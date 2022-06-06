Загадочные и необычные украшения древности: золотые бульдозеры, заколки с баранами и птицы с ослиными ушами

Артефакты бывают разные, некоторые ставят в тупик даже самых умных и образованных людей планеты. Особенно когда находкам более двух тысяч лет.

Так было с золотым ягуаром или крокодилом/драконом из золота с нефритом, который был обнаружен в Панаме в 1920-х годах.

Панамский древний "Бульдозер", золото, нефрит. 1500 год н.э.

Находка датируется 300-400 годом нашей эры. Но по некоторым данным предмету более 2 000 лет.

Сначала археологи и ученые были уверены, что перед ними часть ювелирного украшения, кулон или подвеска. Однако вскоре появилась другая версия.

Возможно этот "дракон" является мини-конструкцией тяжелой строительной техники. Например, своего рода это древний макет экскаватора, бульдозера или другого технического средства для земляных работ.

Присмотритесь сами.

Панамский древний "Бульдозер", золото, нефрит. 1500 год н.э.

Артефакт небольшой, но крайне интересный. Всего 12,4 см в длину, но он весь покрыт разнообразными механическими устройствами.

Как такое возможно? Откуда тысячи лет такие механизмы могли оказаться у древних индейцев?

Странный и загадочный предмет, согласны? Ну и уж точно он не является простым ювелирным украшением, изображающим ягуара или дракона.

А это вот что? Думаете серьги? А вот и нет!

Персидская ювелирка. Золото, стекло. Около 6 000 лет до н.э.

На первый взгляд на фото женские сережки из золота с вставками в виде голов барана. Материал действительно золото, вставка напоминает барана и это основная загадка. Так как это древнее стекло.

Персы, как и многие народы, тысячи лет использовали образы животных в своих ювелирных изделиях. Только назначение у всех было разное.

В данном случае, украшения мужские и они не являются серьгами. Это приспособление скорее использовалось в качестве... заколок для волос. Но это только теория.

Ученые же не могут логично объяснить сам факт, где древние персы смогли "добыть" стекло, когда оно еще не было изобретено.

Теперь посмотрим другую, более тонкую работу древних ювелиров.

Погребальный надел. Позолоченное серебро, греческое произведение искусства, V-IV вв. до н.э. Из Беотии.

Непонятная штуковина, да? Вроде птица. Может это павлин или пава? Но зачем ей ослиные уши?

И да, это украшение, причем очень дорогое. Сделано оно из древнего сплава двух самых драгоценных металлов того времени - золота и серебра.

Называлось электрум и от такого состава, изделие становилось очень прочным. На самом деле позолоченное серебро и сейчас популярно.

В данном артефакте удивительным образом сочетается золотая зернь этрусков и греческое или эллинское плетение золотом.

Где, когда и как пересеклись эти народы, жившие так далеко друг от друга, причем в самое разное время - загадка на миллион. Что же это за штука такая? Может брошь? Или заколка?

Не известно для какой цели служила "птичка", но археологи считают, что это погребальный надел, точнее часть ювелирного украшения, используемого при погребении богатого усопшего.

Но на какую часть тела его применяли и зачем никто не знает.

Источник

А вы знали об этом?

По непонятным причинам у парижанок могила Виктора Нуара стала своеобразным символом плодородия. Согласно местным мифам, чтобы в течение года забеременеть, выйти замуж или избавиться от всех проблем в интимной сфере, нужно положить в цилиндр цветок, поцеловать монумент в губы и потереть ту самую выпуклость, которая из-за этого отполирована паломницами до блеска.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43115810171)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как возникает материнское проклятие https://otari.mirtesen.ru/blog/43794851748/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!