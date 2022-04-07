Что делать если мужчина тиран

Тиран, абьюзер, деспот... Называть человека, который относится к своей половинке, как к жертве, можно по-разному. Но суть таких взаимоотношений — насилие, подавление, манипуляции.
Под влиянием чувств женщина не всегда может разглядеть потенциального мужа-деспота. А когда семья уже сложилась и появились дети, уйти очень непросто.
Как же распознать абьюзера на этапе зарождения отношений? Как понять, почему он такой и зачем издевается над, казалось бы, любимым человеком? И что делать, если муж — психологический тиран? Об этом читайте в нашей статье.
Суть домашней тирании
Чтобы заманить жертву в логово тирании, деспот сначала демонстрирует свои лучшие черты. Он заботлив, внимателен, щедр. Насколько сильно проявляются деспотичные черты его характера, настолько красноречиво он демонстрирует свою любовь, заботу, преданность и пр.
Жертва впадает в ступор: «Неужели такой прекрасный человек может поступать плохо?».
Двойственность восприятия мешает ей осознать свое истинное положение и реалии жизни с тираном.
Помните, как обходителен был муж героини фильма «В постели с врагом»? Он исполнял ее желания, целовал ручки и делал комплименты. Но при этом избивал, тотально контролировал, запрещал общаться с матерью.
Признаки мужчины-тирана
Люди с деспотичными чертами умеют хорошо маскироваться — стараются сдерживать свои порывы и истинные желания до момента, когда смогут полностью контролировать ситуацию. Поэтому заметить склонность к тирании, особенно на фоне романтических чувств, крайне сложно.
Хамелеон охотится, меняя окрас тела под цвет окружающей среды. Так и деспот на какое-то время становится тем, кого хочет видеть рядом его женщина. Ему не составляет труда притворяться, ведь впереди ждет суперприз — зависимая от него и психологически надломленная жена.
Явные признаки мужа-тирана
- Словесные унижения. Могут быть высказаны как в лицо жене, так и другим людям, часто в ее присутствии.
- Уничижение личности. Игнорирование ее достоинств и достижений, снижение самооценки.
- Сарказм, издевки. Хорошие слова и комплименты имеют обидный подтекст (например, красиво сели джинсы на твои полные бедра).
- Высокомерный или приказной тон общения. Тиран обожает подчинять себе волю жертвы, он действительно считает себя вправе командовать взрослым человеком.
- Критика всего и вся. Причем не конструктивная (замечание во благо), а агрессивная и пустая.
- Угрозы. Иногда могут быть в сторону третьих лиц (детей, родителей).
- Необоснованная ревность. Зачастую по надуманным поводам.
- Эмоциональная сухость. Мужчина не выражает никаких эмоций к женщине, а также игнорирует ее чувства. Но при этом не отпускает.
- Неуважение партнера. У мужа-тирана мнение, интересы и желания жены всегда на последнем месте.
- Обвинения. Например, в собственных неудачах.
- Тотальный контроль. Требование к жене давать отчет о тратах, передвижениях, телефонных звонках, визитах в течение дня.
- Запрет на принятие любых решений. Жертва деспота подавлена, бесправна, демотивирована. Если ей что-то нужно, она просит разрешения у своего «хозяина».
Скрытые признаки склонности к тирании
Главный признак будущего мужа-деспота — острая необходимость, чтобы жертва была рядом, поэтому он очень спешит. От такого человека предложение руки и сердца поступает мгновенно. Уже на этом этапе стоит заподозрить подвох и присмотреться к нему внимательнее.
Что еще выдает тирана:
- Внезапные вспышки гнева по мелкому поводу.
- Изменение поведения в стрессовых ситуациях вплоть до неузнаваемости.
- Перепады настроения. Тиран может быть жестоким, нагрубить, а через 5 минут осыпать поцелуями и клясться в любви.
- Сокрытие своего прошлого. Попытки женщины познакомиться с родными и друзьями мужчины пресекаются. Он даже боится оставить ее наедине с людьми, которые его хорошо знают.
- Стремление к контролю. Его легко спутать с внимательностью, обходительностью. Но если супруга мужа-тирана вдруг перестанет подчиняться и позволять себя контролировать, то будет наказана.
- Навязывание финансовой зависимости.
- Ревностное отношение к чужим успехам, в особенности — к успехам своей жертвы.
- Игры с чувствами. То приближается, то отдаляется, то устраивает ссоры и доводит до слез, то совершает благородные поступки.
- Жалобы на несправедливый мир, политическую ситуацию в стране, партнеров по бизнесу. Поиск виновников собственных неудач.
- Неприятие отказа. Настойчивый ухажер — будущий муж-тиран — не слышит слова «нет». Такой напор можно воспринять за бурную страсть, но в его сути лишь банальная привычка гнуть свою линию.
- Тотальный подсчет. Мужчина помнит, сколько денег потратил на ухаживания за женщиной, сколько раз провел ее домой и какие подарки дарил.
Зачем тиран подавляет свою жертву
У мужчин с деспотическими чертами личности есть своя система убеждений. Выстраивалась она годами, и попытки ее разрушить пресекаются на корню.
К примеру, он совершенно не понимает сути межличностных отношений.
