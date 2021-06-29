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2 вещи, которые никогда нельзя позволять делать ребенку

Родители часто игнорируют недопустимое детское поведение, оправдывая его малым возрастом. Они думают, что, повзрослев, малыш сам поймет, что так себя вести нельзя.
Но, не стоит быть в этом уверенным, возможно разрешаемое недопустимое поведение, наоборот, – укрепится с возрастом.
Психологи убеждены, что есть две вещи, которые нельзя разрешать детям ни в какой ситуации.

2 вещи, которые никогда нельзя позволять делать ребенку

Бить родителей

Многие мамы и папы не обращают внимание, когда малыш бьет их, выражая свое несогласие. Кажется, что это безобидное поведение, которое пройдет в будущем.
Действительно, большинство детей, вырастая, перестают так поступать и ощущают свою вину за подобные выходки. Но, не все.
Некоторые воспринимают это как допустимое поведение, и продолжают бить родных в подростковом и взрослом возрасте.
Во взрослом возрасте такие дети могут избивать родителей, чтобы получить от них желаемое.
Чтобы избежать подобного, необходимо с ранних лет не позволять малышу бить вас.

Манипулировать родителями

На детские манипуляции нельзя вестись, иначе они войдут в привычку.
Не стоит недооценивать детей, они отлично умеют играть на родительских чувствах и манипулировать взрослыми.
Вы можете сами не замечать, как ведетесь на манипуляции.
Например, вы пришли с работы уставшая, и ребенок предлагает вам отдохнуть, а сам готов помочь с уборкой.


Но, после этого он просит вам купить игрушку. Здесь вам сложно отказать золотому ребенку, а он запоминает, что так может получать желаемое.

2 вещи, которые никогда нельзя позволять делать ребенку


Во взрослом возрасте за свою помощь чадо начнет требовать все большие и большие поощрения.Когда малыш начинает манипулировать, то важно оценить ситуацию. Если он предлагает правильные мысли, то необходимо начать обсуждать их так, чтобы это решение выглядело как ваше.
Если чадо предлагает помощь в обмен на материальные подарки, то необходимо с ним поговорить. Объясните, что вам неприятно, что он готов помочь только ради какой-то вещи.
Скажите, что он может помочь просто так, а если не хочет, то пусть не помогает. Так ребенок запомнит, что помогать нужно просто так.
Любые детские манипуляции необходимо пресекать. Не стоит надеяться, что со временем все пройдет, лучше с ранних лет прививать правильное поведение.         

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2245087619700231002/

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