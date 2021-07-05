Мозг Тургенева: что с ним было не так

На рубеже XIX–ХХ веков в ученой среде преобладало мнение, что уровень интеллекта напрямую зависит от веса мозга. Исключением не была и отечественная наука. В советское время активным поиском принципиальных отличий в массе и строении головного мозга выдающихся личностей от людей обычных занимался Психоневрологический институт В.М. Бехтерева. И, казалось бы, яркий доказательный пример существует в истории русской литературы – обладателем аномально тяжелого мозга оказался Иван Тургенев. Но действительно ли избыточной массе «серого вещества» классик был обязан своим уникальным талантом?..

Колосс с огромной головой

Впервые увидев Ивана Сергеевича Тургенева в гостях у Густава Флобера, французский писатель Ги де Мопассан запомнил его как великана «с головой Предвечного отца». И действительно, современники не только обращали внимание на высокий рост и плотное телосложение русского гения, но и на непропорционально крупный размер его головы, которая при этом отличалась не слишком удачной физиологической особенностью. Теменная кость на его черепе была столь тонкой, что Тургенев терял сознание даже при легком ударе затылком. «...Какой ждать от меня силы воли, когда до сих пор даже череп мой срастись не мог.

Не мешало бы мне завещать его в музей академии... Чего тут ждать, когда на самом темени провал!» – шутил по этому поводу Иван Сергеевич. Когда же писатель отправился в мир иной, при вскрытии была обнаружена еще одна необыкновенная физиологическая особенность: вес мозга Тургенева составлял целых 2012 граммов, что примерно на 600 граммов превышает среднестатистический вес мозга человека. Казалось бы, секрет выдающегося ума и литературного дара раскрыт. И действительно, Иван Сергеевич не только был непревзойденным художником слова, но также одаренным полиглотом и, что в писательской среде большая редкость, – блестяще играл в шахматы, за что его называли «рыцарем слона». За свой высокий уровень игры Тургенев не только входил в Петербургский шахматный клуб, но и занимал должность вице-президента шахматного конгресса в Баден-Бадене.

Сотрудники биологического факультета МГУ, ставя опыты на лабораторных мышах, выяснили также, что грызуны с большим объемом мозга устойчивее к внешним раздражителям, в том числе к разрядам электрического тока. На основании этих эмпирических наблюдений, они предположили, что «аномалия» головного мозга защитила Тургенева от тяжелой наследственной болезни – эпилепсии, рано сведшей в могилу его родного брата Сергея. Однако все эти выводы остаются более чем спорными.

Лучше меньше да лучше

Гипотеза о том, что чем больше мозг, тем выше интеллект, отчасти находит свое подтверждение в животном мире, но едва ли применима к человеку. В противном случае, обладатели самого тяжелого мозга – слоны и синие киты – давно переплюнули бы нас в своем умственном развитии. Таким образом, гораздо более жизнеспособной оказалась научная теория о том, что человеческий интеллект определяет количество нейронов и объем мозга по отношению к общей массе тела. Так, например, детерминировавшее гендерную дискриминацию утверждение, что женщины априори глупее мужчин из-за того, что женский мозг в среднем легче мужского на 100 граммов, рассыпалась в прах после того, как выяснилось, что с учетом массы тела показатели у обоих полов практически одинаковые. Таким образом, феномен Ивана Тургенева можно было бы объяснить его гренадерским ростом – 192 см. Однако такому предположению противоречат примеры других выдающихся литераторов. Например, самым «мозговитым» среди известных науке выдающихся людей оказался Джордж Гордон Байрон – вес его мозга составлял аж целых 2230 граммов, что на 218 граммов больше, чем у русского классика. Но при этом роста лорд Байрон был среднего – 174 см. В то же время Владимир Маяковский, уступавший в росте Тургеневу всего на сантиметр, обладал мозгом на 300 граммов легче, чем у Ивана Сергеевича. Связь между объемом мозга и степенью одаренности еще более спорна. Так обладателем самого тяжелого мозга в истории исследований – 2850 граммов, оказался человек, страдавший эпилепсией и олигофренией. У людей верхнего палеолита мозг также был на 10-12% объемнее мозга современного человека. При этом, например, мозг классика французской литературы Анатоля Франса весил почти на килограмм меньше, чем у Тургенева, и даже на 300 с лишним граммов уступал мозгу среднестатистического мужчины – всего 1017 граммов. Не отличался объемом и мозг непревзойденного физика Альберта Эйнштейна – 1230 граммов, хотя при этом количество извилин превосходило средний показатель.

Простая генетика

Несмотря на то, что на больших выборках взаимосвязь между объемом мозга и умственными способностями действительно просматривается, на конкретных примерах мы видим, что она наличествует далеко не всегда и не служит в качестве основного показателя. Прежде всего, по мнению ученых, вес мозга не столько определяет уровень интеллекта, сколько является генетическим фактором. Именно поэтому в среднем меньший объем мозга некоторых этнических групп никак не свидетельствует об отсталости их интеллектуального развития. В целом сегодня ученые склонны оценивать уровень интеллекта человека, прежде всего исходя из количества нейронных связей, которые увеличиваются в течение жизни по мере того, как мы наращиваем свою эрудицию и различные навыки. Таким образом, умственные способности в себе можно и нужно развивать путем образования и постоянного пополнения знаний. В остальном же, как сказал бы герой Л. С. Броневого из «Формулы любви», «голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит». Или, говоря серьезно, наш мозг до сих пор во многом не изучен и хранит еще немало тайн для дальнейших исследований.

Источник : cyrillitsa.ru/history/161166-mozg-turgeneva-chto-s-nim-bylo-ne-tak.html

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