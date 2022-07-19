«Пахать надо, как рабы»: Пропагандист Соловьев потребовал от россиян работать для нужд фронта на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от россиян работать для нужд фронта на Украине, не жалея себя. Ориентироваться он предложил на верховного главнокомандующего – Владимира Путина.

«В стране ситуация, когда пахать надо, как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах. Взяли мотыгу и идите мотыжить. Надо просто пахать, много и тяжело. Чтобы у фронта было всё, что ему надо», – заявил Соловьев в своем эфире.

Накануне президент РФ Владимир Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Орден телеведущему присвоен за «большие заслуги в формировании позитивного образа России».

Госдума приняла закон, предложенный правительством, который в условиях «специальной военной операции» на территориях ЛДНР и Украины запрещает российским предприятиям отказываться от госзаказов для «спецоперации» и позволяет принуждать россиян к работе в ночное время, выходные и праздничные дни.

Теперь Минобороны, ФСБ, Росгвардия и МЧС могут самостоятельно выбирать поставщика продукции или услуги, менять по своему усмотрению цену контракта и объемы работ.

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