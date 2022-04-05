10 Жутких городских легенд со всего мира

Городские легенды – это зачастую захватывающие истории, содержащие множество фольклорных элементов, и они достаточно быстро распространяются в обществе. Истории рассказываются драматично, будто это правдивые истории, относящиеся к реальным людям – хотя на самом деле они могут быть на 100% выдуманными.



Местные штрихи зачастую добавляются в легенду, поэтому достаточно странно будет слышать одну и ту же историю в различных версиях в разных странах. Городские легенды зачастую несут предупреждение или какое-либо значение, которое мотивирует общество сохранять и распространять их. Сказать точно можно одно – некоторые из этих жутких городских легенд не давали спать многим людям. Ниже представлены десять из лучших городских легенд:



10. Поперхнувшийся доберман





Эта городская легенда происходит из Сиднея, Австралия и в ней рассказывается история о добермане, который чем-то поперхнулся. Однажды ночью семейная пара вышла прогуляться и посидеть в ресторане, когда они вернулись домой, они увидели, как их собака задыхается в гостиной. Мужчина запаниковал и упал в обморок, а жена решила позвонить своему старому другу, ветеринару, и договорилась привезти собаку в ветеринарную клинику.



После того, как она отвезла собаку в клинику, она решила вернуться домой и помочь мужу лечь спать.

На это у неё уходит некоторое время и между тем, позвонил телефон. Ветеринар истерично кричит в трубку, что им надо быстро выйти из их дома. Без того, чтобы понять что происходит, семейная пара выходит из дома как можно скорее.Когда они спускаются по лестнице, им на встречу бегут несколько полицейских. Когда женщина спросила, что случилось, один из полицейских отвечает, что их собака поперхнулась пальцем человека. В их доме, скорее всего ещё находится грабитель. Вскоре, бывший владелец пальца был найден без сознания в спальне пары.



Эта история, также известная как «Смерть бойфренда», рассказывается во многих вариантах и считается обобщённым предупреждением не отходить слишком далеко от безопасности своего дома. В нашей версии пойдёт речь о Париже в 1960-х годах. Девушка и её парень (оба студенты колледжа) целуются в его машине. Они припарковались около леса Рамбуйе (Rambouillet), чтобы их никто не видел. Когда они закончили, парень вышел из машины, чтобы вдохнуть свежего воздуха и выкурить сигарету, а девушка ждёт его в безопасности машины.



После того, как она подождала пять минут, девушка вышла из автомобиля, чтобы найти своего парня. Внезапно она видит мужчину, скрывающегося в тени дерева. Испугавшись, она садится обратно в машину, чтобы поскорее уехать – но пока она садилась, она услышала очень тихий скрип, за которым последовало ещё несколько скрипов.



Это продолжается несколько секунд, но девушка в итоге решает, что у неё не остаётся другого выбора и решает уехать. Она нажимает на педаль газа, но не может никуда уехать – кто-то привязал трос от бампера машины к растущему неподалёку дереву.



В итоге, девушка ещё раз нажимает педаль газа и слышит громкий крик. Она выходит из машины и обнаруживает, что её парень висит на дереве. Как оказалось, скрипящие звуки издавались его обувью, тащившейся по крыше автомобиля.



8. Женщина с разорванным ртом





В Японии и Китае распространена легенда о девушке Кутисакэ-онна (Kuchisake-Onna), также известной как женщина с разорванным ртом. Некоторые говорят, что она была женой самурая. Однажды, она изменила своему мужу с молодым и красивым мужчиной. Когда муж вернулся, он обнаружил её предательство, и в ярости он взял свой меч и разрезал её рот от уха до уха.



Некоторые рассказывают, что женщина была проклята – она никогда не умрёт, и до сих пор ходит по миру, чтобы люди могли увидеть ужасный шрам на её лице и пожалеть её. Некоторые же утверждают, что видели красивую молодую девушку, которая спрашивала их: «Я красивая?» А когда они отвечали положительно, она срывала с себя маску и показывала ужасную рану. Затем она повторяла свой вопрос – и любого, кто переставал её считать красивой, ждала трагическая смерть.





