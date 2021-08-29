10 интересных представлений о природе времени

Время настолько всеобъемлюще, что оно пронизывает абсолютно всё, что мы делаем, инкапсулируя наше собственное существование и все наши знания. Можно сказать, что ничего не существует за пределами времени.

Время всегда и для всего существующего идёт в одном направлении, это безграничный непрерывный процесс событий, в котором каждое следующее поглощает предыдущее в ходе движения вперёд в пространственно-временном континууме.

В том числе и прямо сейчас, пока вы всё это читаете.

Но если говорить применительно к нашей жизни, то время - понятие довольно гибкое и гораздо более условное, чем мы обычно считаем. Как время влияет на нашу жизнь, мысли и восприятие? И действительно ли время столь же прямолинейно, как кажется нашей интуиции и опыту? В каких случаях мы употребляем сам термин «время» и каким образом мы его отсчитываем? Например, слово «время» может означать фиксированную точку, вроде 11:14 вечера во вторник, 12 мая, а может означать отрезок между двумя точками, например, через одну секунду или одну минуту. И эта самая секунда никогда больше не повторится. Вот десять интересных концепций времени, которые позволят вам более тонко взглянуть на эту интересную составляющую нашего существования.

10. Линейность времени

Это первая, самая интуитивная версия времени, которая следует из нашего опыта. Время состоит из беспрерывной последовательности сменяющихся моментов. Когда мы говорим о линейном времени, это означает, что время движется по прямой. В линейном времени каждый следующий момент обязательно должен сменить предыдущий, и каждая секунда перетекает в следующую секунду.

Для нас вполне естественно, что мы смотрим на время как на движение в одном направлении, от прошлого к будущему, но линейное время – это далеко не единственная концепция. Напротив, современная наука и философия говорят нам о том, что время нелинейно, оно не похоже на наше традиционное представление о цепочке прошлое-настоящее-будущее, и что для каждого предмета, находящегося рядом с нами в настоящий момент, эта цепочка может быть разной. Согласно теориям о нелинейности времени, различные эпизоды – это всего лишь человеческие маркеры, которые мы используем для хранения и отслеживания различных моментов времени, но это вовсе не означает, что время обязательно движется по прямой. Фактически, нелинейное время, вероятно, является более надёжным способом рассмотрения отрезка между двумя моментами.

9. Круговое (цикличное) время

Цикличное время нам тоже хорошо знакомо: это периоды времени, которые повторяются, как правило, с предсказуемым постоянством. Например, стрелки часов, которые бегут по кругу и всё время возвращаются к той же цифре, с которой вы начали отсчёт. То же самое можно сказать про недели, месяцы или времена года. Концепция кругового времени восходит к древнееврейской философии, она говорит, что время бесконечно, потому что двигается по кругу.

Конечно, с древних времён многие цивилизации пользовались цикличностью движения Солнца и Луны для определения времени посева, планирования работ и предсказаний будущего. Древние греки были хорошими специалистами и в астрономии, и в сельском хозяйстве, успешность которого в значительной степени зависит от временных циклов. Поэтому и греки, и майя, и многие другие древние цивилизации считали, что время является круговым и что всё начинается и заканчивается, приходит и уходит, рождается и умирает, только для того, чтобы повторить этот цикл.

Сегодня это может показаться странным, но на протяжении большей части человеческой истории время считалось круговым, никто не рассматривал его как движение по прямой в одном направлении, и, вероятно, не было повода думать иначе. Дни сменяли ночи, а ночи сменяли дни – лишь для того, чтобы снова наступила ночь. Всем нам знакомый григорианский календарь, который наиболее широко используется в мире сейчас, на самом деле появился лишь в 1582 году.

8. Реальная длительность

Следующая интересная теория времени довольно сильно отличается от того, что мы обсуждали до сих пор. Это теория реальной продолжительности (также называемой длительностью) времени, предложенная философом Анри Бергсоном. Согласно Бергсону, существует физическое, измеряемое время, и чистое время жизненного потока, которое мы переживаем непосредственно. В отличие от линейного или кругового времени, которые всегда одинаковы для всех, реальное время зависит от того, что мы переживаем в этот конкретный момент. Например, в линейном времени вы в течение одной минуты спокойно едите свой йогурт и посматриваете в окно. В следующую минуту вас кто-нибудь будет изо всех сил бить молотком по ноге. Первая и вторая минуты будут лично для вас протекать с разной скоростью.

