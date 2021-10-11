Топ-25: Удивительные факты про океан, о которых большинство людей не знает

Пугающие тайны океанских глубин описывали моряки и ученые на протяжении веков. Единственное, что, действительно, известно об океане: он очень глубокий, и там обитает много удивительных видов животных. Однако то, что мы знаем об океане, может заставить вас хорошо подумать в следующий раз, когда вы соберетесь на пляж. Вот 25 удивительных фактов про океан, включая то, как он вырабатывает кислород и каков его настоящий цвет.



25. Большая часть океана угольно черная











Свет может проникнуть на глубину 200 м. Все, что находится ниже этого уровня абсолютно черное и называется Афотической зоной (Aphotic Zone).



24. 95% океана не исследовано











Несмотря на то, что океан является колыбелью жизни и занимает большую часть поверхности Земли, 95% его глубин не исследованы. Это означает, что мы даже не приблизились к тому, чтобы раскрыть тайны под его поверхностью.



23. Океан может раздавить вас













Чем глубже вы опускаетесь в воды океана, тем большее давление оказывает толща воды на ваше тело, буквально сплющивая ваши органы. Хотя мы не знаем точно, на какую глубину человек может погрузиться, глубоководные дайверы погружались достаточно глубоко, однако, известно, что после подъема наверх, у них случался кровавый кашель, что говорит о том, что их легкие испытывали сильное давление на глубине.

22. Океан живет







В большей части океанских вод кишит жизнь: растения, океанские рифы и морские создания. Они все здесь, вокруг, растут, увеличиваются в количестве, и ждут, когда к ним приплывет еда. Таким образом, пока вы плаваете в океане, вы находитесь в самом центре жизни.



21. В океане тонны бактерий











В числе прочих живых организмов в океане есть бактерии. Его воды – дом для тысяч бактерий и вирусов. Многие из них безопасны, однако, в зависимости от того, в каком океане вы плаваете (вернее, в каком городе находится этот океан), вы можете заразиться разными видами кожной сыпи, гепатитом или стафилококком.



20. В океане плавает 8 миллионов тонн мусора











Серьезной причиной для распространения опасных бактерий является человеческая жизнедеятельность и связанные с этим отходы и другие виды загрязнения. В 2010 году ученые установили, что в океане плавает 8 миллионов тонн отходов. Если человечество не найдет способа контролировать загрязнение, эта цифра вырастет.



19. Жуткие звуки доносятся из глубин



Ученые внимательно следят за звуками, раздающимися в океане, и им довелось услышать странные и даже пугающие. Можно подумать, что океанские глубины – место тихое, но на самом деле здесь довольно шумно из-за природных явлений и человеческой деятельности. Ученым легко определить большинство источников звука, однако, время от времени они слышат аномальные звуки, такие как «Рев» (The Bloop), которые продолжают сбивать с толку по сегодняшний день.



18. Океан может генерировать энергию для наших домов











Если бы нам удалось собрать хотя бы 0,1% кинетической энергии, генерируемой океанскими волнами, ее получилось бы в пять раз больше, чем необходимо, чтобы удовлетворить мировые потребности в энергии.



17. В океанских водах есть золото!











Воды мирового океана содержат почти 20 миллионов тонн золота. Однако это золото находится в разбавленном состоянии и не представляет экономического интереса в смысле добычи.





16. В океане вас могут по ошибке принять за приманку











Каждый год акулы все ближе подходят к океанскому берегу, в том числе и пресловутая большая белая акула. Как и любой хищник, акулы плывут туда, где есть еда. Несмотря на то, что люди обычно не являются частью их меню (они предпочитают тюленей), акулы легко могут ошибиться и принять вас за то, что входит в меню.



15. В океанских водах постоянно исчезают люди











Мы постоянно теряем что-нибудь в океане. Учитывая необъятность океана и тот факт, что большинство вод не исследованы, не удивительно, что люди будут пропадать без вести. Это особенно справедливо в отношении круизных лайнеров, в которых пропало более 165 человек. Может, некоторых из них похитили, а других выбросили за борт?



14. Кафе «Белая акула»











Самые большие белые акулы охотятся в мелководье у берегов Гавайев и Калифорнии. Но раз в год в определенной точке между Гавайями и Северной Америкой сходится много белых акул. Ученые называют эту сходку - кафе «Белая акула». Самое пугающее в этом явлении то, что мы не знаем, зачем они это делают. Некоторые предполагают, что это особенный ритуал спаривания. Однако также известно, что акулы уходят глубоко в океанские воды, что им не свойственно. Это привело к появлению теории о том, что акулы собираются, чтобы полакомиться гигантским кальмаром. В любом случае, все это немного жутковато.



