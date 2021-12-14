43 верблюда выбыли из конкурса красоты с призом 66 миллионов из-за ботокса

Ради приза в целое состояние владельцы животных пошли на некоторые запрещённые правилами косметические хитрости.

Конкурс красоты для верблюдов проводится ежегодно в рамках фестиваля короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза Аль Сауд. На протяжении месяца в пустыне недалеко от Эр-Рияда десятки животных соревнуются в стройности шеи, ровности головы и горбов, а также умению позировать перед камерами. По итогам конкурса владельцу самого красивого верблюда вручается внушительный приз в размере 66 миллионов долларов (около 4,8 миллиарда рублей по текущему курсу), пишет NBS News.

Фестиваль короля Саудовской Аравии ежегодно собирает тысячи людей, Getty Images

Правилами конкурса строго запрещены любые искусственные изменения внешности верблюдов – подтяжки кожи, инъекции красоты и другие косметологические процедуры. «Улучшайзеров» выявляют с помощью технических средств и внешнего осмотра экспертами соревнования.