. А ведь его соратник Троцкий, почти равный ему по влиянию, старался не высовываться и не мог открыто «топить» за своих!

Среди первых законов, принятых после успешного окончания социалистической революции, наряду с декретами о мире и о земле, было постановление, строго осуждавшее подстрекателей и пoгрoмщиков, которое неуклонно проводилось в жизнь на контролируемых большевиками территориях. Оно сразу же дало результат: евреи с украинских, белорусских и даже польских территорий начали бежать в великорусские губернии, спасаясь от тягот Гражданской войны.

Правда, был в идеях этого товарища и один момент, который в зрелом Советском Союзе привел к большой беде. Ленин не считал евреев единой нацией, полагая, что это много народов с разной культурой и выступал резко против идеи сионизма. Он полагал, что еврейский вопрос может и должен быть решен с помощью ассимиляции. Его нелюбовь к сионизму передалась другим партийным вождям, и в послевоенное время привела к строгой антиизраильской политике.

Это стало причиной отчуждения евреев от советского государства, к которому они перешли в моральную оппозицию. К примеру, американские евреи, которым никогда не запрещали репатриироваться на историческую родину, в подавляющем большинстве так и остались в Соединенных Штатах. А их советские родственники, напротив, свалили при первой возможности, ослабив Россию в экономическом и научном смысле.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как Ленин мог не любить евреев если он сам был евреем!В этом отношении поучительна книга Василия Варги «Гений зла», в которой можно найти много любопытных фактов про кровавых вождей революции, усиленно скрывающиеся советской пропагандой. Например , как ни странно, но мы до сих пор точно не знаем, кто все-таки зачал вождя мирового пролетариата , а , следовательно, и его национальность по отцу (по матери он точно был еврей)! Существует довольно распространенная версия, что отцом Ильича был любовник матери домашний доктор Иван Сидорович Покровский. Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Любопытно, что после смерти Ленина, когда его сестры Анна и Мария Ульяновы, ранее думавшие что их мать француженка, установили ее еврейские корни, они срочно доложили об этом Сталину, выразив пожелание опубликовать найденную информацию. По своей наивности они надеялись, что Сталин разрешит им это сделать, чтобы хоть как-то прекратить рост в 30-х годах антисемитизма в СССР. Однако «вождь народов» категорически запретил это делать, сказав : «Пусть этот факт будет известен через 100 лет»!Правда, эта информация стала доступна общественности гораздо раньше. К сожалению, Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк ,еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».Разве не позор для страны , когда в Мавзолее с такими почестями покоится продажный агент иностраных спецслужб и человек ,который заявил такое : «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» ! Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать кровавой линии партии !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи ! Самым же злостным антисемитом в СССР был палач народов Сталин !В этом отношении советую прочесть мою статью на моем сайте "Был ли Сталин антисемитом? ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)! Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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