Любовь, как и дружба, предполагают уважение к границам друг друга, к свободе выбора и самореализации. Однако для тирана женщина — это собственность.
Неодушевленный предмет, задача которого — удовлетворять его потребности.
Деспот убежден, что это естественное распределение мужских и женских ролей в семье/паре. И если его избранница не захочет играть эту роль, а посмеет заявить о своих желаниях, то это вызовет у мужчины искреннее удивление. Это как если бы с вами вдруг заговорил пылесос и что-то потребовал.
Наказания «за дело»
Внезапно осмелевшая жертва — угроза для тирана. На ее попытки отстоять свои права он реагирует агрессией и еще большим контролем.
В системе ценностей тирана есть четкое правило — наказывать жертву нужно за что-то, а не просто так.
Он же не моральный урод и не маньяк, чтобы избивать любимую жену просто так. А вот если она пойдет погулять с подругой, то можно и проучить, чтобы на следующий раз просила разрешения.
Так работает психологическая защита мужа-тирана — он не совершает плохих поступков, а действует согласно своим убеждениям. Его дома не слышат, провоцируют, выводят из себя. И как любой нормальный мужик, он не может оставить такую дерзость безнаказанной.
Как жить с тираном
Женщина-жертва не обязана терпеть мужчину-тирана, но почему-то терпит… Надежда, что ее любовь поможет изменить его, не исчезает даже тогда, когда эмоциональное насилие превращается в физическое.
Но единственный выход вырваться из этой нездоровой ситуации — полный разрыв отношений с деспотом.
На него решаются далеко не сразу. Прежде возникают попытки что-то исправить.
Насколько они будут успешными — неизвестно. Но многим женщинам этап исправления просто необходим, чтобы наконец осознать необходимость развода с мужем, который оказался моральным тираном.
Что потребуется:
- Станьте сильной, независимой. Не идите на уступки, если они ущемляют вашу свободу или интересы.
- Перестаньте быть безмолвной жертвой. Не подчиняйтесь тирану, но не вызывайте прямую агрессию. Выбирайте обходные пути, чтобы добиться своего.
- Умейте постоять за себя. Не позволяйте себе хамить, но будьте сдержаны в словах и действиях, чтобы не спровоцировать скандал или рукоприкладство.
- Пресекайте любое давление на вас, сопротивляйтесь, объясняйте, ищите логические аргументы.
- Обозначьте свою позицию, стойте на своем, не стесняйтесь выражать свое мнение, даже если это не нравится мужчине.
- Не показывайте свою слабость. Прежде всего тем, что не способны выполнить свои же угрозы.
- Привыкайте к мысли, что ваши отношения недолговечны. Морально готовьтесь к новой жизни, чтобы разрыв не травмировал.
- Займитесь саморазвитием, освойте новую профессию, повысьте свой доход. Тирану невыносимо наблюдать успех своей жертвы, но этим вы покажете, что его попытки уничтожить вашу самооценку тщетны.
- Сходите к психологу. Скорее всего, у вас уже появился стокгольмский синдром — состояние, при котором обиженный человек оправдывает своего обидчика. У вас мало шансов избавиться от него без помощи специалиста.
- Тираны боятся общественного порицания, поэтому не бойтесь рассказать о поступках мужа его родным, друзьям. Возможно, они смогут хоть частично повлиять на него.
- Сохраняйте отношения со своими друзьями и родственниками. Чем шире будет круг вашего общения, тем меньшим будет поле воздействия абьюзера.
- Избавьтесь от навязанного чувства вины. Запомните: тиран издевается над вами не потому, что вы себя как-то не так ведете, а потому что он тиран. Что бы вы ни делали, он найдет причину реализовать свои деспотические наклонности.
Если решили бежать...
Иногда разрыв с мужчиной-тираном напоминает бегство. Все зависит от степени его тирании. Если это тотальный контроль, угрозы и физическое воздействие, то придется действительно убегать.
Помните, что отпускать жертву тиран не любит. Он будет искать встречи, закатывать истерики на тему «Как ты могла?», признаваться в любви, заманивать подарками.
Возвращаться к нему или нет — решать вам. Но даже если какое-то время после примирения он будет идеальным, то с вероятностью в 100% все вернется на круги своя. Вы рискуете никогда не вырваться из этих нездоровых отношений.
Готовьтесь к разрыву заранее: соберите финансовую подушку, но не держите деньги дома. Лучше откройте счет или отвезите маме. Сделайте дубликат ключей до дома, чтобы в случае чего вернуться за вещами. Попросите близких людей быть с вами рядом, когда будете сообщать тирану, что уходите от него.
Соберите личные вещи и документы. Найдите временное место жительства и работу (если ранее не работали). Смените номер телефона, закройте соцсети, а аккаунты бывшего добавьте в черные списки. Не сообщайте ему новые места работы и жительства, иначе жизнь после развода с тираном будет еще хуже, чем в браке.
Мой муж тиран — неутешительный, но очень полезный вывод для женщины, которая стоит на пороге выхода из токсичных отношений. Осознание и принятие истинного положения дел в своей семье помогут сделать правильные выводы и навсегда распрощаться с ролью жертвы.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2450849146016107321/
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