В этой истории две морали: сделать комплимент ничего не стоит, и честность не во всех ситуациях является наилучшим подходом.



7. Мост плачущего ребёнка





Согласно этой легенде, пара возвращалась на автомобиле домой из церкви со своим ребёнком и о чём-то спорили. Шёл сильный дождь, и вскоре им пришлось переезжать через затопленный мост. Как только они въехали на мост, оказалось, что воды было намного больше, чем они думали, и машина застряла – они решили, что надо отправиться за помощью. Женщина осталась ждать, но вышла из машины по причине, о которой можно только догадываться.





Когда она отвернулась от машины, она вдруг услышала, что её ребёнок громко плачет. Она вернулась к автомобилю и обнаружила, что её ребёнка унесла вода. Согласно этой же легенде, если вы будете на том же мосту, то до сих пор там можно услышать плач ребёнка (расположение моста, конечно же, неизвестно).



6. Похищение инопланетянами Занфретты (Zanfretta)





История похищения Фортунато Занфретты (Fortunato Zanfretta) стала за последние несколько десятилетий одной из самых известных городских легенд Италии.





По его же рассказам (изначально сделанных под гипнозом), Занфретта был похищен инопланетянами Драгос (Dragos) с планеты Титония (Teetonia), и на протяжении нескольких лет (1978-1981) его повторно похищала несколько раз одна и та же группа с иной планеты. Насколько бы ужасающей и жуткой не звучала бы эта история, если учесть слова Занфретты, произнесённые им во время сеанса гипноза, можно расценить намерения пришельцев с оптимистической точки зрения:



«Я знаю, что вы хотите прилетать чаще… нет, вы не можете прилететь на Землю, люди испугаются того, как вы выглядите. Вы не сможете стать нашими друзьями. Пожалуйста, улетайте».



Занфретта, пожалуй, предоставил больше деталей о его похищении инопланетянами, чем любой другой человек за всю историю – его подробные рассказы могут заставить даже самого ярого скептика задуматься, нет ли там доли правды. До этого дня случай Занфретты остаётся одним из самых интересных и загадочных «секретных материалов».



5. Белая Смерть





В этой истории идёт речь о маленькой девочке из Шотландии, которая ненавидела жизнь настолько сильно, что хотела разрушить все, что с ней было связано. Наконец, она решила покончить жизнь самоубийством, и вскоре после этого её семья обнаружила, что она сделала.





По жуткому стечению обстоятельств, все члены её семьи умерли несколькими днями позже, а их конечности были оторваны. Легенда говорит, что когда вы узнаёте о Белой Смерти, призрак маленькой девочки может найти вас и много раз стучаться в вашу дверь. Каждый стук становится всё громче, пока человек не откроет дверь, после чего она убивает его, чтобы тот не рассказал никому другому про её существование. Её главной задачей является сделать так, чтобы о ней никто не знал.



Как и большинство городских легенд, эта история, скорее всего, является продуктом необузданной фантазии современного Эзопа.



4. Чёрная Волга





По слухам, на улицах Варшавы в 1960-х годах частенько замечали чёрную Волгу – в которой сидели люди, похищавшие детей. Согласно легенде (которой, без сомнения, помогла западная пропаганда) советские офицеры разъезжали в чёрной Волге по Москве в середине 1930-х годов, похищая молодых, симпатичных девушек для удовлетворения сексуальных потребностей высокопоставленных советских товарищей. По другим версиям этой легенды, в Волге сидели вампиры, мистические священники, сатанисты, торговцы людьми и даже сам Сатана.





По разным версиям легенды, детей похищали с целью использования их крови в качестве лечения для богатых людей из разных концов мира, страдающих от лейкемии. Естественно, ни одна из этих версий так и не подтвердилась.



