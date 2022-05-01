Кого на самом деле нужно считать основателем города Киева?

Киев – мать городов русских, которую неизвестно, кто именно основал. Ходят разные легенды, а историки гадают, сопоставляют факты и спорят друг с другом.

Рассмотрим несколько вариантов, чтобы выбрать из них наиболее достоверную.

Традиционная

Опираясь на «Повесть временных лет», можно сделать вывод, что Киев основали три брата:

· Кий;

· Щек;

· Хорив.

Фигурирует в труде еще и сестра их Лыбедь, о судьбе которой в целом летопись умалчивает. Известно лишь, что братья основали себе по городу и начали править. Кий, собственно, княжил в Киеве. То есть якобы название города произошло от имени человека, который основал населенный пункт. Это довольно логичная версия. Ведь и позже часто так бывало. В Российской империи города называли в честь правителей. Не отказались от этой традиции и в СССР. Там больше переименовывали: Калининград, Свердловск, Сталинград, Куйбышев, Горький.

Не все историки согласны, что Киев – это от имени князя. Возможно, что это слово обозначало что-то другое. Никто точно сказать не может.

Более того, ряд историков ставил под сомнение достоверность «Повести временных лет». Карамзин, Лихачёв, Присёлков думали, что не всё, изложенное в летописи, – это чистая правда. В общем, наверное, нужно оценивать документ как полухудожественное произведение. Не самая хорошая формулировка. Немного не так. Если попытаться просто объяснить про «Повесть временных лет», то её нужно читать как бы в контексте. То есть учитывать не только то, что там изложено. Нужно задавать себе несколько вопросов:

· как к тем или иным событиям относился автор?

· что именно он хотел донести до потомков в первую очередь?

Тогда всё более или менее становится на свои места. И, естественно, нужно поднимать другие источники, сопоставлять факты. Тогда картина становится предельно понятной.

Наверное, это громко сказано. Сформулирую так: тогда картина становится чуть яснее, можно разобраться, что объективно происходило.

К другим источникам: Матей Стрыковский, который создал польскую летопись, указывал, что Кий в 5 веке нашей эры основал Киев, но это был совсем маленький городок. Что дает основания для еще одной версии:

возможно, что Киевов было несколько. Как Ростовов или Новгородов. То есть от того города, который считают матерью городов русских, может быть, уже и следа не осталось. А нынешний Киев – не тот. Впрочем, доказательств слишком мало, поэтому не буду развивать мысль. Перейдем к другой теории.

Викинги

Дик Харрисон из Швеции в своих научных работах указывал, что Киев был заложен в 6 веке нашей эры, и назывался город Кёнугардом – «Городом короля» - как нужно полагать. Или что-то в этом роде. Мог ли «Кёнугард» трансформироваться в «Киев»? Вполне.

А почему викинги? Потому что в походы ходили, потому что добычу продавали. И на юге им нужна была перевалочная база. Харрисон пишет, что викинги очень мощно вкладывались в город, чтобы тот рос и развивался.

В принципе, учитывая тот факт, что всё это было давным-давно, можно принять и эту теорию. По крайней мере, нет в ней каких-то весомых противоречий. Всё логично.

С другой стороны, Дик Харрисон – швед. Его можно заподозрить в том, что историк исказил факты ради прославления скандинавов.

Что ж, никто не заставляет верить в эту теорию. Можно её критиковать, можно стать её сторонником. Свобода слова и мысли.

Хазары

Георгий Вернадский и Борис Рыбаков – это сторонники теории о хазарском происхождении Киева. Якобы город основал визир Куйя, который правил хазарами, воевал с Аварским каганатом и брал дань с поднепровских славян. В «Повести временных лет», кстати, написано, что славяне платили дань хазарам. Есть такой факт.

Получается, что Киев – это не от Кия, а от Куйи.

Предположение нужно подкреплять. Есть такая возможность. Тот же Рыбаков изучил ряд источников и пришел к выводу, что город «Куява» был известен в разных странах. Его, например, упоминали:

· Константин Багрянородный. Император любил писать. В трактате «Об управлении империей» он упоминает город Киоаба;

· географ Абу Аль-Истархи. Он писал, что есть недалеко от Днепра город Куяба;

· Титмар Мерзебургский. Этот немецкий хронист писал о том, что знает город Куйева.

Поляне, судя по всему, называли этот город Киевом.

Мне больше других нравится «хазарская» версия. Потому что язык, простите за каламбур, не врет. То есть старые слова несут много смысла и многое могут рассказать о тех или иных событиях, явлениях.

Переживать по поводу того, что мать городов русских была хазарским городом? Ничего страшного. Турки нисколько не смущаются, что владеют православным Константинополем. Всё у них в Стамбуле прекрасно.

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