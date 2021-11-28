8 ужасных способов, как может погибнуть наша земля

Жизнь существует на Земле только благодаря тонкому и невероятному балансу. Наша атмосфера, близость к Солнцу и множество других прекрасных совпадений не только позволяют живым существам выживать и развиваться, но и процветать.

И все же, мы здесь, сидим за столами, в кафе и гуляем по улице, как будто это не какое-то необыкновенное чудо. Но все хорошее однажды заканчивается.

Однажды Земля будет негостеприимной ко всему, что напоминает жизнь, как мы ее знаем.

Жизнь на этой планете, вероятно, не прекратится еще миллиарды лет. Но, в зависимости от превратностей астрофизики, это может случиться и завтра или в любое другое время.

Вот несколько способов, которыми по словам ученых, Земля может погибнуть.

1. Ядро Земли может охладиться

Земля окружена защитным магнитным экраном, называемым магнитосферой.

Поле генерируется вращением Земли, которое закручивает толстую оболочку жидкого железа и никеля (внешний сердечник) вокруг твердого шарика металла (внутреннего сердечника), создавая гигантское электрическое динамо.

Магнитосфера отклоняет энергетические частицы, которые исходят от Солнца, изменяя его размер и форму.

Результирующий поток частиц высокой энергии, который врезается в воздух Земли, может вызвать прекрасные полярные сияния или иногда разрушительные геомагнитные бури.

Но если ядро охладится, мы потеряем нашу магнитосферу, а также нашу защиту от солнечных ветров, которые медленно развеют нашу атмосферу в космос.

Когда-то богатый водой и густой атмосферой, Марс перенес эту ту же судьбу миллиарды лет назад, что привело к почти безвоздушному, казалось бы, безжизненному миру, который мы знаем сегодня.

2. Солнце может начать умирать и расширяться

Солнце и наше положение относительно него, пожалуй, самая важная часть нашего шаткого существования.

Но Солнце по-прежнему остается звездой. А звезды умирают.

Сейчас Солнце находится на полпути всей своей жизни, неуклонно превращая водород в гелий.

Однако это не будет продолжаться вечно. Миллиарды лет спустя солнце исчерпает водород и начнет сжигать гелий.

Это реакция вытолкнет слои Солнца наружу и, возможно, начнет тянуть Землю к Солнцу.

Земля будет гореть, а затем испаряться.

Расширение Солнца вытолкнет Землю из орбиты. Она будет умирать, как планета-изгой, не привязанная к какой-либо звезде и дрейфующая сквозь пустоту.

3. Земля может попасть на смертельную орбиту

Если говорить о планетах-изгоях, то это миры, которые выбиваются из своих солнечных систем во время формирования.

Согласно недавним симуляциям, на самом деле, планеты-призраки могут превышать число звезд в Млечном Пути на 100 000 к одному.

Одна из этих планет-изгоев может дрейфовать в Солнечную систему и дестабилизировать Землю на экстремальную и неблагоприятную орбиту.

Мир, достаточно большой и достаточно близкий, может даже полностью вытолкнуть нас из Солнечной системы. Или заставить нас столкнуться с близлежащей планетой, такой как Венера или Меркурий.

Будучи планетой-изгоем, Земля станет ледяным шаром. А значительный гравитационный толчок может также привести к экстремальным и смертельным временам, которые будут чередоваться между очень холодными и очень жаркими.

4. Планета-изгой может нанести удар по Земле

Или вместо того, чтобы просто проходить и разрушать орбиту Земли, дрейфующий мир мог совершить прямой удар.

Это было бы беспрецедентно. Около 4,5 миллиардов лет назад маленькая планета врезалась в большую планету в Солнечной системе — образуя Землю и Луну.

Новое столкновение аналогичным образом отправит обломки, пролетающие по всей Солнечной системе, и расплавит Землю на 100%. И в то время как новая планета в конце концов будет реформироваться и охлаждаться, остается только догадываться, будет ли она пригодна для жизни.

5. Астероиды могут бомбардировать планету

Астероиды из космоса могут быть довольно разрушительными, такими большими, как тот, что, вероятно, уничтожил динозавров, хотя для уничтожения всей планеты потребуется много астероидов.

Это одна из любимых тем Голливуда для фильмов об апокалипсисе. Тем не менее, это может произойти. Земля была сильно подвергнута бомбардировке астероидами в течение сотен миллионов лет после ее образования.

Воздействие было настолько интенсивным, что океаны кипели целый год.

В этот момент вся жизнь была одноклеточной, и только самые теплостойкие микробы выжили.

Сегодняшние формы жизни почти наверняка не сделают этого. Температура воздуха может достигать более 900 градусов по Фаренгейту в течение нескольких недель, если бы мы пострадали от подобного избиения.

6. К Земле может приблизиться блуждающая черная дыра

Черные дыры могут быть второй любимой формой смерти Голливуда. Не сложно догадаться, почему.

Они такие же загадочные, как и пугающие. Даже их название звучит зловеще.

Мы много еще о них не знаем, но мы знаем, что они настолько плотные, что даже свет не может выйти за горизонт событий Черной дыры.

И ученые думают, что «отброшенные» черные дыры бродят по космосу, точно так же, как планеты-изгои. Невероятно, но одна из таких дыр может пройти через нашу Солнечную систему.

Небольшая Черная дыра может безвредно пройти мимо Земли, но что-то большее, чем масса Луны, вызовет большие проблемы.

Если свет не может вырваться, Земля определенно не сможет. Есть две идеи о том, что может произойти после точки невозврата, учитывая достаточно большую черную дыру.

За горизонтом событий атомы могут растягиваться, пока их полностью не разорвет.

Другие физики предполагают, что мы отправимся прямо в конец Вселенной или окажемся в совершенно другой.

Даже если блуждающая Черная дыра не затронет саму Землю, она может пройти достаточно близко, чтобы вызвать землетрясения и другие разрушения, выбить нас из Солнечной системы или направить нас на Солнце.

7. Атмосфера Земли может быть уничтожена в гамма-всплеске

Вспышки гамма-лучей (GRB) являются одним из самых мощных явлений во Вселенной.

Большинство из них — результат разрушения массивных звезд, когда они умирают. Один короткий взрыв может излучать больше энергии, чем наше Солнце в течение всей своей жизни.

Эта энергия может искоренить озоновый слой, залить Землю опасным ультрафиолетовым светом и вызвать быстрое глобальное охлаждение.

Фактически, гамма-всплеск мог быть причиной первого массового вымирания на Земле 440 миллионов лет назад.

К счастью, Дэвид Томпсон, заместитель директора проекта на космическом телескопе Ферми Гамма-луч, сказал National Geographic, что GRB не представляют большой проблемы. Он сказал, что риск эквивалентен «опасности, с которой я мог столкнуться, если бы нашел белого медведя в моем шкафу в Боуи, штат Мэриленд».

8. Вселенная может разорваться в своем финальном «Большом разрыве»

Это то, что может на самом деле положить конец всей Вселенной, а не только Земле.

Таинственная сила, называемая темной энергией, ускоряет и ускоряет Вселенную.

Если она ускорится, как это сейчас происходит, возможно, через 22 миллиарда лет сила, которая удерживает атомы вместе, потерпит неудачу — и вся материя во Вселенной растворится в радиации.

Возможно, некоторые микробы выживут, чтобы возродить более сложную жизнь.

Но если наше разрушение будет абсолютным, мы можем хотя бы надеяться, что где-то там существуют другие вселенные и какая-то другая разумная жизнь.

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