13. Кубомедузы убивают больше людей, чем акулы











Несмотря на то, что акула может напугать вас до смерти, она не так опасна, как другое существо, таящееся в океанских глубинах – кубомедуза. Ядовитое жало этого существа довольно мощное. Чтобы было понятно: у вас больше шансов выжить после укуса Черной вдовы, чем после кубомедузы. Хуже всего то, что укусы кубомедузы не редкость. Ежегодно от ее жала умирает больше людей, чем от атак акул.





12. Мертвые человеческие тела усеивают океанское дно











В результате кораблекрушений и авиакатастроф в океане оказались тонны человеческих тел. Нам неизвестно, что происходит с телами после смерти, но мы знаем, что они там есть. И мысль о том, что они на дне, которая посещает вас в тот момент, когда вы со своей семьей плещетесь в океане, очень отрезвляет.



11. 86% океанских видов неизвестны науке











Вернемся к тому факту, что большая часть океана не изучена. И эта часть включает в себя виды, неизвестные науке. Ученые заявляют, что 86% океанских видов им не известно.



10. Здесь находится самый большой горный хребет











В океане находится самый длинный горный хребет, названный Среднеатлантическим хребтом. Если вы перестанете думать обо всех земных существах, живущих около гор, подумайте о тех 86% неизученных, которые прячутся в недрах Среднеатлантического хребта. Мы понятия не имеем, что там обитает.





9. Когда-то мы считали, что Гигантский кальмар – всего лишь миф



На протяжении веков ученые полагали, что истории про Гигантского кальмара, живущего в океане - миф. Однако не так давно, в 2013 году, мы нашли след Гигантского кальмара, и миф стал реальностью.



8. Американская армия сбросила в океан вредные химические вещества











Руководство американской армии признало, что сбросило в океан 29 миллионов тонн агентов нервного и горчичного газов, а также 400 000 бомб, наполненных химическими веществами, наземные мины и ракеты и более 500 тонн радиоактивных отходов.



7. Морские глубины до сих пор являются домом для существ, живших 65 миллионов лет назад











Есть существа, обитающие на глубине океана, которые жили еще 65 миллионов лет назад. Например, считалось, что рыба Целокант (coelacanths) относится к вымершим видам Мелового периода, пока один из представителей этого вида не был вымыт на берег в 1938 году.



6. Океан помогает нам дышать











Океан отвечает за производство 70% кислорода, которым мы дышим. Этим мы обязаны растущим в нем растениям (водорослям, планктону и пр.), которые производят кислород как побочный продукт в процессе фотосинтеза.



5. Наши океаны более кислотные, чем раньше









Показатель pH наших океанов уменьшается. С 1751 года наши океаны стали на 30% более кислотными.



4. Голубой кольчатый осьминог убьет вас











Если вы находитесь в Австралии, вам полезно будет знать о Голубом кольчатом осьминоге. Это одно из самых смертоносных существ, живущих в океане. Иметь с ним дело опасно из-за тетродотоксина. Когда происходит контакт, люди редко догадываются, что их песенка спета, а симптомы проявляются очень быстро. В течение 10 минут начинается рвота, а затем полный паралич. Если вам не будет немедленно оказана медицинская помощь, смерть неизбежна.



3. В океане обитает клыкастая рыба











Клыкастая рыба – настоящий кошмар с десятком длинных острых зубов, который превосходит все, что можно встретить в океане. Хотя они обнаружены по всему миру, эти рыбы предпочитают Австралийское побережье. Большинство из них обычно находятся в глубинных водах океана. Мы уже упоминали, что у них, действительно, большие зубы?



2. Океанские глубины любят создавать огромных монстров











Крошечные, небольшие создания, обитающие у поверхности океана, вырастают до безумных размеров, когда попадают на дно. Морские коньки, кальмары и ракообразные подвергаются влиянию феномена, называемого «Глубоководный морской гигантизм». И мы не имеем представления, почему так происходит.



1.Уровень моря продолжает расти







Океан приближается к вам и быстрее, чем вы думаете. Национальная Служба Океана (The National Ocean Service) утверждает, что уровень вод поднялся на 6 см выше их естественного уровня. Подъем уровня океана происходит вследствие повышения температурных показателей и таяния ледников. Многие опасаются, что крупные наводнения могут сделать многие города в мире непригодными для жизни и обрушить мировую экономику.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2320478626063845938/

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