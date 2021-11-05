Как Ленин относился к евреям?

Ильич, конечно, с Троцким в губы не целовался, и сравнивал его поведение манерами падших женщин, однако всегда терпел соратника по партии и признавал его таланты как в государственном строительстве, так и в военном деле. Собственно, именно с подачи Ленина организаторские способности Лейбы Давыдовича были брошены на создание Красной армии справедливыми революционными методами. Стратегические решения своего коллеги большевик № 1 никогда сомнению не подвергал, хотя и часто ссорился с ним из-за политических моментов.
Но отношение лидера большевиков к евреям не исчерпывается его любовью/ненавистью к Троцкому. В социалистических партиях России было куча активистов еврейской национальности, и со многими из них вождь не раз встречался на своем длинном и тернистом жизненном пути.
Как же Ленин относился к евреям?
По одной из версий – непосредственно. Эх, как же пропустить такой шикарный каламбур! Есть мнение, что его дед по матери Александр Бланк был выкрестом, т.е. евреем, принявшим православие. Правда, по наиболее широко распространенной версии, он был немцем, но правильный ответ мы уже никогда не узнаем. Ведь генеалогия Ильича давно изучена вдоль и поперек, и новых чудных открытий там не будет.
Нам известно, что даже в начале своей политической карьеры наш герой искренне боролся со всеми проявлениями антисемитизма, которые были обычным делом в современной ему Российской империи. Он требовал отмены черты оседлости, державшей большую часть евреев в бедности; строго выступал против пoгрoмoв которые царское правительство санкционировало и поощряло с 1880-х годов; был намерен предоставить им гражданское равноправие, как и всем другим народам страны.
Именно такого мнения он придерживался еще в свою бытность Владимиром Ульяновым и не изменил ему даже после восхождения на политический небосклон. Более того, когда Ленин возглавил коммунистическую партию, именно он предложил создать национальную еврейскую автономию, о которой европейские евреи не могли и мечтать. Правда, исполнить это решение он не успел, а его преемники реализовали его с присущей сталинской версии социализма спецификой.
Кроме того, лысый в кепке всегда был главным инициатором продвижения детей Сиона на высокие партийные, а затем и государственные, посты. В результате к моменту его ухода из жизни евреи имели непропорциональное высокое представительство в Центральном комитете и еще большую процентную долю в ВЧК. А ведь его соратник Троцкий, почти равный ему по влиянию, старался не высовываться и не мог открыто «топить» за своих!
Среди первых законов, принятых после успешного окончания социалистической революции, наряду с декретами о мире и о земле, было постановление, строго осуждавшее подстрекателей и пoгрoмщиков, которое неуклонно проводилось в жизнь на контролируемых большевиками территориях. Оно сразу же дало результат: евреи с украинских, белорусских и даже польских территорий начали бежать в великорусские губернии, спасаясь от тягот Гражданской войны.
Правда, был в идеях этого товарища и один момент, который в зрелом Советском Союзе привел к большой беде. Ленин не считал евреев единой нацией, полагая, что это много народов с разной культурой и выступал резко против идеи сионизма. Он полагал, что еврейский вопрос может и должен быть решен с помощью ассимиляции. Его нелюбовь к сионизму передалась другим партийным вождям, и в послевоенное время привела к строгой антиизраильской политике.
Это стало причиной отчуждения евреев от советского государства, к которому они перешли в моральную оппозицию. К примеру, американские евреи, которым никогда не запрещали репатриироваться на историческую родину, в подавляющем большинстве так и остались в Соединенных Штатах. А их советские родственники, напротив, свалили при первой возможности, ослабив Россию в экономическом и научном смысле.
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