3. Греческий солдат





Эта менее известная легенда рассказывает о солдате из Греции, который после Второй Мировой войны возвращался домой для того, чтобы жениться на своей невесте. К его сожалению, он был захвачен в плен своими соотечественниками с вражескими политическими убеждениями, его пытали пять недель, после чего убили. В начале 1950-х годов, в основном в северной и центральной частях Греции, были распространены истории о привлекательном греческом солдате в униформе, который появлялся и быстро исчезал, соблазняя красивых вдов и девственниц с одной целью – дать им ребёнка.



Через пять недель после того, как рождался ребёнок, мужчина исчезал навсегда – оставляя на столе записку, в которой он объяснял, что он возвращался из мира мёртвых для того, чтобы у него появились сыновья, которые смогут отомстить за его убийство.



2. Элиза Дэй (Elisa Day)





В средневековой Европе проживала молодая девушка по имени Элиза Дэй, чья красота была похожа на дикие розы, растущие у реки – кровавая и красная. Однажды в город приехал молодой мужчина, моментально влюбившийся в Элизу. Они встречались три дня. На первый день он пришёл к ней домой. На второй день он принёс ей одну красную розу и попросил встретиться там, где растут дикие розы. На третий день он отвёл её к реке, где и убил. Ужасный мужчина подождал, пока она отвернётся от него, после чего взял камень и, прошептав «Вся красота должна умереть», убил её одним ударом по голове. Он положил ей в зубы розу и столкнул тело в реку. Некоторые люди утверждают, что видели её призрак, бродящий по берегу реки, с одной розой в руке, а с головы её струится кровь.





Городские легенды – это зачастую захватывающие истории, содержащие множество фольклорных элементов, и они достаточно быстро распространяются в обществе. Истории рассказываются драматично, будто это правдивые истории, относящиеся к реальным людям – хотя на самом деле они могут быть на 100% выдуманными.



Местные штрихи зачастую добавляются в легенду, поэтому достаточно странно будет слышать одну и ту же историю в различных версиях в разных странах. Городские легенды зачастую несут предупреждение или какое-либо значение, которое мотивирует общество сохранять и распространять их. Сказать точно можно одно – некоторые из этих жутких городских легенд не давали спать многим людям. Ниже представлены десять из лучших городских легенд:



10. Поперхнувшийся доберман





Эта городская легенда происходит из Сиднея, Австралия и в ней рассказывается история о добермане, который чем-то поперхнулся. Однажды ночью семейная пара вышла прогуляться и посидеть в ресторане, когда они вернулись домой, они увидели, как их собака задыхается в гостиной. Мужчина запаниковал и упал в обморок, а жена решила позвонить своему старому другу, ветеринару, и договорилась привезти собаку в ветеринарную клинику.



После того, как она отвезла собаку в клинику, она решила вернуться домой и помочь мужу лечь спать. На это у неё уходит некоторое время и между тем, позвонил телефон. Ветеринар истерично кричит в трубку, что им надо быстро выйти из их дома. Без того, чтобы понять что происходит, семейная пара выходит из дома как можно скорее.



Когда они спускаются по лестнице, им на встречу бегут несколько полицейских. Когда женщина спросила, что случилось, один из полицейских отвечает, что их собака поперхнулась пальцем человека. В их доме, скорее всего ещё находится грабитель. Вскоре, бывший владелец пальца был найден без сознания в спальне пары.



9. Суицидальный парень





Эта история, также известная как «Смерть бойфренда», рассказывается во многих вариантах и считается обобщённым предупреждением не отходить слишком далеко от безопасности своего дома. В нашей версии пойдёт речь о Париже в 1960-х годах. Девушка и её парень (оба студенты колледжа) целуются в его машине. Они припарковались около леса Рамбуйе (Rambouillet), чтобы их никто не видел. Когда они закончили, парень вышел из машины, чтобы вдохнуть свежего воздуха и выкурить сигарету, а девушка ждёт его в безопасности машины.



