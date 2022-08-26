Можно ли молиться сидя: положение во время молитвы, жесты, поведение молящегося

Не всегда есть силы и возможность стоять. Работа связана с тяжелым физическим трудом, и к вечеру человек устает настолько, что ноги гудят. В силу преклонных лет открываются возрастные заболевания. Беременная женщина, у которой тянет поясницу и отекают ноги. Причин много, а человек испытывает потребность в молитве.

Что же теперь, не молиться вовсе? Нет, конечно. Обязательно молиться сидя. И так делать можно, несмотря на возмущение бабушек из церкви.

Что такое молитва?

Это непосредственное общение с Богом. Разговор с Ним. Это беседа ребенка со своим Отцом. Но не станем объясняться высокими словами, а расскажем об этом проще.

Когда мы молимся, мы встречаемся с Богом. Встречаемся с Богородицей и со святыми, к которым молитвенно припадаем. Мы просим их о чем-то, а через какое-то время понимаем, что наша просьба исполнена. И благодаря этому приходит осознание участия святых в нашей жизни, равно как и участия Бога. Он всегда рядом, всегда готов помочь и терпеливо ждет, когда же мы обратимся к нему.

Есть еще один вид молитвы. Это молитва - диалог. Когда человек ведет беседу, ему важно не только высказаться, но и услышать мнение собеседника. В тот момент, когда мы возносим молитвы Богу, нужно быть готовыми к тому, что Он открывается нам.

Порой не так, как мы представляем Его. Поэтому и нельзя придумывать себе образ Бога, как-то представлять его. Мы видим Бога на иконах, видим Матерь Божью, святых угодников. Этого достаточно.

Читать молитвы сидя можно ли? Представьте, что человек пришел к своему отцу. Пришел после работы, очень хочет поговорить с ним, но ноги болят и устали так, что стоять просто сил нет. Неужели отец, видя это, не станет разговаривать со своим ребенком? Или заставит его стоять в знак уважения к родителю? Нет, конечно. Скорее наоборот: видя, насколько устал сын, предложит ему скорее сесть, выпить чашку чая и поговорить.

Так неужели Бог, видя рвение человека, не примет искренней молитвы только из-за того, что молящийся сидит?

Когда мы молимся?

Чаще всего, когда что-то случается в жизни и срочно нужна помощь. Тогда человек начинает молиться и просить этой помощи у Бога. Иной надежды у него просто не остается. Помощь приходит, довольный человек радуется, забывает поблагодарить и отходит от Бога до следующей экстренной ситуации. Правильно ли это? Вряд ли.

В идеале мы должны жить с молитвой. Жить с ней так же, как мы живем с воздухом. Люди же не забывают дышать, ибо без кислорода мы просто умрем через несколько минут. Без молитвы умирает душа, это ее "кислород".

При нашей загруженности и условиях жизни непрестанно находиться в молитве крайне непросто. Суета на работе, суета в быту, окружающие люди - этого всего слишком много. И слишком шумно вокруг нас. Однако мы просыпаемся утром. И о чем думаем в первую очередь? О том, что должны сделать сегодня. Встаем, умываемся, одеваемся, завтракаем и вперед - навстречу новой суете. А нужно немного скорректировать свое утро. Встать и поблагодарить Бога за еще один дарованный день. Попросить Его заступничества в течение дня. Конечно, самый лучший вариант - прочесть утренние молитвы. Но и благодарность от сердца еще никто не отменял.

Молитва в течение дня

Такое возможно при нашей-то загруженности? Почему бы нет, все возможно. Можно ли молиться сидя, например, в машине? Конечно. Можно ехать на работу, а мысленно молиться Богу.

Сел человек кушать - перед трапезой нужно помолиться мысленно, прочесть "Отче наш". Этого никто не услышит, а какая польза для молящегося! Поел, поблагодарил Господа за трапезу - и снова пошел работать.

Молитва в храме

Можно ли молиться сидя православному человеку? Тем более в храме, где все стоят? По немощи - можно. Есть такая замечательная фраза Митрополита Московского Филарета: "Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя - о ногах".

При некоторых болезнях человеку сложно стоять. И при других немощах не всегда легко. Поэтому не стоит смущаться от того, что присели на лавочку в храме. Есть в богослужении определенные места, при возглашении которых нужно встать. Это Херувимская песнь, чтение Евангелия, молитвы "Верую" и "Отче наш", вынос Чаши. В остальных случаях, если чувствуете, что не можете выстоять службу, присядьте.

Домашняя молитва

Можно ли перед иконами сидя молиться дома? В этом нет ничего страшного в том случае, если человек это делает по болезни или другим уважительным причинам. Если же просто от лени, лучше не лениться и встать, помолиться стоя.

В том случае, когда молящийся сильно устал, вполне допустимо сесть на стул или на диван возле икон, взять в руки молитвослов и помолиться от души.

Как быть больным людям?

А что, если человек настолько болен, что не может самостоятельно подняться? Или прикован к кровати? Или лежит в силу совсем преклонного возраста? Ему даже молитвослов в руки не взять. Как тогда молиться? И вообще, можно ли молиться лежа или сидя?

