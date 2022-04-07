Что делать если мужчина тиран

Тиран, абьюзер, деспот... Называть человека, который относится к своей половинке, как к жертве, можно по-разному. Но суть таких взаимоотношений — насилие, подавление, манипуляции.

Под влиянием чувств женщина не всегда может разглядеть потенциального мужа-деспота. А когда семья уже сложилась и появились дети, уйти очень непросто.

Как же распознать абьюзера на этапе зарождения отношений? Как понять, почему он такой и зачем издевается над, казалось бы, любимым человеком? И что делать, если муж — психологический тиран? Об этом читайте в нашей статье.

Суть домашней тирании

Чтобы заманить жертву в логово тирании, деспот сначала демонстрирует свои лучшие черты. Он заботлив, внимателен, щедр. Насколько сильно проявляются деспотичные черты его характера, настолько красноречиво он демонстрирует свою любовь, заботу, преданность и пр.

Жертва впадает в ступор: «Неужели такой прекрасный человек может поступать плохо?».

Двойственность восприятия мешает ей осознать свое истинное положение и реалии жизни с тираном.

Помните, как обходителен был муж героини фильма «В постели с врагом»? Он исполнял ее желания, целовал ручки и делал комплименты. Но при этом избивал, тотально контролировал, запрещал общаться с матерью.

Признаки мужчины-тирана

Люди с деспотичными чертами умеют хорошо маскироваться — стараются сдерживать свои порывы и истинные желания до момента, когда смогут полностью контролировать ситуацию. Поэтому заметить склонность к тирании, особенно на фоне романтических чувств, крайне сложно.

Хамелеон охотится, меняя окрас тела под цвет окружающей среды. Так и деспот на какое-то время становится тем, кого хочет видеть рядом его женщина. Ему не составляет труда притворяться, ведь впереди ждет суперприз — зависимая от него и психологически надломленная жена.

Явные признаки мужа-тирана

Словесные унижения. Могут быть высказаны как в лицо жене, так и другим людям, часто в ее присутствии.

Уничижение личности. Игнорирование ее достоинств и достижений, снижение самооценки.

Сарказм, издевки. Хорошие слова и комплименты имеют обидный подтекст (например, красиво сели джинсы на твои полные бедра).

Высокомерный или приказной тон общения. Тиран обожает подчинять себе волю жертвы, он действительно считает себя вправе командовать взрослым человеком.

Критика всего и вся. Причем не конструктивная (замечание во благо), а агрессивная и пустая.

Угрозы. Иногда могут быть в сторону третьих лиц (детей, родителей).

Необоснованная ревность. Зачастую по надуманным поводам.

Эмоциональная сухость. Мужчина не выражает никаких эмоций к женщине, а также игнорирует ее чувства. Но при этом не отпускает.

Неуважение партнера. У мужа-тирана мнение, интересы и желания жены всегда на последнем месте.

Обвинения. Например, в собственных неудачах.

Тотальный контроль. Требование к жене давать отчет о тратах, передвижениях, телефонных звонках, визитах в течение дня.

Запрет на принятие любых решений. Жертва деспота подавлена, бесправна, демотивирована. Если ей что-то нужно, она просит разрешения у своего «хозяина».

Скрытые признаки склонности к тирании

Главный признак будущего мужа-деспота — острая необходимость, чтобы жертва была рядом, поэтому он очень спешит. От такого человека предложение руки и сердца поступает мгновенно. Уже на этом этапе стоит заподозрить подвох и присмотреться к нему внимательнее.

Что еще выдает тирана:

Внезапные вспышки гнева по мелкому поводу.

Изменение поведения в стрессовых ситуациях вплоть до неузнаваемости.

Перепады настроения. Тиран может быть жестоким, нагрубить, а через 5 минут осыпать поцелуями и клясться в любви.

Сокрытие своего прошлого. Попытки женщины познакомиться с родными и друзьями мужчины пресекаются. Он даже боится оставить ее наедине с людьми, которые его хорошо знают.

Стремление к контролю. Его легко спутать с внимательностью, обходительностью. Но если супруга мужа-тирана вдруг перестанет подчиняться и позволять себя контролировать, то будет наказана.

Навязывание финансовой зависимости.

Ревностное отношение к чужим успехам, в особенности — к успехам своей жертвы.

Игры с чувствами. То приближается, то отдаляется, то устраивает ссоры и доводит до слез, то совершает благородные поступки.

Жалобы на несправедливый мир, политическую ситуацию в стране, партнеров по бизнесу. Поиск виновников собственных неудач.

Неприятие отказа. Настойчивый ухажер — будущий муж-тиран — не слышит слова «нет». Такой напор можно воспринять за бурную страсть, но в его сути лишь банальная привычка гнуть свою линию.

Тотальный подсчет. Мужчина помнит, сколько денег потратил на ухаживания за женщиной, сколько раз провел ее домой и какие подарки дарил.

Зачем тиран подавляет свою жертву

У мужчин с деспотическими чертами личности есть своя система убеждений. Выстраивалась она годами, и попытки ее разрушить пресекаются на корню.

К примеру, он совершенно не понимает сути межличностных отношений.

