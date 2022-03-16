Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Попов
    Поддерживаю, но только после подобного для нациков...причём поголовно!Воззвание украинс...
  • Ингерман Ланская
    ....потому что минус савейска власть, согласно уравнению вовы-сифилитикаПочему люди не то...
  • Ольга Ершова
    Эта Сусанна исследовала бы репрессии, проведённые её соплеменниками  сразу после революции, - там все тираны мира отд...Сусанна Печуро: з...

Какие иконы должны быть в доме от воров и дурного глаза

Православные иконы наполняют дом особой атмосферой, служат оберегами семьи, мы верим в то, что вместе с ними обретем благодать и защиту от бед. В православии много святых ликов, которые изображают на иконах. Чаще всего в домах можно увидеть традиционные иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы – это основные иконы, которые должны быть в каждом доме. У этих святых образов можно молиться обо всем, что беспокоит, просить высшие силы о помощи, защите от болезней и зла. Иконы с изображением каких святых также могут стать защитниками и оберегами дома?

Николай Угодник Чудотворец

ramdisk_crop_178221762_8nuf

Покровитель путешествующих, летчиков, дальнобойщиков, моряков, детей. Защитник от нужды и нищеты.

Неопалимая купина

ramdisk_crop_178221700_vpzy

Защищает от пожаров.

Иоанна Воина

ramdisk_crop_178221936_0ykkpdo

Оберег от воров и грабителей.

Семистрельная икона Божьей Матери

ramdisk_crop_178221860_rooxw_01

Символизирует защиту от всех бед. Ставят ее возле входной двери. Таким образом, она защищает от всего недоброго, злых людей и помыслов, которые могут войти в дом.

Пантелеймона целителя

ramdisk_crop_178221689_a33eevl

Помогает облегчить болезни.

Святая Животворящая Троица

ramdisk_crop_178221674_jvd1t

Защищает семейный очаг, символ единения и любви.

Покров Пресвятой Богородицы

ramdisk_crop_178221759_0etc

Мощная защита и укрытие от любых бед, болезней и несчастий, от дурного глаза и зависти.

Варвара Великомученица

ramdisk_crop_178221716_ssrdv

Помогает женщинам, защищает от женских болезней, помогает обрести семейное счастье, найти незамужним свою половинку.

Икона Божьей Матери Нерушимая стена

ramdisk_crop_178221940_ecmwan

Защита от бед и несчастий, пожаров и лихих людей.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2432759363761866806/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть: 

Протоиерей Георгий Митрофанов: Мы подходим к мощам со страхом шаманиста https://otari.mirtesen.ru/blog/43192695863

Интересные и познавательные факты обо всём на свете https://otari.mirtesen.ru/blog/43184510592/

Святые благоверные князь Пётр и княгиня Феврония, Муромские чудотворцы https://otari.mirtesen.ru/blog/43430550364/

Обсудить

Картина дня

наверх