В таком случае можно попросить кого-то из домочадцев подать молитвослов. Держать его в непосредственной близости от кровати, таким образом, чтобы больной мог самостоятельно дотянуться до него. Точнее, протянуть руку и взять. Что касается чтения Евангелия, то домашние вполне могут выделить пару минут и прочесть по просьбе больного отрывок из него.

Ко всему прочему, лежачий человек способен творить молитву мысленно. Обращаться к Богу своими словами, в этом нет ничего предосудительного. В молитве, идущей из глубины сердца, от всей души, разве может быть что-то оскорбительное для Бога? Даже если она читается в "неустановленной" позе. Господь видит сердце молящегося, знает его мысли. И принимает молитву больного или немощного.

Можно ли молиться дома, сидя или лежа? Да. И не просто можно, а нужно. "Врача к себе не кличут здравые, а вот болящим очень нужен врач". И не только в буквальном смысле этих слов.

Может ли молитва быть неугодной?

Сложный вопрос. Она может быть не услышана, скорее. Почему? Все зависит от качества молитвы. Если человек шаблонно прочел молитвенное правило за 15 минут, не вдумываясь в слова и их смысл, закрыл молитвослов - и на этом точка, какая же это молитва? Человеку непонятно, что и зачем он читал. А Богу шаблон не нужен, Ему нужна искренность.

Кому можно молиться сидя, дома? И Богу, и Богородице, и святым. Пусть молитва будет совершаться в сидячем положении, но исходя из сердца. Это лучше, чем стоя перед иконами просто прочитать правило, ничего в нем не поняв и не попытавшись это сделать.

Детская молитва

Можно ли молиться сидя ребенку? Детская молитва считается самой искренней. Потому что дети невинны, наивны и доверяют Богу. Не зря же сам Господь сказал: будьте как дети.

Для деток существуют послабления. В том числе и в молитвенном правиле. Самое главное - это не принуждать ребенка читать длинные и непонятные для него молитвы. Пусть малыш прочитает перед сном, например, "Отче наш" и поговорит с Богом своими словами. Это куда полезнее, нежели вычитывание правила с холодным сердцем, потому что мама так сказала, то есть по принципу "надо взрослым". А надо не взрослым, надо должно быть самому ребенку.

Благодарственные молитвы

Мы часто просим, не благодаря. О последнем нельзя забывать. Нам было бы неприятно выполнить чью-то просьбу, а в ответ не услышать спасибо. Почему же Бог должен нам что-то давать, зная нашу неблагодарность?

Можно ли молиться сидя, читать благодарственный акафист или возносить благодарственные молитвы? Вы устали? Плохо себя чувствуете? Болят ноги? Тогда сидите и не переживайте по этому поводу. Сели, взяли в руки акафист или молитвослов, и читаете спокойно, не торопясь, вдумчиво. Огромная польза для молящегося. И Богу радостно видеть такую искреннюю благодарность.

Когда нет сил молиться

Бывает такое, что нет сил молиться. Никак. Ни стоя, ни сидя, ни лежа. Не идет молитва, человек не хочет этого делать.

Как быть тогда? Заставить себя подняться, встать перед иконами, взять в руки молитвослов и прочитать хотя бы одну молитву. Через силу. Потому что не всегда нам хочется молиться, как бы это удивительно ни звучало. Разве можно не хотеть общаться с Богом? Это дико, странно, непонятно, но такие состояния бывают. И при их появлении необходимо понуждать себя на молитву.

Но она же будет не от души наверное? А тут уже все зависит от молящегося. Можно вчитываться в каждое слово с предельным вниманием, хотя бы это и всего лишь одна молитва. Такой молитвенный настрой будет куда полезнее, чем если не помолиться вообще или прочитать правило одними губами, когда мысли при этом где-то далеко-далеко витают.

Сколько времени занимает утреннее и вечернее правило? Минут 20, не более. Это потому, что человек быстренько его прочитывает, и все. Так лучше эти 20 минут потратить на прочтение двух молитв, но с толком и сосредоточением, чем отчитать кое-как, потому что положено так.

Важное дополнение

Что необходимо знать, приступая к молитве? Только лишь ответ на вопрос, можно ли молиться сидя или лежа? Нет. Основное, о чем необходимо помнить - что молиться нужно вдумчиво. Пытаться понять каждое слово молитвы. А еще последняя должна исходить из сердца. Вот для чего нужно не только вычитывать правила, но и молиться своими словами.

Заключение

Из статьи мы узнали, можно ли молиться сидя. В случае тяжелого заболевания, старческой немощи, беременности или очень сильной усталости это не возбраняется. Разрешено молиться сидя деткам.

Что касается лежачих больных, то в их случае вполне уместно возносить молитвы Богу в привычном положении.

Важно не положение, хотя оно играет не последнюю роль. Самое главное - это сердце и душа человека, искренняя, горящая и стремящаяся к Богу.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2547333614062275487/

А вы знали об этом?

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