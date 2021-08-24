Из истории мужских поцелуев на Руси: малоизвестные факты

Поцелуй всегда означал признание, выражение дружелюбия, любви. На Руси целовались даже мужчины. При этом люди не испытывали никакого стеснения. В поцелуй вкладывался особый смысл. Это была древняя традиция, идущая из глубины веков.

Читайте в материале, какими были мужские поцелуи на Руси, почему Николай I от души целовал простых мужиков, а молодожен на свадьбе запечатлевал поцелуй на плече тестя.

Что такое «чин целования» и как Николай I простых мужиков целовал

Николай I первым начал поздравлять с Пасхой низшие чины.

В старой Руси поцелуй имел огромное значение. Во многих жизненных ситуациях, в радостных, печальных, присутствовал поцелуй в виде необходимого элемента. Слово это произошло от старинного корня «цел». Это означает, что при поцелуе желали человеку целостности. Целый — значит здоровый, но и не только это. В старые времена выражение быть целым означало не только пожелание здоровья, это был более широкий спектр, во всех положительных смыслах. Поцелуй являлся особой печатью, с его помощью люди стремились закрепить целостность тела. После введения христианства акцент был перенесён с тела на душу. Как пример — святое целование, которое происходило во время Пасхи и символизировало братство и любовь, независимо от того, какое социальное происхождение и положение у человека.

Троекратные поцелуи в течение 40 дней после этого праздника между первыми встречными на улице, в независимости от возраста, положения, пола, богатства, происхождения — это было обычное явление.

Чин целования во время праздника воскресения Христова на Руси известен еще с 12 века. Описание церемонии можно найти в Иноческом уставе. Во время богослужения присутствующие сначала прикалывались к Евангелию, затем целовали игумена, а потом уже целовались друг с другом. При дворе многих русских правителей существовала традиция целоваться с простыми мужиками. Правда до 1830-х годов монархи раздавали поцелуи только тем, кто был в ближнем кругу. А вот Николай I начал поздравлять с днём Пасхи простых мужичков. Например, во время Пасхи 1840 года царь провел обряд христосования не только с военными и свитой, а также с обычными услугами и охранниками-казаками.

Интересный факт: в 1896 году почти 500 человек, присутствующих в Малахитовой палате получили от Николая II пасхальное яйцо, поздравление и троекратный поцелуй. При этом участники акции заранее были предупреждены, чтобы их бороды и усы не были подстрижены коротко. Император не очень хотел колоться о короткие волоски. При этом современники отмечали, что щека Николая II все равно распухла. Троекратный поцелуй с мужчиной олицетворял нерушимость Православия, Самодержавия и Народа.

Мужской поцелуй как прощение и как прощание

Мужчины целовались, чтобы выразить прощение или надежду на встречу.

Не только во время Пасхи целовались мужчины. Можно вспомнить Прощеное воскресенье — традиция целоваться в этот день сохранилась и поныне. Следовало попросить прощения и поцеловаться. Кроме прощения поцелуй символизировал прощание на время Великого поста, который был олицетворением «временной смерти».

Есть ещё один поцелуй со схожим смыслом, то есть прощальный — когда воины целовались перед боем. После того как полководец произносил речь, которая должна была воодушевить воинов, поднять их боевой дух, люди поднимали оружие и при этом обнимались, и целовались. В этом случае и объятия, и поцелуи символизировали братскую любовь, означали надежду на то что в будущем снова произойдет встреча. Да, у людей не было уверенности и, что они встретятся снова. Ведь каждый мог пасть в бою с неприятелем. Чтобы повысить уверенность в себе, в благополучном исходе битвы, поделиться энергией со своим «боевым братом», в поцелуй вкладывали всю душу.

Как поцелуй мог заменить подпись царскую

Царский поцелуй мог заменить подпись.

Интересно, что что сила монаршего поцелуя была настолько велика, что он мог заменить подпись царскую. Это касалось приёма иноземных послов. При первом посещении они должны были вручить царю презенты и грамоты, и изложить, зачем они приехали. Во время второго происходило обсуждение сложных вопросов, грамот. Третье посещение (его называли отпуск) проводилось только в том случае, если договоренности были достигнуты.

Если договор был заключён, то начинался так называемый обряд крестного целования. При этом поцелуй полностью заменял подпись царскую, поскольку подписывать документы государям не разрешалось — это делали думные дьяки. Они заверяли бумаги подписями, а государь использовал крестное целование. Как это происходило: представитель церкви брал договор и клал его под Евангелие, одновременно читаю клятву. Царю следовало её повторить, поцеловать крест и потом уже передать документ иноземным послам. Кстати, нарушение этого обряда на Руси приравнивалось к смертному греху.

Для счастья и надежды и зачем молодожен тестя в плечо целовал

Во время свадьбы целовались не только молодожены.

Да, на Руси часто целовались. Во время праздников, похорон, при этом для каждого повода были свои лобызания. Большим количеством поцелуев отличались свадьба. Понятно, что молодожены целовались с друг с другом, но не только они. Например, в некоторых областях новоиспеченная жёнушка и свекровь должны были поцеловать друг друга в ту область тела, где находится сердце. Это делалось для того, чтобы в дальнейшем в семье все жили в любви и радости. Такую же цель имел и своеобразный мужской поцелуй, а именно, когда молодой муж целовал в плечо своего тестя. Во время грустного события — на похоронах, люди целовались, невзирая на пол. При этом ушедшего в мир иной провожали, целуя в губы. Таким образом оставшиеся на земле старались перекрыть усопшему обратную дорогу в мир живых и передать ему свое признание и любовь. Целовались и на поминках, но здесь смысл был уже другим. При поцелуе люди как бы надеялись, что ушедший перенесется в Царствие небесное и будет там счастлив, как и оставшиеся на Земле.

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