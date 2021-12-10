10 способов, при помощи которых космос может уничтожить нашу цивилизацию

Что может быть прекраснее яркого звёздного неба тёплым летним вечером? Мы, как правило, сосредотачиваемся на чудесах космоса – как он может спасти нашу планету, как мы можем установить контакт с другими дружественными цивилизациями и как мы можем узнать о невообразимых природных чудесах.

Тем не менее, мерцающие огни скрывают за собой одни из самых опасных явлений, с которыми мы, как вид, ещё не сталкивались. Далее речь пойдёт об ужасных способах, при помощи которых космос может уничтожить нашу земную цивилизацию, начиная от горящих газовых шаров и заканчивая неистовыми вспышками смертоносной радиации.

1. Астероид

Каждый день на Землю с космоса обрушиваются камни и пыль. К счастью для нас, их большая часть сгорает в атмосфере. К несчастью для динозавров, раз в несколько миллионов лет на Землю падает астероид размером с небольшой город.

В действительности, 66 миллионов лет назад на земную поверхность упал астероид длиной 10 километров, создав 177-километровый кратер; это значительно повлияло на климат нашей планеты. Астероид уничтожил виды, которые бродили по Земле более 170 миллионов лет.

В то время как один астероид вряд ли разрушит всю планету, учёные НАСА считают, что всё, что имеет длину более двух километров, может иметь убийственные последствия для цивилизации.

Взять, к примеру, (4179) Таутатис. Этот 5,4-километровый астероид часто приближается к планетам, включая Землю. И хотя вероятность столкновения является небольшой, хаотичная орбита астероида делает его траекторию полёта непредсказуемой. В следующий раз (4179) Таутатис приблизится к Земле в 2069 году, и будем надеяться, что Отдел НАСА по координации планетарной обороны, в случае чего, примет соответствующие меры.

2. Гамма-всплеск

Как и предполагает название, гамма-всплески являются очень мощными вспышками смертоносного гамма-излучения. Нам ничего не известно об их происхождении, однако считается, что они возникают при столкновении нейтронных звёзд или чёрных дыр.

Как правило, энергия звезды высвобождается в различных формах. При столкновении нейтронных звёзд происходит объединение двух магнитных полей. Это приводит к высвобождению огромного количества энергии в виде сфокусированных пучков гамма-излучения. Высвобождение иногда бывает настолько мощным, что оно создаёт вспышки света во Вселенной, которые можно увидеть с Земли.

Итак, насколько смертельно опасными являются гамма-всплески?

Ну, это зависит от того, как далеко они находятся. Большинство гамма-всплесков становятся безвредными, когда они достигают нас. Однако, по мнению учёных, гамма-всплески происходят каждые пять миллионов лет, что не может не сказаться на нашей планете. Гамма-всплески потенциально способны разрушить озоновый слой и привести к гибели Земли!

3. Солнечная буря

Представьте, что вы проснётесь завтра утром и обнаружите, что на всей планете пропало электричество – и нет способа включить его обратно. Вся энергосистема была взорвана, и на то, чтобы её полностью восстановить, могут уйти дни, месяцы, годы. Как бы невероятно это ни звучало, но данный сценарий вполне возможен.

Солнечная буря – это любое извержение на поверхности Солнца. Как правило, солнечные бури не оказывают никакого влияния на Землю. Но иногда они приводят к высвобождению огромного количества магнитной энергии, которого хватит, чтобы достичь Земли и повлиять на её магнитосферу. Это явление называется корональным выбросом массы, и оно способно вызывать ряд странных событий, преимущественно значительные перепады напряжения и отключения электроэнергии. Именно это и произошло в 1859 году. Наблюдаемая тогда геомагнитная буря, ставшая известной как Событие Кэррингтона, вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.

Ущерб был незначительным, однако физик Патриция Рейфф считает, что сегодня подобная буря будет иметь «катастрофические последствия» для современной инфраструктуры. Потенциально она может погрузить во тьму целые континенты.

4. Столкновение галактик

Галактика Андромеда мчится по пространству со скоростью, равной 110 километрам в секунду. Через четыре миллиарда лет она столкнётся с нашим Млечным Путём, оставив после себя след из газа и звёздной пыли.

Во время лобового столкновения одни звёзды будут уничтожены, другие окажутся выброшенными за пределы своих галактик. Как результат, обе галактики разлетятся на части, после чего притянутся друг к другу и образуют в центре сверхмассивную чёрную дыру. Это приведёт к рождению совершенно новой галактики.

5. Смещение магнитных полюсов

Жидкое железное ядро Земли порождает мощное магнитное поле, которое играет жизненно важную роль в том, как виды ориентируются в пространстве, и защищает нас от вредного солнечного излучения.

Каждые 200-300 тысяч лет полюса сдвигаются, изменяя магнитное поле Земли. То, что мы считаем Северным магнитным полюсом, становится Южным магнитным полюсом. Последний сдвиг полюсов наблюдался 800 тысяч лет назад, поэтому очередной – не за горами. К сожалению для нас, этот сдвиг происходит не сразу. На самом деле изменение полюсов – процесс крайне медленный, который может длиться до 10 тысяч лет. В течение этого времени магнитное поле движется вокруг планеты, создавая множество временных небольших магнитных полей, ослабляющих Землю.

