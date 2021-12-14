43 верблюда выбыли из конкурса красоты с призом 66 миллионов из-за ботокса

Ради приза в целое состояние владельцы животных пошли на некоторые запрещённые правилами косметические хитрости.
Конкурс красоты для верблюдов проводится ежегодно в рамках фестиваля короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза Аль Сауд. На протяжении месяца в пустыне недалеко от Эр-Рияда десятки животных соревнуются в стройности шеи, ровности головы и горбов, а также умению позировать перед камерами. По итогам конкурса владельцу самого красивого верблюда вручается внушительный приз в размере 66 миллионов долларов (около 4,8 миллиарда рублей по текущему курсу), пишет NBS News.
Правилами конкурса строго запрещены любые искусственные изменения внешности верблюдов – подтяжки кожи, инъекции красоты и другие косметологические процедуры. «Улучшайзеров» выявляют с помощью технических средств и внешнего осмотра экспертами соревнования.
Нарушителей находили и прежде, но в этом году под дисквалификацию попало рекордное количество участников – целых 43 верблюда!
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