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Когда русские стали целоваться в губы

Когда русские стали целоваться в губы

 

История поцелуя насчитывает не одно тысячелетие. Ученые считают, то эта ласка могла возникнуть приблизительно в третьем тысячелетии до н.э. в Индии. Первые документальные свидетельства практики поцелуя были обнаружены историками в индийских ведах (около 1500 года до н.э.).

Как возник поцелуй

Изначально поцелуй был чисто практическим действием. Когда матери начинали прикармливать своих малышей грубой пищей, они сначала тщательно пережевывали каждый кусочек, а затем из своих уст вкладывали готовую к употреблению кашицу прямо в рот ребенку.

Прикосновение губ ассоциировалось с материнским присутствием и заботой. Со временем женщины стали целовать малышей, просто чтобы их успокоить. Никакого эротического наполнения это действие не несло. Позднее поцелуй кромки одежды или стоп святого человека стал выражением крайнего почтения и преклонения перед его авторитетом.

У индусов поцелуй был позаимствован жителями Древнего Рима. Изобретательные римляне придумали несколько видов поцелуев. Дружеский чмок в щечку назывался оскулум. Нежный эротический поцелуй объекта симпатии — базиум. Если мужчина позволял себе поцеловать таким образом девушку в общественном месте, он обязан был сделать ее своей супругой.

Глубокий поцелуй с объятиями языков, который сейчас называется «французским», придумали все те же римляне. Они именовали его саволиумом и обычно применяли по отношению к своим супругам и любовникам. На Руси ни о каких таких изысках даже не слышали довольно долгое время. Да и в Европе стали так целоваться только в V веке.

Когда русские стали целоваться в губы

 

Почему древние славяне не целовались

Жители древней Руси считали отверстия человеческого тела незащищенными вратами, в которые так и норовит проникнуть разная нечисть. По этой причине уши защищали серьгами-амулетами. Глаза девицы стыдливо опускали долу, чтобы всякий соблазн не проник в эти отверстия.

Точно так же относились и к рту. Древние славяне тщательно оберегали свои уста и не позволяли другим к ним прикасаться, чтобы не нарушить целостности своего внутреннего мира. Телесная оболочка воспринималась язычниками как некий барьер, отделяющий внутренний мир человека от окружающей его вселенной.

В первые века н.э. поцелуй применялся славянами как некое ритуальное действие. Самой страшной клятвой считалось целование (впоследствии поедание) земли. Если человек поцеловал горсть земли, а затем нарушил закрепленную таким образом клятву, ему следовало готовиться к самой страшной каре, какую только можно себе представить.

Почтение у древних русичей обычно выражалось поклоном. Супруги в знак нежности и ласки прижимались друг к другу, обнимались. Заморские гости приносили на Русь и новые традиции, но они тяжело приживались. К поцелую в губы славяне долго относились брезгливо и с опаской.

Когда русские стали целоваться в губы

 

Когда на Руси стали целоваться

Жители древней Руси наверняка могли наблюдать поцелуи у представителей других народов, но сами стали их применять приблизительно с X-XI веков с принятием христианства. Новая вера научила русских этому виду примирения со своим ближним. Поцелуи широко применялись именно в церковной среде. Вспомнить хотя бы обряды целования креста, икон, руки патриарха.

Вместе с новой верой русичи вынуждено приняли и эту византийскую традицию. Затем она постепенно стала проникать и в быт. Брезгливость уступила место новым чувствам. Теперь целовали в знак благодарности, дружелюбия и любви наконец. На Руси появилось много новых обрядов, связанных с поцелуями.

Троекратным поцелуем встречали дорогих гостей. Скромным чмоком в щечку благодарили в XVI веке хозяйку дома за гостеприимство, радушие и вкусное угощение (целовальный обряд). Глубоких древнеримских поцелуев не знали вплоть до татаро-монгольского нашествия, но темпераментные кочевники быстро обучили русских красавиц этому виду ласк. На Руси глубокий поцелуй долгое время так и назывался «татарским».

Более искусными в поцелуях русские стали уже в XVII-XIX веках, когда иностранные веяния стали проявляться все сильнее. Галантные дамы и кавалеры при дворе русских императоров не уступали по мастерству известным фавориткам и миньонам французских королей.

Источник : https://cyrillitsa.ru/narody/62858-kogda-russkie-stali-celov...

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