Почему корона Екатерины I отличается от всех других

Корона Екатерины I, так же как и ее судьба, уникальна и отличается от всех других императорских регалий, сохранившихся до нашего времени.
Для начала – это первая императорская корона в России. Сам Петр I венчался на царство шапкой Мономаха (так и подмывает написать именно ее, хотя на самом деле для Петра сделали шапку Алмазную). А императором он стал просто по факту – сенатским указом:
«…за отеческое попечение и старание, которое он о благополучии государства явить изволил и Всероссийское государство в такое сильное и бодрое состояние и народ свой подданный в такую славу у всего света привел…»
А вот жену свою Петр Алексеевич уже короновал. Поэтому для церемонии, состоявшейся 7 мая 1724 года, потребовалась корона.
Если посмотреть на блюдо, отчеканенное после коронации Николаем Федоровым, то на нем можно заметить, что корона, которую Петр надел на свою жену, была украшена драгоценными камнями. Да и очевидцы коронации описывали эту корону так:«…Корона нынешней императрицы… украшена весьма дорогими каменьями и большими жемчужинами. В числе последних есть будто бы такие, из которых каждая стоила 1000 и 2000 рублей. Кроме того, в этой короне есть дорогой и невероятной величины рубин, длиною почти в палец, над которым находится маленький ажурный крест из бриллиантов…»
Ничего из этого великолепия до нашего времени не дошло. Причем винить потомком тут не стоит. По непонятным причинам все драгоценные камни были сняты с короны почти сразу поле коронации.
Когда через два месяца корона поступила на хранение, то в описи уже ни одного драгоценного камня не указано:«В нынешнем же 724-м году июля 9-го дня… принята в Мастерскую палату корона, в чем ее величество государыня императрица сего 724-го года мая в 7-м числе коронована. А по осмотру только один корпус серебряный вызолочен, яблоко с крестом золотое наведено финифтью лазоревою, без алмазных вещей, в одном месте короночка переломлена и пристегнута ниткою. Футляр бархатный малиновый, наверху кольцо серебряное. И оная корона в футляре поставлена в главнейшую казну…»
Вот и получается, что корона Екатерины I от всех других радикально отличается. И потому что первая, и потому что на ней ни одного драгоценного камня не осталось.
А вы знали об этом?
Каждый гражданин России знает, что российский триколор появился благодаря Петру Великому. Но если вы учились в школе с углубленным изучением истории, или ваш учитель был из вексиллологов, то вы знаете совсем другое – правильное. Первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. Кроме дипломатических вопросов, посольство также решило вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Срок его корабельной жизни был недолог, но шёл он под голштинским флагом, подозрительно похожим на нынешний триколор. Так трёхцветный флаг был явлен взору русского человека, но пока это был не русский флаг, русским (или почти русским) он стал при Алексее Михайловиче.
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43967057211/).
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