Реальная длительность, в отличие от других вышеупомянутых форм времени, не может существовать отдельно от личного ощущения этого промежутка времени. Интересно отметить, что Бергсон решительно критиковал науку за то, что она применяет ко времени пространственные понятия и превращает его в жёсткую, математическую, неодушевлённую вещь, отделённую от человеческого или животного опыта. Возникает вопрос: а что тогда делать с понятием времени, если не будет никого, кто его чувствует? В отличие от просто времени, реальная длительность всегда зависит от ситуации, событий и окружения того, кто её будет переживать, и это понятие невозможно использовать в отрыве от того опыта, который испытывается в настоящий момент. В конце концов, существует же разница, проведёте вы год в коме или весь год будете заняты любимым делом? Согласно теории реальной длительности, время полностью зависит от того, что произошло в течение этого периода времени.

7. Темпоральность

Это ещё одна философская концепция, относящаяся к времени. Темпоральность – это философское понятие, относящееся к исследованию прошлого, настоящего и будущего, а также того, что это означает для нас. Если время – это линейное движение по прямой или круговое движение, при котором всё повторяется, реальная длительность – это то представление о времени, которое мы чувствуем, то темпоральность делает упор на то, насколько всё изменилось. Темпоральность – это реальное проявление времени, когда банан переходит из состояния «незрелый» в «зрелый», а затем в «гнилой», или то насколько разложилось тело в течение нескольких дней, недель, месяцев, лет. Хотя дни, недели, месяцы и годы являются вполне конкретными отрезками времени, процесс разложения может происходить с разной скоростью, об этом и говорит темпоральность.

Со времён Августина философы стремились подчеркнуть разницу между временем и темпоральностью, отмечая, что время, в отличие от темпоральности, может быть измерено в отрыве от вечности, а темпоральность – это процесс, существующий в вечности, следовательно, его невозможно измерить. Время является неотъемлемой частью разворачивания вечности. Поскольку каждый момент мгновенно сменяется будущим, человеческое существование невозможно вне этого постоянного перехода в будущее. В отличие от линейного времени, которое является абстракцией между двумя моментами и которое по своей сути означает, что измеряемое время конечно, темпоральность является постоянной и вечной, и она касается всего, что меняется

6. Релятивизм

Релятивизм – это понятие о времени, которое существует уже довольно давно. Это одна из половин дихотомии, которая противопоставляет релятивизм абсолютизму (иногда также называемому «объективной реальностью») и которая является предметом дебатов в философии и науках. Релятивизм считает, что время не может существовать в отрыве от меняющихся событий или движущихся объектов. Подобно дебатам о разнице между временем и темпоральностью, релятивизм пытается доказать, что время не просто движется по прямой в одном направлении, а, скорее, является продуктом изменений, происходящих в объектах. Говоря коротко, релятивизм говорит, что без изменений не может быть времени, одно порождает другое.

С точки зрения философии наиболее важным здесь является вывод о том, что пространство и время не существуют одно без другого. Это просто абстракции, математические представления, которые в действительности не имеют ничего общего с объектами реального мира, составляющими пространственно-временной континуум.

5. Абсолютизм

Абсолютизм, как сказано выше – это противоположность релятивизма. Закройте на секунду глаза и представьте себе абсолютно чёрную пустоту. Нет света, нет ничего вообще. Это буквально просто огромная пустота красивого небытия. Может ли в нём существовать время? Если в этой пустоте нет вообще никаких объектов, которые чувствуют время или меняются вместе с ним? Будет ли время пронизывать эту гипотетическую вселенную? Или наоборот: если каждый момент такой же, как и следующий, то само понятие времени теряет смысл? Кроме того, если время является измерением, то что можно измерить в подобном месте? И если наука (или философия) занимаются обсуждением конкретных фактов, то что можно обсуждать при отсутствии чего-либо?

Независимо от ваших мыслей по этим вопросам, абсолютизм считает, что пространство и время объективно существуют вне зависимости от наличия в них конкретных объектов. Итак, считаете ли вы, что пространство и время могут существовать в вакууме небытия?

4. Презентизм

Вас когда-нибудь посещали мысли о том, существует ли в реальности всё то, что вы видите или чувствуете? Например, сейчас, в этот самый момент? Презентизм – это направление в философии, сторонники которого полагают, что именно тот момент, который вы сейчас ощущаете, это и есть всё ваше существование. Прошлое и будущее не являются реальными, это, скорее, плоды нашего воображения.