Таким образом, мы становимся уязвимыми к излучению, разрушающему ДНК. Если магнитное поле исчезнет вовсе, нас ждут катастрофические последствия.

6. Вторжение инопланетян

Каковы текущие доказательства инопланетного вторжения? Корабли в Балтийском море, доклады о похищении людей инопланетянами и заявления бывшего министра обороны Канады Пола Хеллье о том, что среди нас живёт, по меньшей мере, четыре внеземных вида.

Дискуссии о существовании инопланетян продолжаются. Однако если считать, что во Вселенной существует бесчисленное множество солнечных систем, объединённых в галактики, которых насчитывается до 200 миллиардов, тогда идея о том, что мы являемся единственной разумной формой жизни, кажется почти неправдоподобной.

Некоторые из ведущих учёных мира, включая Стивена Хокинга, утверждают, что внеземная жизнь действительно существует, и мы можем с ней установить контакт.

Однако Хокинг предупреждает об опасности установления контакта с обществом, чьи намерения нам не известны: «Цивилизация, читающая одно из наших сообщений, может опережать нас на миллиарды лет и быть гораздо сильнее. Они могут считать нас не более ценными, чем бактерии».

7. Солнечная экспансия

В центре нашей солнечной системы есть необыкновенная маленькая звезда. Она находится достаточно близко к Земле, чтобы не дать океанам замёрзнуть, но достаточно далеко, чтобы не дать им превратиться в пустыни и уничтожить нас. И какой бы замечательной она нам ни казалась, это всего лишь обычная жёлтая карликовая звезда, которая переживает основную фазу своей жизни. Во время этой стабильной стадии атомы водорода в ядре сливаются и превращаются в атомы гелия, производя солнечное излучение, которое освещает и согревает нашу планету.

К сожалению, так будет не всегда. Когда Солнцу исполнится 4,5 миллиарда лет, у него останется всего половина водорода. Когда топливо кончится, ядро Солнца сожмётся, в результате чего его внешние слои будут втянуты вовнутрь мощной гравитационной силой. Для поддержания стабильности температура солнечного ядра увеличится, и внешние слои расширяться. В конце концов, Солнце перейдёт в новую стадию жизни (красный гигант), испарит океаны, сожжёт человечество и, наконец, поглотит Землю.

8. Исчезновение Луны

Луна отдаляется от Земли на расстояние 3,8 сантиметра ежегодно. Напрашивается вопрос: что произойдёт, если Луна исчезнет?

Представьте себе следующее: на нашу планету движется огромный, разрушительный астероид, однако, в конечном счёте, он падает не на Землю, а на поверхность Луны. Что случится после этого? Ну, пыль Луны преобразуется и сосредоточится вокруг Земли в виде колец (как у Сатурна). Метеориты будут постоянно разрывать эти кольца, врезаясь в земную поверхность и уничтожая всё на своём пути.

Потеря гравитационного притяжения Луны также окажет негативное влияние на климат и погоду. В первую очередь, это приведёт к замедлению вращения нашей планеты, в результате чего дни станут на 10 часов дольше, а Земля сместится на 60 градусов, погрузив наши стабильные времена года в хаос.

9. «Падающая звезда»

Термин «падающая звезда» обычно относится к светящемуся газовому следу, который остаётся после сгорания метеоров в атмосфере. Однако настоящие падающие звёзды действительно существуют. Да-да!

Это происходит, когда скорость звезды (десятки тысяч километров в секунды) настолько велика, что она способна покинуть свою галактику и начать свободно путешествовать по Вселенной. Эти огромные шары атомной энергии уничтожают всё, что встречают на своём пути, и нарушают хрупкое равновесие планетных орбит, мимо которых пролетают. К счастью для Земли, за всё время её существования было обнаружено всего около десятка таких гиперскоростных звёзд. Шансы столкнуться с одной из них в нашей Вселенной ничтожно малы, однако они всё же есть.

10. Прощай, водород!

Когда Земля достигнет золотого возраста, космический пейзаж будет выглядеть совсем по-другому. Как и Солнце, большинство звёзд во Вселенной медленно прожигают свои запаса топлива; в конечном счёте они превратятся в сплошной углерод. Более большие звёзды станут сверхновыми или, может быть, даже нейтронными звёздами либо чёрными дырами, но даже они со временем исчезнут или превратятся в звёзды меньшего размера.

Как только весь свободный водород будет использован, топлива для формирования новых звёзд не останется, и тогда Вселенная погрузится в кромешную тьму, а температура упадёт до -273 градусов Цельсия. В таких условиях не выживет ни один вид. Но это произойдёт через миллиарды лет. К тому моменту нас уже не будет.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему Михаил Ломоносов женился тайно, и Как немецкая жена искала его в Санкт-Петербурге https://otari.mirtesen.ru/blog/43743668550/

Самое зловещее преступление палача народов Сталина! https://otari.mirtesen.ru/blog/43947289053/

Из-за чего произошел самый громкий раскол в соцлагере: как поссорились Китай и СССРhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43226362242