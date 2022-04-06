Что делать, если вас раздражают привычки партнера

Кажется, это только в анекдотах и черных комедиях один из партнеров убивает другого, потому что тот слишком громко хлебает чай. Однако в жизни претензии по мелочам могут подточить даже самые крепкие отношения. Как жить, если привычки любимого человека сводят с ума?

Заблуждаются те, кто думает, что длительные отношения рушатся из-за чего-то серьезного: измен, дурных привычек, разногласий по поводу того, стоит ли заводить детей или на что тратить деньги. На самом деле привычка одного из супругов чавкать или пристрастие к глупому реалити-шоу таят в себе гораздо больше опасности.

«Когда мы только познакомились, мне казалось забавным, как Вадим торопливо уничтожал всю еду, которую я ставила на стол, — признается 36-летняя Светлана. — Я представляла, что он настоящий пещерный человек и после обеда у нас будет дикий, первобытный секс. Но сейчас, спустя три года, я с трудом сдерживаю себя, чтобы не взорваться. Как приучить его вести себя за столом как следует?»

Социальный психолог Майкл Каннингем определяет этот процесс как переход от «поведения на авансцене», когда мы все еще стараемся произвести хорошее впечатление, до «поведения за кулисами», когда мы расслабляемся и демонстрируем свое подлинное «Я».

Если этот переход обозначается резко (нередко это происходит сразу после свадьбы или медового месяца), он может вызвать ссоры и разочарование

Тот, кто ласково сносил причуды другого, вдруг понимает, что будет вынужден жить с ними каждый день, круглый год. А тот, кто пытался сдерживать себя, наконец «расслабляется»: цель завоевана, его и так любят.

Не замечать раздражение невозможно, поэтому задача состоит в том, чтобы научиться жить с ним. Практически нереально изменить поведение другого человека, но можно изменить собственный взгляд на это поведение, свою реакцию на него.

КОПАЙТЕ ГЛУБЖЕ

«Мелочей не бывает, когда речь идет об отношениях, — говорит Эндрю Маршалл, семейный терапевт. — Если вас что-то раздражает, за этим могут скрываться более глубокие причины».

«Я прихожу в какое-то иррациональное бешенство, когда мне приходится убирать за ним, — говорит 42-летняя София. — Думаю, я боюсь превратиться в свою мать, которая всю жизнь прислуживала отцу. Я понимаю, что повесить брюки в шкаф не значит стать рабыней. Но меня все равно берет злость: почему я должна это делать?»

С другой стороны, привычка придираться к партнеру по незначительным поводам может свидетельствовать о более глубоких проблемах — как в отношениях, так и в нас

«Дело не столько в самих поступках, сколько в том смысле, который мы видим в них, — говорит психолог Джанетт Рейбстин. — Те, кто переживает депрессию или боится близости, могут воспринимать реальность неадекватно. Вместо того чтобы поговорить с партнером о том, что их раздражает, они нередко фантазируют о том, что забывчивость партнера на самом деле говорит о его равнодушии и холодности».

ИЩИТЕ РЕШЕНИЕ ВМЕСТЕ

Верный способ усугубить проблему — разговаривать с партнером в обвинительном тоне, используя фразы вроде «это твоя проблема — так разберись ней», «ты что, не можешь вести себя как нормальные люди»? «Счастливые пары стараются решать проблемы сообща, без давления и шантажа», — объясняет Сюзанна Абсе, директор центра по профилактике семейных конфликтов.

То же самое и с ситуациями, где есть конфликт интересов, — например, с кем из родителей проводить праздники или кому оплачивать квитанции

«Пары, в которых царит гармония, не ведут себя как политики, которые пререкаются из-за спорных территорий, — говорит Абсе. — Скорее такая семья похожа на фирму, в которой оба партнера имеют равные доли. Даже если один уступает, другой будет стараться предложить что-то в утешение, чтобы каждый остался доволен».

ГОВОРИТЕ СРАЗУ

Другая крайность — вообще не обращать внимания на то, что вам не нравится, и жить по принципу «стерпится-слюбится». «Как бы мы ни надеялись, что рано или поздно привыкнем к постоянным опозданиям партнера или его привычке оставлять одежду где попало, исследования показывают, что со временем раздражение только растет», — соглашается Майкл Каннингем.

Он даже придумал название для таких проявлений — «социальные аллергены»

Когда мы замечаем их в первый раз, мы посмеиваемся над ними или игнорируем их. Во второй раз мы уже прилагаем усилия, чтобы не думать о них, но в сотый они становятся невыносимыми. Обычно аллергены дают о себе знать в период от 3 месяцев до полугода после знакомства. Многое зависит от того, как много времени пара проводит вместе. Этот процесс психологи называют «деромантизацией».

Каннингем советует заводить разговор на эту тему сразу. Если ваше недовольство хорошо «настоится» и превратится в настоящую злость, говорить об этом спокойно вам будет трудно. Помните о том, что партнеру нужно время, чтобы осознать, насколько его поведение неудобно для вас, и научиться следить за собой.

ПРИСМОТРИТЕСЬ К СЕБЕ

Ваши претензии могут говорить о вас больше, чем о партнере. «Часто бывает так, что мы замечаем в других недостатки, которые больше всего ненавидим или не можем принять в себе, — отмечает Марсон. — Понаблюдайте за собой: замечали ли вы в себе черты, которые вы не можете принять в партнере? Поступали ли вы когда-нибудь схожим образом?»

«Мне кажется, ему совершенно нет дела до наших встреч с моими друзьями, — жалуется 30-летняя Лиза. — Он почти ничего не говорит, только сидит и смотрит. Но однажды мне пришло в голову: я же ему завидую! Я часто сама назначаю эти встречи, пытаюсь следить за разговором, чтобы он не касался болезненных для кого-то из нас тем. Иногда мне тоже хотелось бы просто молчать и слушать других».

Если мы найдем способ понять и принять в себе некоторые «неудобные» желания, мы перестанем цепляться к партнеру.

НАУЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ ЛЕС ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Многие моменты неловкости и непонимания возникают из-за самого факта личностных различий. Мы все разные, и чем ярче наша индивидуальность, тем больше шансов, что проявления этой индивидуальности будут раздражать окружающих.

«Мой муж — писатель, и у него есть масса ритуалов, которые помогают ему настроиться на работу, — говорит 52-летняя Анна. — Иногда они доходят до абсурда: например, пока он сидит за книгой или эссе, в доме должна быть полная тишина. Даже мои шаги могут заставить его нервничать. Но когда я читаю то, что у него получилось, я благодарю Бога за то, что живу рядом с таким глубоким и мудрым человеком».

Принять на свой счет шероховатости в поведении партнера просто. Но помните, что мотивы вашего партнера могут отличаться от ваших собственных

«Нам бывает непросто сладить с собственным темпераментом, оставаться собранными и осознанными, — объясняет терапевт Тревор Сильвестр. — Но это не значит, что мы не стараемся. Присмотритесь к партнеру: может, на прошлой неделе он не вымыл посуду, зато помог вам с работой. Почаще замечайте то, за что вы можете быть благодарны, и не забывайте говорить об этом партнеру».

Источник

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Чаша Христова https://otari.mirtesen.ru/blog/43253327146/