13 фактов о подлодках, которые в корне изменят представления о них современных обывателей

Подводные лодки - удивительные машины. Вот только так ли много мы о них знаем на самом деле?

Может статься так, что и половина представлений, почерпнутая из рассказов и кино, не соответствует действительности, ведь в реальности все обычно обстоит на порядок сложнее. Поэтому читаем и пытаемся разобраться, что же не так со всеми этими подлодками.

1. Бой, которого не было

Такая вот ирония.

Во время Второй мировой войны Лафайет Рональд Хаббард, командуя небольшим кораблем, однажды провел 68-часовую битву с двумя японскими подводными лодками, которые, по его утверждению, определенно затонули. Впоследствии проведенное расследование пришло к выводу, что в этом районе никогда не было подводных лодок.

2. Конспирация

Погода тайна.

Во время Второй мировой войны метеорологические сообщения в Америке подвергались цензуре, чтобы предотвратить перехват погодных сводок подводными лодками противника (которые могли в условиях плохой видимости атаковать побережье США). Однажды во время футбольного матча в Чикаго поле было настолько затянуто туманом, что диктор радио не мог ничего разглядеть на нем. В итоге его официально поблагодарили за то, что диктор ни разу не упомянул слово «туман» и не упомянул о погоде.

3. Тайны ЦРУ

Это было фиаско.

Буровое судно стоимостью 350 млн долларов, построенное в начале 70-х годов американским миллиардером Говардом Хьюзом для сбора минералов со дна океана, фактически было прикрытием для ЦРУ. Американцы использовали его для подъема затонувшей советской подводной лодки с ядерными ракетами на борту, со дна Тихого океана (с глубины 5 километров).

4. Все не так, как кажется

Совсем не так.

Зачастую люди думают, что военные субмарины делают для того, чтобы они сражались друг с другом. Только один раз в истории подводная лодка преднамеренно затопила другую подводную лодку.

5. Опасное наследие

Опасный подарок.

Американская атомная подводная лодка, которая затонула на глубине 3 километра в Атлантическом океане в 1968 году, все еще находится на дне (причем ее местонахождение было установлено с помощью батискафа). Ядерный реактор и ядерное оружие подлодки так и не подняли со дна.

6. Нет места конкурентам

Санкции до того, как это стало мейнстримом.

Пентагон испугался в 1980-х годах, когда его специалисты поняли, что Финляндия вопреки ожиданиям сумела построить две подводные лодки «Мир», способные погружаться на глубину 6000 метров. США вынудили Финляндию закрыть разработки, угрожая стране серьезными санкциями.

7. Загадка пучины

Такие вот дела.

Поскольку звук может проходить через воду лучше, чем через воздух, потенциальное количество децибел значительно увеличивается. LFA Sonar, используемый подводными лодками, способен воспроизводить самый громкий искусственный звук, достигающий 200+ децибел. Морские биологи полагают, что морские существа могут выбрасываться на берег, чтобы избежать громких техногенных звуков.

8. Подводная крепость Судного дня

Очень большая.

Британская подводная лодка HMS Artful может оставаться погруженной под воду в течение 25 лет без всплывания на поверхность. Одна из проверок, которая британская атомная подводная лодка делает для того, чтобы выяснить, продолжает ли правительство функционировать, это проверка того, продолжается ли вещание Радио BBC 4.

9. Космическая иголка

На что только не пойдешь.

В 1960-х годах, опасаясь, что подводные кабели связи могут быть перерезаны подлодками СССР, военные США отправили 480 000 000 медных игл в космос для обеспечения своей коммуникационной инфраструктуры. Иглы выступали в качестве зеркала для радиоволн, обеспечивая связь между удаленными объектами.

10. Раскрыть конверт, нажать кнопку

Вжух, и планеты нет.

Великобритания имеет 4 атомные подводные лодки в качестве сил ядерного сдерживания. На борту каждой из них есть «письмо последней надежды». Эти письма содержат указания, что делать, от нынешнего премьер-министра, на тот случай, если правительство будет уничтожено ядерной атакой. У премьер-министра есть только четыре варианта выбора из указаний, и эти письма уничтожаются нераскрытыми во время смены премьера в стране.

11. Коварные дилеры

Кокаиновая подлодка.

Колумбийские наркокартели имеют специально разработанные подводные лодки из стекловолокна для контрабанды кокаина. Они предназначены для перевозки около 4 человек и их чрезвычайно трудно обнаружить.

12. Зона 53

Военная тайна.

Самая скрытная военно-морская база ВМС США расположена на отдаленном озере в северном штате Айдахо. Предполагается, что эта база используется для разработки технологии скрытных подводных лодок. Некоторые местные жители считают, что из озера ведет подземный водный путь в Тихий океан.

13. Хитрый план

Очень повезло кому-то.

Когда два новозеландских траулера столкнулись с японской подводной лодкой, которая была тяжелее их более чем на 1000 тонн, два траулера «Киви» продолжали таранить субмарину до тех пор, пока они не выбросили ее на мель. Это позволило США захватить ключевые японские кодовые книги.

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