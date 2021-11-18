Служба субботы пятой седмицы Великого поста носит название «Похвала Пресвятой Богородицы».

Это удивительно теплый, добрый и радостный праздник, словно первая весть о грядущей Пасхе, о конце Великого поста и начале торжества Воскресения Христова. В этот день Церковь «восписует похвальное пение» Владычице, в память троекратного избавления царствующего града Константинополя от нападения врагов всесильным Ее заступлением (авары - в 626, персы — в 677, арабы — в 717 годах).

Поводом к установлению праздника послужило случившееся нападение на Константинополь неприятельского флота. Когда точно это произошло, сказать затруднительно. Историки расходятся во мнениях, указывая различные даты периода с VI по IX век. Положение православных греков на тот момент было отчаянное. Чувствуя слабость сил своих, греки обратились с молитвой к Богу и Заступнице усердной за род христианский – Божией Матери. Был совершен крестный ход вокруг города, а когда процессия подошла к морю, патриарх погрузил в воду ризу Божией Матери. Море, дотоле тихое и спокойное, вдруг сильно заволновалось, поднялась страшная буря и потопила корабли врагов.

Чудесное спасение Константинополя при помощи Ризы Богоматери

Тогда во всю эту ночь благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил Защитнице града победную, всенощную и неседальную (акафист — греч.

букв. неседальный) песнь:«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице». С тех пор постановили ежегодно в этот день, т.е. в субботу 5-й седмицы Великого поста совершать особенно торжественное богослужение в честь Пречистой Девы.

Во Влахернском храме хранилась чудотворная Влахернская икона Божией Матери, написанная святым евангелистом Лукой, и предметы, связанные с её земной жизнью — риза и пояс. Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил его Божией Матери. Он почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и своей новой столицы, воздвигнув в Ее честь множество храмов.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе во Влахернском храме, но позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался общим для всей Восточной Церкви.

Это самый древний Акафист Богородице и он единственный предназначен церковным уставом к богослужению. Акафист написан в половине VII века, по мнению многих, дьяконом великой Константинопольской церкви Георгием Писидийским, и послужил образцом для всех последующих акафистов, написанных в честь Господа, Пресвятой Девы, святых и церковных праздников. Впоследствии Иосиф Студит написал канон в субботу акафиста, а другие прибавили к сему благодарственные молитвы в воспоминание того же всесильного воеводства Божией Матери.

Свое название «Акафист» получил от того, что в ту ночь люди стоя воспевали песнь Матери Бога-Слова; и в то время как на других (службах) по уставу можно сидеть, в настоящий праздник Богоматери мы все слушаем (похвалу) стоя.

Акафист состоит из 24 гимнов, или песней: 12 кондаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки. Каждая песнь начинается соответствующею ей по счету буквою, каждый кондак оканчивается псаломским «Аллилуия», каждый икос — приветствием архангела «Радуйся…». Основной темой акафиста является Благовещение Пресвятой Богородицы и Воплощение Сына Божия. Считается, что Суббота Акафиста являлась своего рода предпразднством Благовещения Пресвятой Богородицы. Существует другое его название - «Акафист Благовещения»,хотя позднее Благовещению будет написан еще один.

Напраздничной утрене весь акафист прочитывается в четыре приема, каждый раз по 3 икоса и 3 кондака. Каждое чтение начинается и заключается пением кондака Взбранной Воеводе. На каждое чтение священнослужители выходят через царские врата на середину храма в облачениях голубого цвета. Существует приходская традиция читать акафист поочередно перед чтимыми богородичными иконами храма.

Икона Похвала Пресвятой Богородицы (Киевская)

На тему Акафиста написаны иконы «Похвала Богородице», главной темой которых является прославление Девы Марии, ставшей, согласно ветхозаветным пророчествам, матерью воплотившегося Бога. В основу иконографии положены слова песни канона пророкам, составленного в VIII веке константинопольским патриархом Германом: «Свыше пророцы тя предвозвестиша, Отроковице: стамну, жезл, скрижаль, кивот, свещник, трапезу, гору несекомую, златую кадильницу и скинию, дверь непроходимую, палату, и лествицу, и престол Царев». На основе этой песни на иконах изображают следующих ветхозаветных пророков, держащих в руках определённые предметы: Иакова с лестницей, Моисея с Неопалимой Купиной, Валаама со звездой, Гедеона с руном, Иезекииля с вратами, Иеремию со скрижалью, Исаию с клещами и углём, Иессея и Аарона с процветшими жезлами, Давида и Соломона с макетами Иерусалимского Храма, Даниила и Аввакума с горами.

Древнейшей иконой Похвалы Богоматери в России является икона «Похвала Богоматери с Акафистом» из московского Успенского собора, созданная греческим мастером во второй половине XIV века.

Икона «Похвала Богоматери с Акафистом», XIV век

В день Похвалы в похвальскую субботу Святой князь Александр Невский одержал победу над немецкими рыцарями на льду Чудского озера. Об этом сообщается в летописях, в том году 5 апреля - совпало с днем субботы Похвалы Божией Матери.

В честь Похвалы Божией Матери построены «Похвальские церкви».

Храм Христа Спасителя и церковь Похвалы Пресвятой Богородицы (1912-1915гг.)

В Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы стало благочестивой традицией ежегодно на Похвалу Божией Матери выносить для поклонения чудотворную икону Божией Матери «Умиление», ту самую перед которой молился в своей келье батюшка Серафим. Последний российский император, страстотерпец Николай II, глубоко чтивший преподобного Серафима, пожертвовал на чудотворный образ Божией Матери золотой оклад, украшенный драгоценными камнями, работы знаменитого ювелира Фаберже. В годы гонения на Церковь она была сохранена верующими, а ныненаходится в Патриаршей ризнице.

Какое же значение имеет в духовной жизни православного христианина Похвала Божией Матери?

Благочестивые христиане проводят время поста в молитвенных подвигах воздержания и борьбы с своими страстями и похотями, с искушениями дьявола. Нетрудно в столь продолжительное время пасть духом, изнемочь телом. И вот Святая Церковь, желая поддержать своих верных чад, напоминает им о чудной помощи и предстательстве за нас грешных Божией Матери.

Песнопения Субботы Акафиста

Тропарь, глас 8: Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста безплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся Невесто Неневестная.

Перевод: Уразумев таинственный смысл повеления Божия, поспешно явился бесплотный [Архангел] в доме Иосифа и сказал Непознавшей брака: «Приклонивший [Своим] сошествием небеса, не изменяясь, весь вмещается в Тебя. И видя Его в Твоих недрах принявшим вид раба, я в изумлении восклицаю: радуйся, Дева, в брак не вступившая»!

Кондак, глас 8: Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

Перевод: Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе радуйся (древнее приветствие, нынешнее «здравствуй»), Невеста, в брак не вступившая!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2348776341455767835/

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