Любовь, как и дружба, предполагают уважение к границам друг друга, к свободе выбора и самореализации. Однако для тирана женщина — это собственность.

Неодушевленный предмет, задача которого — удовлетворять его потребности.

Деспот убежден, что это естественное распределение мужских и женских ролей в семье/паре. И если его избранница не захочет играть эту роль, а посмеет заявить о своих желаниях, то это вызовет у мужчины искреннее удивление. Это как если бы с вами вдруг заговорил пылесос и что-то потребовал.

Наказания «за дело»

Внезапно осмелевшая жертва — угроза для тирана. На ее попытки отстоять свои права он реагирует агрессией и еще большим контролем.

В системе ценностей тирана есть четкое правило — наказывать жертву нужно за что-то, а не просто так.

Он же не моральный урод и не маньяк, чтобы избивать любимую жену просто так. А вот если она пойдет погулять с подругой, то можно и проучить, чтобы на следующий раз просила разрешения.

Так работает психологическая защита мужа-тирана — он не совершает плохих поступков, а действует согласно своим убеждениям. Его дома не слышат, провоцируют, выводят из себя. И как любой нормальный мужик, он не может оставить такую дерзость безнаказанной.

Как жить с тираном

Женщина-жертва не обязана терпеть мужчину-тирана, но почему-то терпит… Надежда, что ее любовь поможет изменить его, не исчезает даже тогда, когда эмоциональное насилие превращается в физическое.

Но единственный выход вырваться из этой нездоровой ситуации — полный разрыв отношений с деспотом.

На него решаются далеко не сразу. Прежде возникают попытки что-то исправить.

Насколько они будут успешными — неизвестно. Но многим женщинам этап исправления просто необходим, чтобы наконец осознать необходимость развода с мужем, который оказался моральным тираном.

Что потребуется:

Станьте сильной, независимой. Не идите на уступки, если они ущемляют вашу свободу или интересы. Перестаньте быть безмолвной жертвой. Не подчиняйтесь тирану, но не вызывайте прямую агрессию. Выбирайте обходные пути, чтобы добиться своего. Умейте постоять за себя. Не позволяйте себе хамить, но будьте сдержаны в словах и действиях, чтобы не спровоцировать скандал или рукоприкладство. Пресекайте любое давление на вас, сопротивляйтесь, объясняйте, ищите логические аргументы. Обозначьте свою позицию, стойте на своем, не стесняйтесь выражать свое мнение, даже если это не нравится мужчине. Не показывайте свою слабость. Прежде всего тем, что не способны выполнить свои же угрозы. Привыкайте к мысли, что ваши отношения недолговечны. Морально готовьтесь к новой жизни, чтобы разрыв не травмировал. Займитесь саморазвитием, освойте новую профессию, повысьте свой доход. Тирану невыносимо наблюдать успех своей жертвы, но этим вы покажете, что его попытки уничтожить вашу самооценку тщетны. Сходите к психологу. Скорее всего, у вас уже появился стокгольмский синдром — состояние, при котором обиженный человек оправдывает своего обидчика. У вас мало шансов избавиться от него без помощи специалиста. Тираны боятся общественного порицания, поэтому не бойтесь рассказать о поступках мужа его родным, друзьям. Возможно, они смогут хоть частично повлиять на него. Сохраняйте отношения со своими друзьями и родственниками. Чем шире будет круг вашего общения, тем меньшим будет поле воздействия абьюзера. Избавьтесь от навязанного чувства вины. Запомните: тиран издевается над вами не потому, что вы себя как-то не так ведете, а потому что он тиран. Что бы вы ни делали, он найдет причину реализовать свои деспотические наклонности.

Если решили бежать...

Иногда разрыв с мужчиной-тираном напоминает бегство. Все зависит от степени его тирании. Если это тотальный контроль, угрозы и физическое воздействие, то придется действительно убегать.

Помните, что отпускать жертву тиран не любит. Он будет искать встречи, закатывать истерики на тему «Как ты могла?», признаваться в любви, заманивать подарками.

Возвращаться к нему или нет — решать вам. Но даже если какое-то время после примирения он будет идеальным, то с вероятностью в 100% все вернется на круги своя. Вы рискуете никогда не вырваться из этих нездоровых отношений.

Готовьтесь к разрыву заранее: соберите финансовую подушку, но не держите деньги дома. Лучше откройте счет или отвезите маме. Сделайте дубликат ключей до дома, чтобы в случае чего вернуться за вещами. Попросите близких людей быть с вами рядом, когда будете сообщать тирану, что уходите от него.

Соберите личные вещи и документы. Найдите временное место жительства и работу (если ранее не работали). Смените номер телефона, закройте соцсети, а аккаунты бывшего добавьте в черные списки. Не сообщайте ему новые места работы и жительства, иначе жизнь после развода с тираном будет еще хуже, чем в браке.

Мой муж тиран — неутешительный, но очень полезный вывод для женщины, которая стоит на пороге выхода из токсичных отношений. Осознание и принятие истинного положения дел в своей семье помогут сделать правильные выводы и навсегда распрощаться с ролью жертвы.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2450849146016107321/

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