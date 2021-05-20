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Как узнать, следит за вами смартфон или нет

Как узнать, следит за вами смартфон или нет

Если говорить совсем кратко, то самый простой способ выглядит так. Если у вас есть смартфон - значит, он за вами следит. Дело в том, что практически все умные устройства собирают данные о действиях, местоположении пользователя и другую информацию.

Эти данные затем могут быть переданы рекламодателям, чтобы показывать владельцам мобильных устройств наиболее подходящую для них рекламу. В большинстве случаев такая информация обезличена, то есть не содержит привязок к имени, фамилии или номеру телефона.

Если говорить совсем кратко, то самый простой способ выглядит так. Если у вас есть смартфон - значит, он за вами следит. Дело в том, что практически все умные устройства собирают данные о действиях, местоположении пользователя и другую информацию.

Эти данные затем могут быть переданы рекламодателям, чтобы показывать владельцам мобильных устройств наиболее подходящую для них рекламу. В большинстве случаев такая информация обезличена, то есть не содержит привязок к имени, фамилии или номеру телефона.

1. Всплеск использования данных - сотовых или Wi-Fi. Достаточно сравнить трафик с показателями предыдущего месяца, чтобы понять, не произошло ли резкого роста потребления (если активность не изменилась), пишет Komando.com.

2. Быстрый разряд батареи. Следящие приложения активно пользуются ресурсами смартфона, что приводит к повышенному расходу заряда аккумулятора.

3. Еще один симптом, который должен заставить насторожиться - постоянный нагрев устройства, даже если оно просто лежит на столе. Объясняется это так же: постоянное активное использование процессора вызывает его нагрев.

Чаще всего соседствует с быстрым разрядом аккумулятора.

Чтобы попытаться устранить проблему, для начала можно зайти в "Диспетчер приложений" и удалить незнакомые или давно не используемые приложения. Если какие-то программы не хотят удаляться, от них можно избавиться, загрузив смартфон в безопасном режиме.

Источник : https://rg.ru/2020/10/20/kak-uznat-sledit-za-vami-smartfon-i...

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