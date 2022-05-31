«Увеселения непотребные»: какие официальные запреты церкви нарушали русские цари

Русский правитель всегда считался образцом добродетели, помазанником Божьим, хранителем истинной веры. Но вряд ли в истории найдется безгрешный государь, ведь каждый либо нарушал церковные предписания с опаской, либо попросту их игнорировал.

Адские муки за веселье скоморохов

В статье «С кабаком и скоморохами» Л. Сукина напоминает, что «Домострой» каждому православному, который любил скоморошьи увеселения, обещал адские муки после смерти и прижизненное проклятие. Церковь прямо запрещала «сотворение» пира с плясанием и скоморохами», а также слушание «гудения гусель». Однако сложно вспомнить хотя бы одного русского правителя, который бы отказал себе в подобном развлечении.

Так, по запискам английского дипломата Джайльса Флетчера известно, что один из самых набожных русских царей, Федор Иоаннович «Блаженный», каждый вечер (!) проводил в обществе шутов и карл. Они «увеселяли» царя, «кувыркались перед ним и пели песни по-русски». И это, по словам Флетчера, была «любимая забава царя между обедом и ужином».

Скоморохи и шуты являлись неотъемлемой частью не только повседневной жизни царей, но и обязательным атрибутом важных событий. Например, духовнику царя Алексея Михайловича, Стефану Вонифатьеву, пришлось приложить немалые усилия, чтобы царское венчание совершилось «в тишине и страсе Божьем», без скоморошьих игр и светских забав с музыкой. Отказом от скоморохов царь должен был подать пример православным подданным, которые грешили не меньше.

Смерть за шахматной доской

В книге И. Забелина «Домашний быт русских царей XVI-XVII вв.» указано, что одной из наиболее порицаемых церковью игр считались шахматы. К грешникам причислялся не только сам игрок, но даже сторонний наблюдатель. Но многие русские цари не могли устоять перед искушением. Вспомним хотя бы Ивана Грозного, который играл в шахматы ежедневно и даже умер за шахматной доской.

А вот Михаил Федорович имел два хобби – смотреть в подзорные трубы, коих у него было немало, а также играть в шахматы или «саки» (шашки). Его сын, Алексей Михайлович «Тишайший» не только сам ежедневно расставлял фигуры на шахматной доске, но и приучал к игре своих многочисленных детей, в том числе будущих царей Петра Великого и его брата Федора. Как пишет в книге «Повседневная жизнь московских государей в XVII веке» Л. Черная, по указу Алексея Михайловича в апреле 1672 года царевичу Федору отправили две шахматные доски, «писанные по золоту цветными красками».

Курильщик хуже собаки

Петр Великий официально носит титул первого царя-курильщика. Он и трубку курил, и табак «в ноздри пихати». Но «богомерская бесовская трава» была известна русскому двору уже со времен Ивана Грозного. Долгое время баловался табачком Алексей Михайлович. Противником «дьявольского дыма» он стал только после пожара 1634 года. А после женитьбы его сына, Федора Алексеевича, на польской красавице Агафье Грушецкой, при дворе стали не только стричь бороды и носить европейское платье, но и без утайки курить табак. В дальнейшем лишь Николай I не курил. Даже Екатерина Вторая не часто, но покуривала, считая, что табак спасает от мигрени и зубной боли, помогает при чуме и беременности.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что Сталин принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал», новым, соответствующим духу времени государственным гимном, когда понял, что силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее.Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации! Правда, после смерти кровавого диктатора , на всех официальных мероприятиях, по указанию Хрущева, звучала только музыка гимна без текста , чтобы люди не слышали лестных слов о Сталине («Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил»)! Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об «отце нации», зато прославлялась не упоминавшаяся прежде «Партия Ленина – сила народная, ведущая страну к торжеству коммунизма»!

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