Зачем царевна Софья «подарила» Дальний Восток китайцам

Нерчинский договор был подписан 27 августа 1689 года после трудных переговоров, во время которых продолжались вооруженные стычки и гибли люди. Почему Россия отказалась от всех своих трудов по колонизации Дальнего Востока?

Первая русская колонизация Приамурья

Русские землепроходцы в Сибири узнали от эвенков, что далеко на юго-востоке течёт большая река, по которой плавают большие корабли с «огненным боем», то есть с пушками. Они поняли, что это указание на Китайскую империю, про которую ходило столько легенд.

В 1643-1645 гг. дворянин Василий Поярков прошёл по Амуру от устья Зеи до моря, приводя к покорности местные народы – дауров, гиляков и т.д. В 1649 году путь по Амуру, выше по течению, начал казак Ерофей Хабаров. В 1650 году он основал в большой северной излучине Амура городок Албазин. Зимой 1651/52 года в низовьях Амура, у Ачанского озера, казаки Хабарова впервые столкнулись с китайскими военными силами.

В 1654 году русские под начальством Онуфрия Кузнеца проникли в среднее течение реки Сунгари – правого притока Амура, но потерпели там поражение. Снова китайские войска нанесли поражение русским на Сунгари в 1658 году, причём, Кузнец в той битве погиб. В этом же году китайские войска взяли и разорили Албазин.

Русские, сами того не зная, оказались в родной земле маньчжуров – народа, который тогда захватил Китай и правил им. Реакция маньчжуров на вторжение незваных гостей была понятной и предсказуемой, но русские из-за недостатка сведений не могли в тот период точно оценить ситуацию.

Русское проникновение в Маньчжурию продолжалось. В 1665 году казаки восстановили Албазин и возобновили сбор дани с окрестных племён на имя русского царя. В 1682 году царь Фёдор Алексеевич прислал в Албазин своего воеводу Алексея Толбузина. Албазин стал центром административной единицы Московского государства, простиравшейся как по левому, так и по правому (ныне китайском) берегу Амура.

В 1685 году мощное маньчжуро-китайское войско на время выбило русских из Албазина. В 1686 году город, после героической обороны, был окончательно взят и разорён китайцами. В той осаде погиб воевода Толбузин.

Китайское правительство, между тем, изъявляло готовность пойти на переговоры по установлению границ между обеими державами на Дальнем Востоке. Российская сторона также хотела какой-то определённости. Посредниками при заключении мирного договора выступили иезуиты, давно основавшие свою миссию в Китае.

Дипломатия на краю света

Фёдор Головин был послан на Дальний Восток с полномочиями заключения мирного договора ещё в 1686 году. Он долго ехал сухопутьем – сообщение со столь отдалённой окраиной государства Российского занимало тогда больше года. Поэтому Головин при заключении договора действовал автономно от московского правительства, не получая от него оперативных указаний. Нерчинский договор был подписан, когда царевна Софья, регентша государства, была уже свергнута и посажена в монастырь. Но Головин понятия не имел об этих событиях. Поэтому Нерчинский договор относится к дипломатии Софьи и её фаворита, князя Василия Голицына.

Головин, выехав из Москвы в январе 1686 года, только осенью следующего года достиг порубежной полосы, где мог вступить в предварительные сношения с китайской стороной о месте ведения мирных переговоров. Ещё через год русские и китайские уполномоченные съехались в Нерчинск.

По инструкции, данной ему при выезде из Москвы, Головин должен был требовать установления границы по Амуру. Однако выше было сказано о тех условиях, на которые он был вынужден согласиться. При этом Головин был поставлен в противоречивое положение: он обязан был любой ценой покончить дело миром с Китаем и не доводить до новой войны. За нарушение инструкции в том или другом пункте Головину грозила смертная казнь. Однако Китай, чувствуя свою силу, не мог согласиться на границу по Амуру.

Мир с позиций силы

В русской и советской историографии Нерчинский договор традиционно оценивается как односторонняя уступка, фактически капитуляция России. Причин этому насчитывается несколько.

Во-первых, Китай вёл переговоры с позиции силы, держа наготове в окрестностях Нерчинска мощную армию. Россия ничего не сделала для того, чтобы подкрепить свои требования демонстрацией силы.

Во-вторых, Китайская империя Цин находилась тогда на подъёме. Проникновение русских на Дальний Восток облегчалось вначале тем, что главные силы маньчжуров были направлены на завоевание Южного Китая. Но в 1662 году оно завершилось. После этого империя Цин смогла обратить свои взоры на северные рубежи.

В-третьих, русские дипломаты не знали ни китайского, ни маньчжурского языка, ни многих реальностей дальневосточной политики, и были вынуждены во многом полагаться на посредников — иезуитов.

В-четвёртых, иезуиты оказывали влияние на русских послов в сторону уступчивости, мотивируя скорейшее примирение с Китаем необходимостью совместной войны христианских держав против Турции. Идея священного союза католиков и православных против Турции была тогда определяющей и для России, и для многих европейских стран.

В-пятых, русское правительство тогда совершенно недооценивало значения своих владений на Дальнем Востоке для развития великодержавности. Проникновение туда казалось бесперспективным. Это проявилось в том, что правительство уже самого Петра I, а не Софьи, встретившее послов по их возвращении из Нерчинска, выразило своё удовольствие от заключения договора и наградило участников посольства.

В Китае Нерчинский договор оценивается как «единственный справедливый» между Россией и Китаем и постоянно раздаются требования вернуть границы между двумя государствами к положению 1689 года.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/161588-zachem-carevna-sofya-po...

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