После того, как она подождала пять минут, девушка вышла из автомобиля, чтобы найти своего парня. Внезапно она видит мужчину, скрывающегося в тени дерева. Испугавшись, она садится обратно в машину, чтобы поскорее уехать – но пока она садилась, она услышала очень тихий скрип, за которым последовало ещё несколько скрипов.



Это продолжается несколько секунд, но девушка в итоге решает, что у неё не остаётся другого выбора и решает уехать. Она нажимает на педаль газа, но не может никуда уехать – кто-то привязал трос от бампера машины к растущему неподалёку дереву.



В итоге, девушка ещё раз нажимает педаль газа и слышит громкий крик. Она выходит из машины и обнаруживает, что её парень висит на дереве. Как оказалось, скрипящие звуки издавались его обувью, тащившейся по крыше автомобиля.



8. Женщина с разорванным ртом





В Японии и Китае распространена легенда о девушке Кутисакэ-онна (Kuchisake-Onna), также известной как женщина с разорванным ртом. Некоторые говорят, что она была женой самурая. Однажды, она изменила своему мужу с молодым и красивым мужчиной. Когда муж вернулся, он обнаружил её предательство, и в ярости он взял свой меч и разрезал её рот от уха до уха.



Некоторые рассказывают, что женщина была проклята – она никогда не умрёт, и до сих пор ходит по миру, чтобы люди могли увидеть ужасный шрам на её лице и пожалеть её. Некоторые же утверждают, что видели красивую молодую девушку, которая спрашивала их: «Я красивая?» А когда они отвечали положительно, она срывала с себя маску и показывала ужасную рану. Затем она повторяла свой вопрос – и любого, кто переставал её считать красивой, ждала трагическая смерть.





В этой истории две морали: сделать комплимент ничего не стоит, и честность не во всех ситуациях является наилучшим подходом.



7. Мост плачущего ребёнка





Согласно этой легенде, пара возвращалась на автомобиле домой из церкви со своим ребёнком и о чём-то спорили. Шёл сильный дождь, и вскоре им пришлось переезжать через затопленный мост. Как только они въехали на мост, оказалось, что воды было намного больше, чем они думали, и машина застряла – они решили, что надо отправиться за помощью. Женщина осталась ждать, но вышла из машины по причине, о которой можно только догадываться.





Когда она отвернулась от машины, она вдруг услышала, что её ребёнок громко плачет. Она вернулась к автомобилю и обнаружила, что её ребёнка унесла вода. Согласно этой же легенде, если вы будете на том же мосту, то до сих пор там можно услышать плач ребёнка (расположение моста, конечно же, неизвестно).



6. Похищение инопланетянами Занфретты (Zanfretta)





История похищения Фортунато Занфретты (Fortunato Zanfretta) стала за последние несколько десятилетий одной из самых известных городских легенд Италии.





По его же рассказам (изначально сделанных под гипнозом), Занфретта был похищен инопланетянами Драгос (Dragos) с планеты Титония (Teetonia), и на протяжении нескольких лет (1978-1981) его повторно похищала несколько раз одна и та же группа с иной планеты. Насколько бы ужасающей и жуткой не звучала бы эта история, если учесть слова Занфретты, произнесённые им во время сеанса гипноза, можно расценить намерения пришельцев с оптимистической точки зрения:



«Я знаю, что вы хотите прилетать чаще… нет, вы не можете прилететь на Землю, люди испугаются того, как вы выглядите. Вы не сможете стать нашими друзьями. Пожалуйста, улетайте».



Занфретта, пожалуй, предоставил больше деталей о его похищении инопланетянами, чем любой другой человек за всю историю – его подробные рассказы могут заставить даже самого ярого скептика задуматься, нет ли там доли правды. До этого дня случай Занфретты остаётся одним из самых интересных и загадочных «секретных материалов».



5. Белая Смерть





В этой истории идёт речь о маленькой девочке из Шотландии, которая ненавидела жизнь настолько сильно, что хотела разрушить все, что с ней было связано. Наконец, она решила покончить жизнь самоубийством, и вскоре после этого её семья обнаружила, что она сделала.