Презентизм говорит, что истина существует только на личностном уровне. Нам это кажется парадоксальным, поскольку мы знаем, что мы не появились из ниоткуда буквально в этот самый момент, и, очевидно, у нас было прошлое, в котором мы узнали всё то, что знаем сейчас. Презентизм затрагивает все объекты и сущности, которые нас окружают, и он фактически отрицает всю нашу вселенную. Но презентизм не останавливается и на этом, он говорит, что те объекты, которые существуют здесь и сейчас, являются единственными вещами, о которых можно сказать, что они существуют, а всё, что существовало раньше, вплоть до мобильника, звонившего всего секунду назад, уже уничтожено. Каждый следующий момент сменяет предыдущий, и, вместе с тем, он стирает и вновь создаёт очередную вселенную. Единственная реальность – это здесь и сейчас.

3. Размерность

С тех пор как Пифагор предложил нам ту трёхмерную модель пространства, которую мы все знаем и любим сегодня, понятия «высота», «ширина» и «длина» всегда идут бок о бок с понятиями «пространство» и «время». Время, как нетрудно заметить, всегда было четвёртым измерением. В течение многих столетий, примерно до конца 1800-х годов, пространство и время рассматривались как отдельные сущности, пока в голове Эйнштейна не зародилась теория относительности. Вопрос: являются ли пространство и время независимыми друг от друга или это единая пространственно-временная сущность?

Понятие о размерности вызвано спорами о том, как именно время вписывается в пространственные измерения. Существует ли оно само по себе? Этот вопрос – о существовании времени вне пространства – вызывает дискуссии с глубокой древности. В результате появилась идея о единой четырёхмерной Вселенной, в которой времени без пространства не существует. Три оси ординат неразрывно переплетены с четвёртой – временной. Сейчас это преобладающая теория, и появилась она благодаря Эйнштейну.

2. Метаболический эффект

Как только современная наука рассталась с преобладавшими ранее круговой и линейной концепциями, она стала обнаруживать некоторые довольно странные вещи. Например то, что для разных объектов и сущностей время является разным, они двигаются и развиваются с разной скоростью. Существует связь между скоростью метаболизма и восприятием времени. Короче говоря, для более мелких животных, (таких как мыши и колибри), у которых выше скорость метаболизма, время летит быстрее. При одном только взгляде на то, с какой скоростью колибри машет крыльями или как мышь пробегает по кухне, вы задаётесь вопросом, как такое маленькое животное со сравнительно слабыми мышцами может так быстро двигаться.

На самом деле это касается не только отдельных видов животных. В настоящее время считается, что именно высокий метаболизм у детей является причиной того, что для ребёнка день значит столько же, сколько для взрослого год. Любой, кто прожил достаточно долго, вам скажет, что с возрастом время летит всё быстрее. Это связано не только с нашим жизненным опытом или «привыканием», но и с тем, что по мере старения метаболические процессы замедляются.

1. Восприятие времени животными

Вы слышали о «собачьих годах»? В этом на самом деле есть доля истины. Для более мелких животных время проходит быстрее, и оно отличается от нашего. Представьте себе, что время не является фиксированной величиной и что единицей его измерения является реальная продолжительность жизни. В этом случае можно смело сказать, что различные животные могут быть запрограммированы на то, что время для них «тикает» с разной скоростью. Фундаментальная скорость для одних животных замедлится, а для других ускорится, и современная наука это доказывает.

Представьте себе, что основным хронометристом является ваш компьютер. Как мы все знаем, по мере того как мы приобретаем всё более новые и всё более быстрые компьютеры, они обрабатывают биты информации на всё более высоких скоростях. Таким образом, можно сказать, что для компьютера время всё более ускоряется. Получается, что время является гибким, оно зависит от скорости, с которой наш мозг может обрабатывать поступающие данные, и разница между различными организмами зависит от скорости обмена веществ – фундаментальной скорости, к которой привязаны все остальные процессы. Конечно, всё это происходит на биологическом уровне. Например, собаки чувствуют время не так же, как люди, потому что у них недостаточно памяти для запоминания произошедших событий. Они воспринимают время через ряд повторяющихся биологических функций, в то время как мы воспринимаем его применительно к нашим конкретным воспоминаниям. В отличие от собак, мы можем вспомнить конкретные события прошлого и применить этот опыт к происходящему.

Как сказал Эйнштейн, «когда мужчина сидит с красивой девушкой в течение часа, ему кажется, что прошла минута. Но пусть он посидит на горячей плите в течение минуты – и она ему покажется длиннее, чем час. Это и есть относительность!».

Итак, время – это, в лучшем случае, гибкая конструкция ума, у которой есть много лиц, и существует множество способов взглянуть на эти лица. По мере того как мы продвигаемся в будущее, наше понимание времени будет становиться всё более странным и необычным.

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