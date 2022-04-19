8 фактов о быте жителей Южной Корее, которые для нас - как жизнь на Луне

Южная Корея - страна, которая на сегодняшний день диктует многие модные стандарты.

Данный материал расскажет о привычках и условиях повседневного быта корейцев, которые славянским народам покажутся по-настоящему непривычными.

1. Примерки топов в Корее запрещены

Примеряем только так!

Во многих магазинах одежды нельзя примерять женские футболки, кофточки, рубашки или блузки. Дело в том, что на лице почти каждой модной кореянки столько тональных основ и декоративной косметики, что совершенно очевидно, что не удастся не запачкать топ при примерке.

2. Корейцы любят только длинные куртки

BTS одобряют только это.

И девушки, и парни в южной Корее предпочитают длинные вещи. Они считают, что только в них можно выглядеть привлекательно. Внешняя красота - во главе угла среди корейцев. Здесь трудно найти любителей коротких пуховиков и курток.

3. Вода в Южной Корее бесплатна

Сколько угодно!

Если вы захотите пить, необязательно покупать воду. Достаточно зайти в любой магазин или учреждение и набрать воду бесплатно из диспенсера или питьевого фонтанчика.

4. Вакансия ГОСТЬ НА СВАДЬБЕ

Тут куча подставных.

В Южной Корее по объявлению в приложении вы можете за пять минут наняться на такую необычную работу, как ГОСТЬ НА СВАДЬБЕ.

5. Вас хвалят за маленькое лицо

Вас нанимают, чтобы продемонстрировать статус семьи. За участие в церемонии (40 минут) можно получить эквивалент 20 долларов и при этом бесплатно поесть на фуршете. Чем больше гостей, тем статуснее семья, по мнению корейцев.

В Корее вас похвалят за маленькое лицо.

Если житель Южной Кореи скажет вам, что у вас маленькое лицо, то он хочет показать свое восхищение. Эта фраза может поставить в тупик иностранца. Однако корейцы так говорят тем, кого считают привлекательным и стильным. То есть это топовый комплимент здесь.

6. DVD-комнаты - романтическое место

DVD-комната в Корее, гостье РАДОСТНО!

В Южной Корее существует культура DVD-комнат. Это небольшие уютные помещения, где на маленьком экране транслируют старые популярные фильмы и реже новинки. Часто их используют парочки, чтобы уединиться и провести время вместе.

7. Вся помощь - младшим, а не старшим

Мы - донсэны, за нами сила!

В Южной Корее старшие друзья заботятся о младших. В порядке вещей оплатить за младших приятелей (их называют ДОНСЭНАМИ) счет в ресторане, приехать и помочь решить какую-то проблему, дать совет - в любое время суток. Это считается хорошим поступком. Популярный пост в соцсетях корейцев содержит текст о том, как ты сегодня здорово помог тому, кто младше тебя. Причем пол младших друзей значения не имеет. То есть здесь ВЕЗДЕ ПОЧЁТ не старикам, а тем, кто младше тебя.

8. В дождливый день нужно поглотить углеродную бомбу

Паджон поможет справиться с хандрой из-за дождя.

Когда идет дождь весь день, корейцы едят паджон - он отдаленно напоминает пиццу (в тесто входит зеленый лук, а в качестве начинки добавляют морепродукты, говядину, свинину и др.). Считается, что такое мучное блюдо повышает настроение в хмурое время года.

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