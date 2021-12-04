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5 знаков на руке, указывающих на наличие экстрасенсорных способностей

Зачастую человек может проживать свою жизнь и не подозревать, что от рождения имеет очень необычные способности. 

Такой подарок свыше, как талант к экстрасенсорике, дается очень немногим людям.

А значит, на человека наложена и определенная ответственность за использование этих даров.

Если он не развивает свои способности, то будет наказ тем, кто вложил их в него. Чтобы вовремя обнаружить у себя талант к магии и предвидению, достаточно взглянуть на свою руку.

5 знаков на руке, указывающих на наличие экстрасенсорных способностей

1. Удвоенная линия жизни или линия Ангела-хранителя

5 знаков на руке, указывающих на наличие экстрасенсорных способностей


Если вы взглянули на ладонь и увидели рядом с линией жизни еще небольшую черточку, то у вас очень сильная, высокая энергетика. Это самые очевидный указатель на наличие у вас экстрасенсорных способностей. Как правило, если челове с таким знаком не развивает их, то дела становятся хуже: плохеет здоровье и уменьшаются финанасы. Так, чтобы не навлечь на себя беду, скорее начинайти раскрытие своих талантов.

2. На верхней фаланге указательного пальца есть КРЕСТ

5 знаков на руке, указывающих на наличие экстрасенсорных способностей


Этот знак редко бывает врожденным. Как правило, он появляется в процессе жизни человека и означает, что он готов к занятиям эзотерикой. Этот симвал выражает зреслость и остепененность будущего мага. Обычно, крест встречается вместе с другими знаками, указывающими на экстрасенсорные способности.

3. Линии Самаритян

5 знаков на руке, указывающих на наличие экстрасенсорных способностей


Это вертикальные линии расположенные у основания мизинца. Людей, имеющих такие знаки, отличает желание помогать людям. Среди них очень часто можно встретить врачей или психологов. Линии Самаритян указывают на наличие способностей к целительству. Если вы обнаружили у себя такие линии, то подумайте, как могли бы помогать людям в своей жизни.

4. Линии Изиса

5 знаков на руке, указывающих на наличие экстрасенсорных способностей

А это вертикальные линии, расположенные на ребре ладони. В детстве носители этого знака отличаются своей бурной фантазией. Они часто сочиняют фантастические рассказы, рисуют красочные картины. В более старшем возрасте они отмечают у себя частные вещие сны. И все это не спроста. Линии изиса указывают на спсобность человека предвидеть будущее. Именно в сфере ясновидения и стоит развивать сои экстрасенсорные способности.

5. Треугольни на холме Нептуна

5 знаков на руке, указывающих на наличие экстрасенсорных способностей

Такой треугольник расположен у запястья, прямо у основания линии жизни. Часто такой знак передается по наследству. Возможно, вы и сами можете вспомнить, что ваши предки интересовались магией или даже были занимались ей. Обладателям такого знака также часто сняться пророческие сны, они с легкостью могу предсказывать будущее. Их энергетики хватает для проведения сложных ритуалов, например, на крови.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2359645500458666011/

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