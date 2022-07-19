«Пахать надо, как рабы»: Пропагандист Соловьев потребовал от россиян работать для нужд фронта на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от россиян работать для нужд фронта на Украине, не жалея себя. Ориентироваться он предложил на верховного главнокомандующего – Владимира Путина.
«В стране ситуация, когда пахать надо, как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах. Взяли мотыгу и идите мотыжить. Надо просто пахать, много и тяжело. Чтобы у фронта было всё, что ему надо», – заявил Соловьев в своем эфире.
Накануне президент РФ Владимир Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Орден телеведущему присвоен за «большие заслуги в формировании позитивного образа России».
Госдума приняла закон, предложенный правительством, который в условиях «специальной военной операции» на территориях ЛДНР и Украины запрещает российским предприятиям отказываться от госзаказов для «спецоперации» и позволяет принуждать россиян к работе в ночное время, выходные и праздничные дни.
Теперь Минобороны, ФСБ, Росгвардия и МЧС могут самостоятельно выбирать поставщика продукции или услуги, менять по своему усмотрению цену контракта и объемы работ.
А вы знали об этом?
Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел бы на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.Любопытно , что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны!
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