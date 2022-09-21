Что собирались сделать с Москвой в случае сдачи ее немцам в 1941 г.?

В октябре 1941 г. Москва находилась на осадном положении. Начатая немецким командованием 30 сентября операция "Тайфун" должна была стать последним ударом Гитлера по Советскому Союзу. По представлениям немцев, со взятием Москвы сопротивление Красной армии и советского народа должно быть сломлено и "великий натиск на Восток" будет завершен.

Однако у руководителей СССР были свои планы на этот счет! На организацию дальнейшего сопротивления нацистам указывает секретное постановление Государственного комитета обороны № 801 "Об эвакуации столицы СССР Москвы", принятое 15 октября 1941 г.

Источник фото: Фотохроника обороны Москвы (https://clck.ru/aqeoM).

Неуверенность, вызванная просочением информации о данном постановлении в массы, в возможности советской армии удержать Москву стала нарастать. Именно это и спровоцировало печально известную "московскую панику", охватившую жителей столицы.

Согласно Постановлению, резервной столицей, в случае взятия Москвы немцами, должен был стать город Куйбышев (ныне Самара), куда были эвакуированы члены правительства и дипломатический корпус.

Если говорить про Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, то его тоже планировалось эвакуировать в Куйбышев, правда с оговоркой: "...позднее, смотря по обстановке".

И.В. Сталин в 1941 г. Источник фото: Российская газета (https://clck.ru/aqeph).

Как известно, Сталин Москву не покинул, поскольку он понимал, какими последствиями чревато его отступление из города. Рискуя собственной жизнью, И. Сталин сделал мудрый шаг, который поднял моральный дух и солдат, и всего населения, не позволив немцам взять Москву.

Георгий Жуков вспоминал, что как-то Сталину задали аккуратный вопрос:

Стоит ли отправить в Куйбышев полк охраны (И. Сталина - прим. автора)? На что Сталин ответил: "Не надо. Если придется, я сам поведу этот полк в атаку!". Из воспоминаний Г.К. Жукова.

Г.К. Жуков в 1941 г. Источник фото: Русская Семёрка (https://clck.ru/aqeqD).

Вообще с отступлением правительства на Восток, Генштабом сдача Москвы без боя вовсе не планировалась. Под руководством командующего московским гарнизоном, генерал-лейтенанта Артемьева, выстраивались целых 3 линии обороны по всему городу. По сути, предполагалась кровопролитная битва за каждую улицу и каждый дом (по аналогии с будущим Сталинградским сражением).

За Москвой создавалась новая линия обороны по линии: Вытегра – Череповец – Рыбинск – Ярославль – Горький – Пенза – Саратов – Сталинград – Астрахань. Здесь должны были обороняться 10 резервных армий, набранных из жителей Урала, Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока.

Как и в случае с другими городами, оставленными в тылу врага, предполагалось вывести всё самое ценное из города, а что было невозможно перевезти - взорвать. Если немцы войдут в город, то по специальному указу Л. Берии должны были быть подорваны все самые главные здания столицы: Дом Правительства, Центральный телеграф, все мосты и железные дороги, фабрики, линии метрополитена и многое другое.

Источник фото: Фотохроника обороны Москвы (https://clck.ru/aqepH).

Помимо использования тактики "выжженной земли", в Москве сотрудниками НКВД готовилось обширное подполье, которое должно было заниматься подрывной деятельностью в городе. Под видом граждан, недовольных советской властью, агенты должны были "сотрудничать" с немцами, выведывая у них необходимую информацию и проводя специальные операции в тылу врага.

Как известно, немцам так и не удалось захватить Москву (хотя к началу декабря 1941 г. они были уже практически в ее пределах), поэтому подобные подготовительные мероприятия, к счастью, не понадобилось осуществлять на практике.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но во время фашистского наступления на Москву, по приказу Сталина коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был запрещен и внезапно пропал со страниц советских газет. Причиной этого очередного маразма Сталина стало то, что этот лозунг, по его мнению, мог напоминать советскому солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий и это могло вызвать ненужную симпатию к врагу.

Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов! Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.

Разве для кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете? Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское и Истринское водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации? Именно в результате этого десятки тысяч жителей тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда!

Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину. В том, что этот чудовищный план был бы осуществлен, сомневаться не приходится, особенно вспомнив судьбу исторического центра Киева, который после сдачи города немцам по приказу Сталина был взорван вместе с его жителями!

Однако еще более зловещим преступлением был преднамеренный взрыв Днепрогэса, в результате чего было утоплено до 20 тыс. советских военнослужащих и до 80 тыс. гражданского населения, заранее неосведомленных о готовящем подрыве плотины ! Большинство историков, а также знаменитый советский диверсант И. Старинов, подобную кровавую тактику Сталина считали просто преступной и бесполезной, так как потраченные силы можно было использовать с большей пользой, при этом обойдясь наименьшими жертвами!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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