По жуткому стечению обстоятельств, все члены её семьи умерли несколькими днями позже, а их конечности были оторваны. Легенда говорит, что когда вы узнаёте о Белой Смерти, призрак маленькой девочки может найти вас и много раз стучаться в вашу дверь. Каждый стук становится всё громче, пока человек не откроет дверь, после чего она убивает его, чтобы тот не рассказал никому другому про её существование. Её главной задачей является сделать так, чтобы о ней никто не знал.



Как и большинство городских легенд, эта история, скорее всего, является продуктом необузданной фантазии современного Эзопа.



4. Чёрная Волга





По слухам, на улицах Варшавы в 1960-х годах частенько замечали чёрную Волгу – в которой сидели люди, похищавшие детей. Согласно легенде (которой, без сомнения, помогла западная пропаганда) советские офицеры разъезжали в чёрной Волге по Москве в середине 1930-х годов, похищая молодых, симпатичных девушек для удовлетворения сексуальных потребностей высокопоставленных советских товарищей. По другим версиям этой легенды, в Волге сидели вампиры, мистические священники, сатанисты, торговцы людьми и даже сам Сатана.





По разным версиям легенды, детей похищали с целью использования их крови в качестве лечения для богатых людей из разных концов мира, страдающих от лейкемии. Естественно, ни одна из этих версий так и не подтвердилась.



3. Греческий солдат





Эта менее известная легенда рассказывает о солдате из Греции, который после Второй Мировой войны возвращался домой для того, чтобы жениться на своей невесте. К его сожалению, он был захвачен в плен своими соотечественниками с вражескими политическими убеждениями, его пытали пять недель, после чего убили. В начале 1950-х годов, в основном в северной и центральной частях Греции, были распространены истории о привлекательном греческом солдате в униформе, который появлялся и быстро исчезал, соблазняя красивых вдов и девственниц с одной целью – дать им ребёнка.



Через пять недель после того, как рождался ребёнок, мужчина исчезал навсегда – оставляя на столе записку, в которой он объяснял, что он возвращался из мира мёртвых для того, чтобы у него появились сыновья, которые смогут отомстить за его убийство.



2. Элиза Дэй (Elisa Day)





В средневековой Европе проживала молодая девушка по имени Элиза Дэй, чья красота была похожа на дикие розы, растущие у реки – кровавая и красная. Однажды в город приехал молодой мужчина, моментально влюбившийся в Элизу. Они встречались три дня. На первый день он пришёл к ней домой. На второй день он принёс ей одну красную розу и попросил встретиться там, где растут дикие розы. На третий день он отвёл её к реке, где и убил. Ужасный мужчина подождал, пока она отвернётся от него, после чего взял камень и, прошептав «Вся красота должна умереть», убил её одним ударом по голове. Он положил ей в зубы розу и столкнул тело в реку. Некоторые люди утверждают, что видели её призрак, бродящий по берегу реки, с одной розой в руке, а с головы её струится кровь.





1. Колодец в ад



В 1989 году русские учёные пробурили скважину в Сибири глубиной примерно в 14,5 километров. Бур провалился в полость в земной коре, и учёные опустили туда несколько устройств, чтобы разобраться, в чём же дело. Температура там превышала 1000 градусов Цельсия, но настоящим шоком было то, что они услышали на записи.



До того, как микрофон расплавился, удалось записать всего 17 ужасающих секунд звука. Многие из учёных, убежденные, что они услышали крики проклятых из ада, бросили свою работу – или, по крайней мере, так говорится в истории. Те, кто остался, были шокированы ещё сильнее в ту же ночь. Из скважины вылетела струя люминесцентного газа, превратившаяся в форму гигантского крылатого демона, а затем в огнях можно было прочитать слова «Я победил». Хотя на данный момент эту историю считают вымыслом, существует и много людей, которые верят в то, что это на самом деле случилось – городская легенда «Колодец в ад» рассказывается, и по сей день.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2450264672377244325/

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