Отрезаем энергетические провода, истощающие вашу энергию!

Вы когда-нибудь пытались удалить какого-то человека из своей жизни только потому что он регулярно появлялся в ваших мыслях и как будто удерживал ваш разум от чего-то? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, тогда вы можете испытывать энергичную связь между вами и другим человеком через так называемый «энергетический провод».

Энергетический провод похож на энергетическую связь, которая развивается между двумя людьми. Сюда могут входить родственники, бывшие супруги, дети, любовники, нынешний супруг, близкий друг или даже коллега. Эти провода образуют трубы, соединяющие вас от чакры к чакре. Энергия свободно течет по этим трубам между людьми, однако временами поток энергии является односторонним, истощающим.

Если вам кажется, что вы удалили человека из своей жизни, тем не менее, он все еще истощает вашу энергию, тогда вам нужно предпринять шаги, чтобы отрезать эти провода для вашего собственного физического, умственного и эмоционального благополучия. Также могут быть люди, которых вы не можете удалить из своей жизни, однако вы обнаружите, что ваша энергия при общении с ними истощается, например, это может быть какой-то член семьи. Вы все равно можете отрезать эти провода, чтобы сохранить свои собственные энергетические уровни.

Неконтролируемый крик, эмоциональное крушение.

• Нарушенный режим сна.

• Постоянные воспоминания или эмоции, связанные с человеком, который присутствует в вашей жизни.

• Часто вспоминаете то, что было сказано в прошлом.

• Отказ от новых предложений и приглашений.

• Вы чувствуете, что вы бесконечно прокручиваете прошлое.

• Чувство того, что вы заперты в прошлом.

Чтобы отрезать эти провода, вам нужно найти тихое место, где вас не будут беспокоить. Закройте глаза и позвольте себе визуализировать энергетические провода, которые простираются от вашего тела. Они могут присутствовать в разных цветах или разных местах в зависимости от типа отношений, которые они представляют. Вам не нужно беспокоиться о понимании того, кто представляет этот провод, или представляете ли вы все существующие провода. Чтобы упражнение было эффективным, старайтесь не форсировать процесс.

Позвольте себе визуализировать большой золотой меч в ваших руках. Почувствуйте силу от этого меча, текущую через ваши руки. Поднимая руки, позволяйте себе прорезать каждый из проводов. Когда вы двигаете мечом, произносите следующее: «Теперь я готов освободиться от своей привязанности к страху».

Поскольку остатки этих проводов отпадают от вашего тела, визуализируйте золотой белый свет, поступающий из вселенной, наполняющйй ваше тело теплым, утешительным светом. Когда вы чувствуете, что ваша аура наполняется этим светом, медленно возвращайтесь в свое текущее местоположение, чувствуя землю под ногами.

В любое время, когда вы чувствуете, что вас истощают эти эмоциональные связи, повторите это упражнение. Это может показаться слишком простым упражнением, однако, оно очень эффективное!

Признаки и симптомы тяжелой энергетической связи включают:• Глубокие чувства грусти, гнева и депрессии по отношению к своему прошлому.• Регулярные споры с кем-то в уме.• Амнезия.• Преследование кого-то из вашего прошлого через социальные сети и тд.• Отсутствие интереса к хобби, занятиям и отношениям.• Частые разговоры с каким-то человеком в вашем сознании.• Желание отомстить за свое прошлое.

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А вы знали об этом?

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