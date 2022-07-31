13 удивительных механизмов защиты диких животных

Сегодня речь пойдет вовсе не о тиграх, львах и медведях. Вы что-то слышали о креветке, способной переломать вам кости? А о взрывающихся насекомых-камикадзе? Ниже вы найдете 13 занимательных примеров самых причудливых механизмов самообороны в дикой природе.

Neoclinus blanchardi

Эти рыбы способны разевать свою зубастую пасть до невероятных размеров, пытаясь таким образом отпугнуть хищников. Кроме того, они часто пользуются таким приемом во время борьбы за территорию.

Креветка-богомол



Сила этой креветки такова, что она запросто способна пробить стекло аквариума. Образовавшаяся в результате ударная волна способна парализовать всех животных, находящихся в радиусе ее действия.

Малазийские муравьи-камикадзе



При серьезной опасности малазийские муравьи семейства Saundersi Camponotus поступают как настоящие камикадзе – они взрывают свое тело, разбрызгивая по сторонам яд, заполняющий их челюстные железы.

Жук-бомбардир



В случае угрозы, жук-бомбардир буквально выстреливает горячей жидкостью, тем самым отпугивая большинство хищников.

Комодский варан



Вараны – жуткие существа. В их пасти царит настоящий ад из смертельно опасных бактерий, процветающих в язвах и ранах на разодранных деснах этого хищника.

Достаточно одного укуса этого животного, чтобы его жертва медленно, но верно, отправилась в мир иной.

Морской огурец



Несмотря на свое довольно безобидное название, морской огурец обладает довольно серьезным защитным механизмом. В случае опасности эти животные способны сжиматься и резко выстреливать во врага частью своих внутренностей, сбивая хищников с толку.

Волосатая лягушка



Эти лягушки способны ломать собственные кости, которые затем отмирают и используются лягушками в качестве когтей.

Потто



В случае опасности это пушистый африканский примат способен превращаться в маленький таран, прижимая голову к груди и нанося врагам удары верхней частью спины.

Дикобраз



Шипы дикобраза зачастую достигают размеров половины его туловища (35 сантиметров). Помимо очевидного защитного средства, дикобраз также способен создавать при помощи своих игл звуки, похожие на те, что издают гремучие змеи, тем самым отпугивая врагов.

Термиты Французской Гвианы



У старых особей этого вида термитов на шее вырастают особые наросты. Любой хищник, съевший таких термитов, будет мгновенно парализован и отравлен.

Motyxia Millipede



Это маленькое существо на самом деле настоящая пилюля с цианидом. В случае опасности эта многоножка начинает выделять цианид из всех своих пор.

Опоссум



Опоссумы – мастера прикидываться мертвыми. В случае опасности эти животные откидываются на спину, раскрывают пасть и пускают пену изо рта. Поскольку большинство хищников не любит падаль, опоссумов предпочитают обходить стороной.

Скунс



Защитный прием скунсов известен всем. Скунсы — мастера портить воздух, по этой причине у них почти нет природных врагов, поскольку мало какой хищник сможет выдержать столь неприятный запах.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2535185323525147570/

А вы знали об этом?

История Маугли, мальчика-волка, является одной из самых известных в международном фольклоре, однако эта оригинальная история, написанная Редьярдом Киплингом, была вдохновлена реальной историей. А вдохновителем истории стал Дина Саничар, индеец, живший в 19 веке и выросший среди волков, хотя и гораздо менее романтично и весело, чем литературная версия. На самом деле за историей Дины стоит очень печальная реальность. Дина нашли охотники в 1872 году в лесу штата Уттар-Прадеш. Когда его нашли, мальчик ходил как волк, используя свои четыре конечности, и жил посреди стаи.К сожалению, Саничар так и не сумел научиться базовым человеческим навыкам, таким как общение. Единственная дружба, которую мальчику удалось завести, была с другим «диким» мальчиком, который тоже вырос вдали от цивилизации. Хоть и застенчиво, Саничар кое-чему научился у своего друга, например, пить из стаканов. В возрасте 29 лет, проведя большую часть своей жизни среди других людей, но, так и не развившись полностью, Саничар умер от туберкулеза.

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