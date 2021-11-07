Феномен благодатного облака на горе Фавор подтвержден учеными

Фаво́р — отдельно стоящая гора высотой 588 м в восточной части Изреельской долины, в Нижней Галилее, в 9 км к юго-востоку от Назарета, в 11 км от Галилейского моря. Склоны Фавора покрыты вечнозелеными дубами, оливами, акацией, орешником, олеандром, кустами диких роз и жасмина. Рядом с горой Фавор расположены два арабских селения Шибли и Дабурийа и еврейское поселение Кфар Тавор.

В христианстве традиционно считается местом Преображения Господня.

Святая гора Фавор имела глубочайшее значение в библейской истории. Во времена Ветхого Завета она служила границей между наделами колен Завулона на западе, Иссахара на юго-востоке и Неффалима на севере. Величественная, одиноко стоящая посреди Изреельской долины, гора находилась на пересечении торговых путей и занимала важное стратегическое место, привлекая внимание жителей Святой Земли. В новозаветную историю Святая гора Фавор вошла как гора Преображения.

Традиция почитания горы Фавор местом Преображения Спасителя утвердилась при святой равноапостольной царице Елене. При ней на Фаворе были построены величественная базилика на месте Преображения и другой трехпрестольный храм на месте, где спали во время Преображения святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн.

Базилика Преображения стояла на самой высокой точке горы, второй храм несколько ниже, на близком расстоянии от базилики.

Вид на католическую базилику на горе Фавор

Вход в базилику Преображения

Сегодня на вершине горы расположены два действующих монастыря: православный греческий женский монастырь Преображения Господня и католический францисканский монастырь. Православный монастырь Преображения Господня расположен в северо-восточной части вершины горы Фавор.

Вход в православный греческий монастырь

Храм Преображения Господня имеет три престола:

• центральный в честь Преображения,

• южный в честь пророков Моисея и Илии и

• северный в честь святых Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского.

Дорога на гору Фавор

По дороге в монастырь на евангельской горе Фавор открывается прекрасный вид на Изреельскую долину, горы Гильбоа, горы Самарии, гору Кармель и Голанские высоты.

Вид с горы Фавор

В монастырском храме хранится чудотворная икона Божией Матери «Акафистная», а в приделе пророков Моисея и Илии, в апсиде, видны камни древнего храма и фрагменты византийской мозаики. На принадлежащей монастырю территории находится пещерный храм Мелхиседека.

Внутри православного храма Преображения Господня

Каждый год на праздник Преображения Господня в ночь с 18 на 19 августа по новому стилю на Святую гору Фавор прибывает множество православных паломников со всего мира. Здесь Иерусалимской Патриархией служится торжественное праздничное богослужение, как правило, не в самом храме, а перед входом в него на специально сооруженном помосте с устроенным алтарем, ввиду того, что храм не в состоянии вместить всех желающих участвовать в торжестве праздника Преображения. Многие верующие свидетельствуют о чудесном Фаворском облаке, сходящем после Литургии на православный монастырь. Православные видят в этом знак особой благодати Божией.

Три символические палатки-кущи, которые Ап. Петр предложил поставить на этом месте Христу

Экспедиция учёных на гору Фавор

С целью научного обоснования и предоставления общественности неопровержимых доказательств чудесных фактов, летом 2010 года представители Московской патриархии русской православной церкви, входящие в комиссию по чудесным знамениям, посетили гору Фавор (Израиль). Это место, к слову, является одной из самых желанных целей многочисленной армии верующих, которые совершают сюда постоянные паломничества. Ведь именно здесь, как сообщает Библия, Иисус Христос вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном получили благодать божью. Здесь же, на горе Фавор, к Христу и его ученикам явились Моисей и Илия.

Как и в те далекие времена, сегодня с горы Фавор на верующих также нисходит облако благодати божьей. Обычно это происходит во время богослужений на территории расположенного на горе монастыря. По свидетельствам многих верующих, чудесное проявление милости божьей выглядит как проносящийся поверх голов светящийся шар, после чего над крестом храма Преображения появляется облако. Оно постепенно увеличивается в размерах и спускается к воздающим молитвы, окропляя их живительной влагой.

Гора Фавор и долина Армагеддон

«Комсомольская правда» сообщает, что для изучения этого явления в Израиль отправились несколько ученых: доктор геолого-минералогических наук Павел Флоренский, метеоролог Марина Макарова и организатор последнего исследования Комиссии по изучению чудес Сергей Миров. Изначально Макарова заявила, что вследствие столь сухого воздуха на горе Фавор не существует никаких условий для образования тумана. Тем не менее, феномен произошел и был зафиксирован фото- и телекамерой, и другими приборами, среди которых, были и портативные метеостанции. А это значит, что чудо было объективно зафиксировано. В итоге Марина Макарова признала, что это явление не поддается научному объяснению.

По словам Сергея Мирова, чудодейственное облако проявляет себя только на территории православного монастыря на горе Фавор.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2339516667371195063/

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