Удар шпагой. Подлинная история малоизвестной дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова.

О дуэли великого русского поэта М.Ю. Лермонтова с отставным майором Н.С. Мартыновым знают все, так как результат ее был весьма трагичен. Однако, мало кто знает, что Лермонтов принимал участие еще, как минимум, в одной дуэли, и ее история чрезвычайно любопытна.

Это дуэль с Эрнестом де Барантом - атташе французского посольства в Петербурге и сыном французского посла в России Проспера де Баранта.

В отличие от поединка с Мартыновым, обстоятельства дуэли Лермонтова с де Барантом выяснены практически досконально.

Дамский угодник

В 1838 году французский посланник в Российской империи Проспер де Барант решил выписать в Санкт-Петербург своего сына, 21-летнего Эрнеста. Отец к тому моменту основательно обжился в России и понял, что страна эта отнюдь не такая "варварская", как принято представлять во Франции. Во всяком случае, здесь можно было построить отличную карьеру, тогда как на родине все "тепленькие" места давно заняты.

Отец был уверен, что сына ждет блестящая дипломатическая карьера, ведь к 21 году Эрнест успел закончить Боннский университет и поработать в качестве атташе в министерстве иностранных дел Франции.

Де Барант и Лермонтов. infourok.ru

В России посол временно устроил сына в качестве своего атташе, но, было понятно, что вскоре молодой человек должен был пойти вверх по карьерной лестнице.

Однако, Эрнеста в гораздо больше степени интересовали красивые женщины, нежели карьера и дипломатическая служба. Юный француз, оказавшись в Петербурге, растерялся - столько здесь было красавиц!

Де Барант стал завсегдатаем светских салонов, познакомился с верхушкой светского общества Петербурга. Очень скоро Эрнест приобрел репутацию дамского волокиты, человека ветреного, но образованного и неглупого.

Одним из соперников де Баранта в деле волокитства был и другой известный дамский угодник - молодой поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

На ловлю счастья и чинов

Де Барант прекрасно знал, что Лермонтов является автором стихотворения "Смерть поэта", в котором он негативно высказался о другом французе - Жорже Дантесе.

Эрнест догадывался, что он сам в глазах Лермонтова не более чем искатель счастья и чинов в чужой стране.

За два месяца до дуэли имел место быть следующий эпизод. В доме посланника проходил большой светский прием, но, прежде чем пригласить на него Лермонтова, Проспер де Барант уточнил у А.И. Тургенева, правда ли, что в своих стихах поэт клеймит всех французов, а не только Дантеса. Тургенев ответил отрицательно, и Лермонтов был приглашен на прием.

Владимир Аблогин в роли Лермонтова. Фильм "Лермонтов", 2014 г.

Однако, этот случай достиг ушей как Лермонтова, так и Эрнеста. Разумеется, подобная ситуация не могла добавить дружественности в отношения двух молодых людей.

Далее неприятие начало расти как снежный ком. До де Баранта дошел слух, что Лермонтов в присутствии дамы якобы прочитал стишок, сочиненный им 7 лет назад:

Де Барант, по всей видимости, принял эти обидные строки на своей счет. 16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль француз подошел к Михаилу Юрьевичу и между молодыми людьми состоялся такой диалог:

"Известная особа" - это жена русского консула в Гамбурге Тереза фон Бахерахт (урожденная Струве), видная дама, за которой ухаживали и Лермонтов, и Барант. Позднее именно эту женщину общество заочно обвинит в провоцировании дуэли и фон Бахерахт будет вынуждена покинуть Петербург. Что интересно, в Германии Тереза стала писательницей, публикуя рассказы под псевдонимом Therese.

Диалог Лермонтова и де Баранта на балу сам по себе весьма показателен. По тем нормам чести после такого разговора поединок был неизбежен. Эрнест, по сути дела, намекнул на то, что в России "проблемы" с честью, Лермонтов же, оскорбившись этому, немедленно встал на защиту своей страны ("мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно").

Вернувшись домой с бала, Эрнест де Барант отправил Лермонтову письмо с вызовом на дуэль.

И снова Черная речка...

Место для дуэли было выбрано знаковое - пустырь за Черной речкой на Парголовской дороге. На Черной речке 3 года назад стрелялись и Пушкин с Дантесом.

Впрочем, де Барант и Лермонтов сначала дрались на шпагах: оба были отличными фехтовальщиками. Дрались молодые люди ожесточенно. Один из выпадов Баранта едва не завершился трагедией: кончик шпаги прошелся по груди Лермонтова, разрезав рубаху. На белоснежной ткани появилось багровое пятно. К счастью, это была просто царапина. Михаил Юрьевич, в свою очередь, мог уложить противника на снег, но во время его резкого выпада конец шпаги переломился.

Дуэль на шпагах. Гравюра.

Согласно предварительной договоренности, дуэль продолжилась на пистолетах. Первым выстрелил де Барант - и промахнулся. Лермонтов выстрелил в воздух, после чего состоялось примирение.

Последствия дуэли

О поединке мгновенно начал судачить весь Петербург. Лермонтова заключили под арест, де Барант же остался на свободе ввиду дипломатической неприкосновенности.

Отношение общества к этой дуэли вполне характеризуют слова князя П.А. Вяземского, который 22 марта 1840 года написал у себя в дневнике:

«Это совершенная противоположность истории Дантеса . Здесь действует патриотизм. Из Лермонтова делают героя и радуются, что он проучил француза ». П. А. Вяземский.

По всей видимости, император, узнав об обстоятельствах дуэли, отнесся к Лермонтову довольно снисходительно - поэт вступился за честь русского офицера. Эрнесту де Баранту высочайше порекомендовали покинуть Россию. Посол Проспер де Барант пытался замять дело, чтобы спасти дипломатическую карьеру сына. У него в Петербурге нашелся высокий покровитель - шеф жандармов А. Х. Бенкендорф, который, по совместительству, был одним из самых последовательных ненавистников Лермонтова.

Эрнест, несмотря на то, что покинуть Петербург ему порекомендовал сам Император, не спешил сделать это. На протяжении некоторого времени он ходил по светским салонам и всюду разоблачал слова Лермонтова о том, что поэт выстрелил в воздух. Для де Баранта эта фраза из показаний Михаила Юрьевича была оскорбительной.

22 марта Лермонтов пригласил де Баранта на Арсенальную гауптвахту - именно там поэт все это время находился под арестом. Эрнест прибыл в назначенное время. Лермонтов при свидетелях подтвердил правдивость своих показаний и предложил де Баранту новую дуэль. Француз признал свою неправоту и отказался от претензий.

Вскоре де Барант навсегда покинул Россию - старания его отца успехом не завершились.

К сожалению, последствия этой дуэли оказались гораздо трагичнее, чем кажется. Лермонтова за дуэль с де Барантом во второй раз сослали на Кавказ, где и состоялся роковой поединок с Мартыновым.

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