А вы знали об этом?(Статья 75) 

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Эпоха Петра Великого ознаменовалась множеством реформ и новых законов. Одним из таких законов был запрет для необразованных дворян на вступление в брак. 20 января 1714 Петром был издан указ, запрещающий дворянам мужского пола вступать в брак, не постигнув основ знаний, необходимых для службы. По распоряжению императора юные дворяне отправлялись на обучение за границу за счёт государства. В 1722 году, Пётр издает ещё один указ, не позволяющий дворянским недорослям жениться до получения образования и до получения государственной службы. В документе подход императора обосновывается, тем что нельзя женить людей, негодных «ни в какую науку и службу», наследники таких родителей вряд ли будут полезны для государства. Также в указе запрещается женить психически больных и умалишённых. Коснулись реформы брака и военного сословия. Регламент об управлении Адмиралтейства и флота от 1722 года запрещал гардемаринам жениться без указа вышестоящего начальства. Если офицер все же женился, то его наказывали 3 годами каторги. Также существовало возрастное ограничение: в Адмиралтейской коллегии запрещалось жениться раньше 25 лет.

Также военное законодательство при Петре снизило ответственность отца, в случае зачатия незаконнорожденного ребёнка.

В петровском воинском уставе, говорилось, что неженатый мужчина должен вступить в брак с беременной или родившей женщиной, если ранее он ей супружество обещал. Если нет – то служивого человека нельзя было принудить к женитьбе. В таком случае, «провинившийся» оплачивал штраф в пользу государства. Император Пётр был противником браков по принуждению, поэтому издал указ 22 апреля 1722 года, где обязал Сенат и Синод запретить практику договорных и принудительных браков.

В первую очередь, это коснулось дворянских семей, где родители и опекуны молодых вынуждали их вступать в брак. В 1702 Пётр запретил выплачивать неустойку за несостоявшийся брак, это лишило обручение имущественного аспекта и упростило жизнь молодым людям. Возраст для женитьбы был прописан в указе о единонаследии 1722 года. Жениться запрещалось до 20 лет, девушки могли выйти замуж только после 17. Самым важным, было согласие на женитьбу молодых, а также их родителей или опекунов.В указе 1924 года говорится, что родителям запрещено принуждать своих детей к браку под страхом «тяжкого наказания».

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Главный идеолог нацистского движения Геббельс познакомился своей женой Магдой на митинге социал-социалистов в Берлинском дворце спорта. Геббельс был сражён красотой и умом Магды. Он был настолько восхищён ею, что даже представил даму своего сердца самому фюреру. Тот выбор одобрил. Но тут Магда захотела и с Гитлером поближе познакомиться, но он быстро остудил её пыл, заявив: - Я женат на Германии! И как Магда писала в своих воспоминаниях, она "стала женой Геббельса, чтобы быть поближе к фюреру". Но прежде чем официально оформить отношения с Магдой, Геббельс, тщательно покопавшись в её прошлом и обнаружив связь Магды со всоим возлюбленным -- выходцом из России евреем Виктором Арлозоровым, потребовал с этим разобраться."

Виктор Арлозоров должен исчезнуть из твоей жизни раз и навсегда" - заявил он будущей жене. А та легко разобралась с этим вопросом. Написав Виктору письмо, полное всяких нежностей, Магда вызвала его на тайное свидание. Но вместо слов любви и нежных объятий, Виктор получил несколько пуль из пистолета. Правда, Магда то ли от волнения, то ли нарочно, но промахнулась. Виктору удалось сбежать, но его потом всё равно выследили агенты Геббельса и застрелили. В декабре 1931 года Магда и Йозеф Геббельс поженились. А шафером на их свадьбе был сам Гитлер. У них родилось шесть детей: пять дочерей и один сын.1 мая 1945 года главный идеолог нацистского движения покончил со своей семьёй, отравив их цианистым калием, а потом и с собой. По его приказу после смерти их тела были облиты бензином и сожжены.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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