Когда Россия в первый раз защищала Киев от украинцев

В очередную русско-польскую войну, гремевшую 1654-1667 годах, украинские казаки разделились на 2 лагеря - сторонники союза с Россией, поддерживавшие Богдана Хмельницкого, и радетели за Польшу. Причем и те и другие могли сменить хозяина быстрее, чем докуривали люльку. В таких условиях не могло не возникнуть ситуаций, которые для нашего времени кажутся абсурдом.

Измена гетмана Выговского

В Киев русские войска были введены ещё в 1654 году, согласно договору между царским правительством и гетманом Богданом Хмельницким. Несмотря на то, что время от времени война шла далеко на восток от Днепра, на Левобережной Украине, русские ни разу не сдали Киев ни полякам ни их союзникам — украинским казакам. Летом 1658 года русскому гарнизону Киева пришлось отразить внезапное нападение казаков гетмана Ивана Выговского, изменившего царю.

Выговский стал гетманом после того, как уговорил отречься от этого звания сына Богдана Хмельницкого – Юрия. После этого Выговский начал приводить в исполнение свой план воссоединения Украины с Польшей на автономных началах. Выговский опирался на стремление казацкой старшины стать шляхтой и на недовольство значительной массы украинского народа насилием и поборами со стороны русских воевод. Выговский желал соединить Украину с Польшей на таких же правах, на каких была соединена Литва.

Недоразумения между Выговским и Москвой начались почти сразу после избрания его гетманом (октябрь 1657). Выговского вряд ли можно назвать вероломным. Он никогда не скрывал своего недовольства царской политикой в отношении Украины, постоянно излагал жалобы, резко говорил с московскими воеводами, демонстративно отказался лично поехать в Москву к царю на официальное утверждение в гетманском звании.

Весной 1658 года Выговский без согласования с Москвой пригласил к себе в союзники крымскую орду. Было ясно, что с помощью крымцев Выговский хочет прогнать из Украины русские войска. Сначала крымцы помогли Выговскому справиться с восстанием части казаков во главе с полтавским полковником Мартыном Пушкарём. Пушкарь заявлял себя преданным сторонником царя.

В это же время царское правительство прислало в Киев нового воеводу – боярина Василия Борисовича Шереметева. Тот с первых шагов вызвал всеобщий ропот и неудовольствие. Это побудило Выговского совершить нападение на Киев, чтобы овладеть этим важнейшим во всех отношениях центром Украины. Гетман надеялся, что киевляне помогут ему.

Нападение на Киев

Пока гетман продолжал для отвода глаз вести переговоры с царскими послами, его брат, Даниил Выговский, подготовил операцию. В поход собралось четыре правобережных казацких полка: белоцерковский, паволоцкий, брацлавский и поднестрянский. С ними были крымские татары. Боевые действия начались 16 августа нападением на русских воинов, которые были посланы по пригородным киевским сёлам для заготовления припасов. Предполагалось, по-видимому, истребить или взять их в плен. Но что-то пошло не так, и многим удалось убежать в Киев. Так воевода был предупреждён о готовящемся нападении на город.

Через неделю, 23 августа 1658 года, вокруг Киева собралось 20-тысячное войско черкас и крымцев. Тогда же киевский казацкий полковник Яненко, давший накануне Шереметеву присягу служить царю, изменил и перешёл на сторону Выговского. Киевские мещане в большинстве своём покинули город, уйдя на днепровские острова и крича что повинуются гетману, а не московскому воеводе. Население Киева было очень озлоблено против русских военных из-за их поведения в городе – весьма, впрочем, обычного в то время у всех армий.

Ход сражения

Русский гарнизон Киева насчитывал чуть больше 6000 солдат, стрельцов, драгун и рейтаров. Несмотря на неравенство сил и измену Яненко, решительный приступ черкас к Киеву 23 августа был столь же решительно отбит русскими. Стрелецкий командир Иван Зубов разбил Яненко и прогнал его из киевского посада.

На следующий день основные силы осаждавших повели подкопы и приступ к стенам Киева со стороны Печерской лавры. Шереметев нанёс по ним упреждающий удар. В этой атаке особенно отличились пехотинцы иноземного строя под командой голландца Ван Стадена. Казаки бежали. Победителям достались пленные, пушки, знамёна, знаки полковничьего достоинства. В это же время со стороны горы Щековицы вёл атаку на Киев Яненко. Здесь он был отражён князем Юрием Барятинским. В контратаке стрельцы и драгуны взяли неприятельский обоз с трофеями.

Разгром казаков был полный, а крымцы так и не отважились вступить в бой, поскольку не умели брать крепостей, и наблюдали со стороны за избиением своих союзников. Много бежавших казаков утонуло в Днепре и Почайне. Брат гетмана спасся бегством в лодке по Днепру (позже он был взят русскими в плен и казнён; если верить тенденциозным польским источникам – после ужасных пыток). Русские взяли двенадцать пушек, три бочки пороха и сорок восемь знамён.

Сразу после битвы русские отпустили пленных украинцев. По Костомарову, «152 человека пленных стали просить пощады:

“Мы поневоле шли на бой! – говорили они. – Пусть великий государь нас пожалует, не велит казнить! Мы будем служить верно и свою братью станем приводить на то, чтоб гетмана не слушали. Мы, вместе с чернью, перебьем старшину, которая нас приводила насильно на бой”.

Их отпустили, обязавши присягою исполнить то, что обещали, и присовокупили им такое нравоучение: “Cкажите всем, кто послушает гетмана Выговского и будет подходить к Киеву и другим городам: на тех великий государь пошлет ратных людей и велит побить их, и жён, и детей их, и домы их разорить”.

Царь Алексей Михайлович похвалил своих воевод за то, что они милостиво обошлись с пленными. Мещан снова привели к присяге».

Так всего в два дня оборона Киева закончилась решительной победой русского гарнизона над противником, превосходившим его численно примерно в четыре раза.

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А вы знали об этом?

Еще в Средневековье в Польше появилась традиция: каждый новый король перед коронацией обязательно проходил пешком путь от краковского замка Вавель к собору Святого Михаила, в котором был убит Станислав и там у алтаря на коленях просил прощения за «грех предка своего Болеслава». Обычай этот в Польше соблюдался неукоснительно. Лишь два короля его нарушили, короновавшись не в Кракове, а в Варшаве.

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