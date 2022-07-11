Водкой усопших поминать грех

К сожалению, многие православные и сегодня продолжают держаться скверного языческого обычая поминать усопших водкой. Делают это и на могилах, и за поминальным столом. Какой же вред наносят таковые и своим усопшим родственникам, и себе самим!

Вот что поведал однажды одному священнику странник Божий, по имени Андрей, уроженец Саратовской губернии. Была у этого Андрея единственная дочка. Крепко он ее любил. Только постигло старика великое горе: захворала его любимица и умерла. Сильно горевал Андрей по своей ненаглядной: на похоронах её устроил богатые поминки, на которых не жалели водки, усердно угощая гостей. Но вот в следующую же за поминками ночь вдруг является к отцу умершая дочь, да такая скорбная и печальная.

– О чем скорбишь и тужишь, дочушка? – спрашивает отец.

– Как же мне не скорбеть, как же не печалиться, когда вы меня не любите, не жалеете и увеличиваете мои страдания в гееннском огне.

– Что ты, дочушка, говоришь-то? Я ли не люблю тебя! Для тебя и твоего спасения я готов отдать все, даже последнюю рубаху с себя,– говорит отец.

– И отдавайте,– говорит дочь,– отдавайте бедным, неимущим, так как только молитвы церковные да милостыня, бедным подаваемая, облегчают и спасают от вечного мучения усопших.

Только зачем вот водкой-то поминают нас, усопших? Разве не знаете, что такое поминовение водкой лишь увеличивает наши мучения? Я, отец, испытала это на себе. Страдая нестерпимыми муками, я увидела Божию Матерь, Которая сказала: «Родители этой девицы не жалеют ее, усердно поят водкой поминальщиков; они не знают, что Я ужасно гневаюсь на тех, которые употребляют водку. Делая поминки с водкою, они лишаются Моего ходатайства об облегчении мук поминаемой души».

– Услышав это,– говорит явившаяся,– я сказала: «Мати Божия, разреши мне явиться к отцу моему и оповестить его о том, что он заблуждается, совершая поминки с водкой». И вот я оповещаю тебя, отец,– продолжала девица,– что кто для поминок усопших употребляет водку, тот ещё более причиняет им нестерпимых мук, принося поминовением водкой жертву бесам, а Матерь Божия скорбит и гневается на таких поминальщиков, и гнев Ее переходит и на нас, усопших.

– Сказав это, дочь моя,– повествовал Андрей,– стала невидима. Я тогда же дал клятву оставить совсем употребление водки. Мало того, ходил в Почаев, чтобы там пред чудотворной иконой Божией Матери вымолить себе прощение и милость моей дочери. Усердно и слезно молился я пред иконой Царицы Небесной и удостоился во сне вот какого видения.

Явилась мне Матерь Божия и сказала: «Твои усердные молитвы и молитвы служителей Моей Почаевской обители исходатайствовали помилование твоей дочери; но знай, что каждая капля водки, выпитая на поминках усопшего, причиняет такую же боль, какую причиняли Сыну Моему острия тернового венца во время земных Его страданий. Знай, что все те, которые употребляют вино на поминках,– мои враги. Поведай о сем миру».

– Вот с тех пор я и хожу по православной матушке-Руси и говорю православному русскому люду о том, как велик грех поминать души умерших водкой и как вразумила меня в сем Царица Небесная.

Пора православным христианам оставить этот языческий обычай поминать усопших водкой.

Православный календарь

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А вы знали об этом?

Пасха – это праздник, когда нужно радоваться тому, что впереди ждет вечная жизнь после той, которая идет Самое интересное, что в день Пасхи раньше целовались действительно все со всеми. Даже цари со своим окружением: со знатью и слугами. Император Николай Первый в 1840 году зашел дальше всех. Он целовал не только людей из «ближнего круга», но и дело дошло даже да казаков, которые были в императорской охране. Николай тогда, несмотря на то, что считался правителем жестким, показал, что он с народом, как говорится «на одной волне». сейчас, на Земле. Нужно радоваться и всех целовать. Так и поступали на Руси.

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