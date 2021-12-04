5 знаков на руке, указывающих на наличие экстрасенсорных способностей

Зачастую человек может проживать свою жизнь и не подозревать, что от рождения имеет очень необычные способности.

Такой подарок свыше, как талант к экстрасенсорике, дается очень немногим людям.

А значит, на человека наложена и определенная ответственность за использование этих даров.

Если он не развивает свои способности, то будет наказ тем, кто вложил их в него. Чтобы вовремя обнаружить у себя талант к магии и предвидению, достаточно взглянуть на свою руку.

1. Удвоенная линия жизни или линия Ангела-хранителя



Если вы взглянули на ладонь и увидели рядом с линией жизни еще небольшую черточку, то у вас очень сильная, высокая энергетика. Это самые очевидный указатель на наличие у вас экстрасенсорных способностей. Как правило, если челове с таким знаком не развивает их, то дела становятся хуже: плохеет здоровье и уменьшаются финанасы. Так, чтобы не навлечь на себя беду, скорее начинайти раскрытие своих талантов.

2. На верхней фаланге указательного пальца есть КРЕСТ



Этот знак редко бывает врожденным. Как правило, он появляется в процессе жизни человека и означает, что он готов к занятиям эзотерикой. Этот симвал выражает зреслость и остепененность будущего мага. Обычно, крест встречается вместе с другими знаками, указывающими на экстрасенсорные способности.

3. Линии Самаритян



Это вертикальные линии расположенные у основания мизинца. Людей, имеющих такие знаки, отличает желание помогать людям. Среди них очень часто можно встретить врачей или психологов. Линии Самаритян указывают на наличие способностей к целительству. Если вы обнаружили у себя такие линии, то подумайте, как могли бы помогать людям в своей жизни.

4. Линии Изиса

А это вертикальные линии, расположенные на ребре ладони. В детстве носители этого знака отличаются своей бурной фантазией. Они часто сочиняют фантастические рассказы, рисуют красочные картины. В более старшем возрасте они отмечают у себя частные вещие сны. И все это не спроста. Линии изиса указывают на спсобность человека предвидеть будущее. Именно в сфере ясновидения и стоит развивать сои экстрасенсорные способности.

5. Треугольни на холме Нептуна

Такой треугольник расположен у запястья, прямо у основания линии жизни. Часто такой знак передается по наследству. Возможно, вы и сами можете вспомнить, что ваши предки интересовались магией или даже были занимались ей. Обладателям такого знака также часто сняться пророческие сны, они с легкостью могу предсказывать будущее. Их энергетики хватает для проведения сложных ритуалов, например, на крови.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2359645500458666011/

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